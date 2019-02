Det aller minste pelsdyrbøndene og deres familier forventer av vår nye landbruksminister fra KrF og Rogaland, er at hun garanterer at regjeringens hestehandel ikke koster dem gård, grunn og økonomisk trygghet i generasjoner fremover.

Så langt har hverken to regjeringer eller deres tre landbruksministere lagt nevneverdig vekt på pelsdyrbøndenes sjelero, nattesøvn eller sinnstilstand. De opplever en overhengende fare for å bli økonomisk ruinert for å ha gjort jobben sin samvittighetsfullt og i tråd med lover og regler.

Behandlingen av lovforbudet mot en hel næring, og den økonomiske rammen for det, kan være en virkelighet før sommeren. Det haster så fælt, at det hverken er tid til utredninger, fakta eller anstendige høringsfrister.

Resultatet kan bli en skandale for politikken, et varsku for næringsliv og investorer som stoler på forutsigbarhet og personlig ruin for bøndene.

Regjeringsiveren på borgerlig side har fått overskygge alt. Høyre har sluttet å være næringsparti, Frp er ikke lenger liberale og KrF går på akkord med sin samvittighet.

Granavolden-plattformen åpner med å understreke betydningen av at folk skal få leve frie og selvstendige liv. Slik opplever ikke pelsdyrbøndene det. De ble nemlig vist tillit gjennom stortingsvedtaket i 2017, i et vedtak som hadde ett formål; å gi pelsdyrnæringen forutsigbarhet for fremtiden.

I 2017 vedtas bærekraftig utvikling. Næringen er svært grundig undersøkt, og konklusjonen er at den er både etisk forsvarlig og har god dyrevelferd. Stortinget vedtar enda strengere regelverk. Pelsdyrbøndene retter seg etter det. De stoler på Stortinget, og tar store langsiktige beslutninger for seg og sine. Satser for framtida, investerer, legger til rette for generasjonsskifter, leier bort jord og selger melkekvoter.

Så kommer sjokket i januar 2018, når de to regjeringspartiene Høyre og Frp ombestemmer seg. I regjeringssjefens øyne er det viktigere å få Venstre inn i regjering enn å følge Stortingets vedtak.

Man skal ikke ha mer enn elementær kjennskap til økonomi for å vite at bokført verdi oftest er en liten brøkdel av den verdien anleggene har.

NHO Mat og drikke kommenterer dette slik i sitt ferske høringssvar: «Det er helt uvanlig og drastisk inngrep å innføre et lovforbud mot en hel næring. Når dette avtales i en lukket prosess under ett år etter at Stortinget vedtok det motsatte etter en åpen prosess der ulike synspunkter fremkom og var gjenstand for offentlig debatt, fremstår prosessen som særlig kritikkverdig. Fremgangsmåten står i skarp kontrast til regjeringsplattformens formuleringer om betydningen av langsiktighet og forutsigbarhet i politikken overfor små og mellomstore bedrifter.»

Kan vi få invitere regjeringssjefen og landbruksministeren til å svare på hva som har endret seg siden Høyre, Frp og KrF bidro til å vedta «bærekraftig utvikling» i 2017? Familiers livsgrunnlag og rettigheter veide lettere enn ønsket om å blidgjøre et parti som er under sperregrensen og ikke burde diktere noe som helst innenfor norsk politikk.

Men verre skulle det bli. I november 2018 kom regjeringens forslag. De vil ikke bare legge ned næringen uten en eneste solid begrunnelse hva angår etikk, økonomi eller dyrevelferd. Faktisk viser de til sin egen melding, der de et drøyt år tidligere ønsker næringen videre.

Til alt overmål tilbyr de «kompensasjon» i form av bokført verdi av anleggene. Man skal ikke ha mer enn elementær kjennskap til økonomi for å vite at bokført verdi oftest er en liten brøkdel av den verdien anleggene har. Mon tro hva statsrådene selv ville ment om de ble tvunget til å gi bort huset sitt og få likningsverdien igjen?

Solberg-regjeringen opprettet i 2015 et Regelråd som har som oppgave å granske forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivet. De går i sitt høringssvar langt i å påpeke svakheter med høringsgrunnlaget, og sier det er svært uvanlig å innføre et næringsforbud, og at konsekvensene ikke er utredet godt nok.

Høringssvaret fra Kopenhagen Fur, som står for nær halvparten av all skinnomsetning i verden, sier: «Selv moderne og velfungerende demokratiske og ellers troverdige samfunn som det norske, fraviker enhver rimelig saklighet, rettssikkerhet og forutsigbarhet – og at man ikke kan ha tillit til at usaklige og vilkårlige regjeringsinngrep selvfølgelig ikke forekommer i Norge.» At Jeløya-ideen var dårlig fundert er åpenbart, men det er utrolig at regjeringen tar så lett på det og ikke engang legger fram et solid grunnlag når de skal forby en lovlig næring.

SpareBank1 SR-Bank sier i sitt høringssvar: «Jeløya-erklæringen fra Januar 2018 gjorde at vi som bank ikke lenger kan ta økt risiko knyttet til denne produksjonen og verdi på teknisk utstyr, innredning og bygg til pelsdyrproduksjon ble i hovedsak satt til kroner 0.»

Altså: Banken sier at verdiene bøndene har bygget opp over år ikke lenger har noen verdi.

SR-Bank fortsetter: «Etter Jeløyaerklæringen er situasjonen nå så usikker at bøndene ikke lenger får tilført nødvendig kapital og henstand som tidligere. Dette fører til at mange pelsdyrbønder nå sitter i en «gissel» situasjon der de av økonomiske hensyn bør avvikle, men likevel må fortsette frem til det er gjort endelig vedtak knyttet til forbud og økonomisk kompensasjon.» Ingen skal si at ikke politikere påvirker folks hverdag. Det sekundet ordene falt på Jeløya var de personlige og økonomiske tragediene et faktum.

Saken handler om enkeltskjebner, 200 familier og deres livsverk og livsgrunnlag. Men den handler også om mye mer. Om anstendighet, og om den tilliten folk må ha til Stortinget og regjeringen. Det er ikke lenger en liten næring som hevder forslaget er menings- og grunnløst. Nå står viktige samfunnsaktører skulder ved skulder med oss.

Vi tror på Bollestad når hun sier at dette er en vanskelig og smertefull sak. Det har hun rett i, for den smerten har våre bønder levd med siden tuskhandelen på Jeløya. Hun har lovet å lese hvert eneste høringssvar nøye. Vi stoler på det. Det som imidlertid er mest interessant for oss, er hvordan hun og regjeringen velger å konkludere på bakgrunn av høringsrunden.

I anstendighetens navn, Olaug, dette er ikke til å leve med.