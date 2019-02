Drømmen om biodiesel

Nye beregninger presentert i Nature viser fra 30-230 prosent høyere CO2-utslipp ved bruk av konvensjonelt biodrivstoff sammenlignet med diesel/bensin.

Biodrivstoff er blitt slått opp som en av klimaløsningene for Norges transportsektor. Venstre har, som mye omtalt, fått gjennomslag for et mål om økt innblanding av biodrivstoff i omsatt drivstoff. Volumprosenten er for 2019 satt til å skulle være 12. Volumprosent betyr antall prosent drivstoff i volumenheter, ikke ut ifra energiinnhold eller CO2-utslipp.

Ikke bare partiet Venstre, men også Stortinget, anmodet regjeringen om et mål for 20 volumprosent biodrivstoff innblandet i drivstoff innen 2020. I regjeringsplattformen fra Jeløya-erklæringen ble det vedtatt å arbeide mot 40 prosent innblanding innen 2040. Det er kanskje gode intensjoner som ligger bak disse vedtakene, men det er feilslått politikk dersom Stortinget og regjeringen ønsker klimaløsninger som kutter utslipp, som er kunnskapsbaserte og som ikke samtidig ødelegger for arbeid mot fattigdom, flomskader, matmangel og globale arealendringer med negative følger.

Norges import og produksjon av biodiesel kan deles i to grupper; Avansert biodrivstoff og konvensjonelt biodrivstoff. Avansert drivstoff lages på avfall, kloakk, avkapp fra skogbruket osv. Konvensjonelt eller ikke-avansert biodrivstoff lages på produkter som er et arealmessig resultat av hugget regnskog, eller som er laget av produkter eller på arealer som ellers kunne vært brukt til mat eller matproduksjon.

Global matproduksjon vil fram mot 2050 øke med over 50 prosent. Bruk av jordbruksareal til biodrivstoff er derfor etisk problematisk, og bruk av biodiesel bør begrenses til avansert biodrivstoff.

Jeg vil nå fokusere på det konvensjonelle biodrivstoffet. Ny forskning publisert i en av verdens ledende vitenskapelige tidsskrift Nature, forklarer hvordan dagens utregning av spart klimagassutslipp mangler viktige perspektiv, og med det gir feil resultat når det kommer til klimautslipp.

Miljødirektoratet har uttalt at Norges totale klimagassutslipp har blitt redusert med i overkant av 1 prosent grunnet innblanding av biodrivstoff, etter tillegg for CO2- utslipp etter såkalte ILUC-beregninger for indirekte arealbruksendringer. Disse tar hensyn til hva arealer som for eksempel kunne vært regnskog, og som nå er palmeoljeplantasjer, gir av CO2-utslipp.

Dette høres tilforlatelig ut, men utfordringen er at problemstillingen er snudd noe på hodet under utarbeidelsen av disse beregningene. Istedenfor å beregne hvor mye jorda og biosfæren tjener på å la arealer forbli i naturtilstand, eller arbeide for å gjenopprette arealer, tar man gjennom de europeiske beregningene som Norge også bruker, utgangspunkt i hvor mye klimautslipp den respektive bruken av arealene gir. Dette gjør at beregningene mister et viktig aspekt; Hvor mye klimagassutslipp man kunne spart ved å føre arealer tilbake til skog, eller la arealene forbli skog.

Dette betyr i praksis at dersom et landområde som i dag brukes til å produsere soyabønner for mat går over til soyabønneproduksjon for biodrivstoff, vil dette falle inn under ILUC og få en høyere beregning av CO2-utslippet. Det tas derimot ikke hensyn til hvor mye CO2 som kunne vært spart gjennom tilbakeføring av arealet til skog, eller til hvor mye utslipp kuttet matproduksjon ved areal A gir areal B grunnet nye arealendringer ved areal B.

ILUC-målene for klimagassutslipp underestimerer ifølge Searchinger, Wirsenius, Beringer og Dumas (Nature, 2018) systematisk CO2-utslippene dersom man ser på naturlige, eller reetablerte naturarealers potensielle evne til å binde karbon. ILUC tar heller ikke høyde for endringer i matvarepriser grunnet endret tilgang på mat, og i neste rekke endrede arealer andre steder grunnet økt økonomisk vinning. Deres beregninger presentert i Nature 13. desember 2018 gir en oversikt over hvordan biodrivstoff fra sukkerrør, mais, korn, raps, palmeolje og soyabønner, i respektiv rekkefølge gir fra 35-230 prosent mer CO2-utslipp enn det globale snittet CO2-utslipp fra diesel/bensin.

Med mindre regjeringen og Stortinget kan svare for dette, eller med faglig argumentasjon motbevise Searchinger et al., (2018) sine funn, må Stortinget, regjeringen (særlig Venstre hvis partiet mener noe med å markedsføre seg selv som et klimaparti), kutte i sine mål om bruk av konvensjonelt biodrivstoff. Opptrappingen av volumprosenten fram mot 2020 koster i tillegg rundt 2 milliarder norske kroner (Utkast til konsekvensutredning – ILUC-direktivet og opptrapping til 20 prosent biodrivstoff i 2020, Miljødirektoratet). Dette er penger som kunne vært puttet inn i annen fornybar energisatsning eller inn i teknologiutvikling for produksjon av avansert biodrivstoff.

For statsbudsjettet 2019 er det satt mål om 4 volumprosent avansert biodrivstoff. Bruken av avansert biodrivstoff må oppjusteres da dette uomtvistelig gir en klimagevinst. Halvparten av Norges bruk av biodrivstoff stammet i 2017 fra palmeolje. Dette gir Norge regnskogsblod på hendene, vi bidrar til monokulturer, utarming av jorda og dyrere mat for den tredje verden. Dette kan ikke norske politikere stå inne for når det ikke gir en klimaeffekt.