Den 7. august gikk avisen Nationen til hardt angrep på meg og min høringsuttalelse knyttet til lovforslag mot privat konsum i selskap.

På lederplass ble mitt syn omtalt på følgende måte: "Forslaget får skatteadvokat Bettina Banoun i Wiersholm til å ta fram de virkelig store ordene.

"I strid med menneskerettighetene», mener advokaten at forslaget kan være." Det foreslåtte nivået er ikke proporsjonalt og antagelig i strid med EMK", skriver Banoun i sitt høringssvar, ifølge Dagens Næringsliv.

"Rike har rettigheter, for all del. Også menneskerettigheter. Men å bli beskattet noe hardere - det er vanskelig å se hvordan det forsvarer bruk av slike ord. Kunne det være mulig, helt der oppe på toppen av kransekaka, å reflektere litt over hvordan andre har det?"

Det fremgikk av artikkelen at sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet i artikkelen. Det får meg til å lure. Har Nationen (les redaktørene) i det hele tatt lest lovforslaget og sett høringssvaret? Dersom Nationen har gjort det, vil den se hvor drakonisk lovforslaget er, og hvordan dette vil virke for landbrukseiendommer.

En hovedinnvending fra min side har for det første vært at lovforslaget rammer for vidt. Forslaget rammer en rekke tilfeller som ikke er privat konsum. Etter forslaget skal den personlige aksjonæren anses for å ha disposisjonsrett til formuesobjektet hele året, såfremt selskapene eier eller disponerer formuesobjektene. Det er uten betydning for skattleggingen om personlig aksjonær har benyttet formuesobjektet privat eller om eiendommen står tom av andre grunner.

Skogs- og landbrukseiendommer karakteriseres av svært store arealer, som typisk av historiske årsaker har flere bygninger, både på selve tunet og flere hytter og koier rundt omkring på eiendommen. Selv om mange av bygningene i dag ikke er nødvendige i driften, har de fleste av dem historisk sett vært det. Slike bygninger kan ikke sies å være selskapsfremmede for skogs- og landbruksdriften og kulturhistorisk har det vært et ønske om at bygningene ikke skal forfalle.

I dag står mye av denne bygningsmassen ofte tom, og representerer mer et utgiftssluk for eieren enn en økonomisk fordel. Samtidig har det av kulturhensyn vært ønskelig å bevare bebyggelsen. En rekke bygg er fredet eller vernet og det er også ofte innført boplikt og konsesjonsregler.

Støtter Nationen løpende årlig beskatning av disse bygningene? Synes Nationen det er akseptabelt at et selskap og aksjonærer som driver utleie av hytter på en vinterdestinasjon, skal beskattes som privat bruk for alle uker hyttene står tomme om sommeren? Mener Nationen at det er legitimt å beskatte aksjonær og selskap for alle ubrukte skogskoier?

I så fall er Nationen helt i utakt med både Norskog og Landbruksdepartementet, som i likhet med meg og flere andre går imot lovforslaget.

En annen hovedinnvending er at beskatningen i lovforslaget er for hard. Det er her menneskerettighetene kommer inn. For fartøy er det foreslått en sjablongbeskatning per år fastsatt til 104 prosent av anskaffelseskost, tillagt påkostninger eller markedsverdi. Hvert år. For bygninger er det foreslått at 26 prosent av verdien beskattes som inntekt hvert år.

Dette er helt urealistiske avkastningskrav. Beskatningen i lovforslaget er fullstendig løsrevet fra noen aktuell fordel og er helt uproporsjonal.

Som fremhevet i Wiersholms høringsuttalelse vil en slik pønal beskatning antakelig være i strid med EMK protokoll 1-1. Selv om nasjonalstatene selvfølgelig har rett til vedta skatteregler, fremgår det av EMDs praksis at beskatningen kan innebære et brudd med EMK P1-1 dersom reglene innebærer en eksessiv byrde. Videre må skattleggingen være proporsjonal og utøves uten å diskriminere skattyteren.

For jord- og skogbrukseiendommer er dette særlig viktig, både fordi det er omfattende bygningsmasse som står tomme og fordi det som følge av deleforbudet for jord- og skogbrukseiendommer ikke kan finne sted tilpasninger. Dersom det år etter år blir en uforholdsmessige høy beskatning, vil totalbelastningen bli særlig høy.

Konsekvensene av å skattlegge privat konsum i skogs- og landbrukseiendom er at slike eiendommer blir et tyngende skattesluk, og over tid også potensielt konkursdrivende for enkelte. Dermed vil ikke den foreslåtte beskatningen bare være en stoppregel for anskaffelse av formuesgoder i selskaper, men den kan også fungere som en stoppregel for selskapsorganisert skogs- og landbruksdrift.

Reglene vil kunne ramme store deler av skogs- og landsbruksnæringen. Omfattende bygningsmasse er eid via aksjeselskap. Det foreligger dessuten en rekke ansvarlig selskap med eller uten delt ansvar (ANS og DA), som følge av at flere personer sammen eier et gårdsbruk med diverse bygninger som utleievirksomhet.

Helt ærlig tror jeg ikke Nationen ønsker dette. I hvert fall ikke dersom Nationen får satt seg godt inn i lovforslaget. Eller er det slik at Nationen ønsker de tyngende reglene velkomne "for de rike som befinner seg på toppen av kransekaka", men samtidig mener at hele landbrukssektoren skal unntas?