Domstolstruktur på styreleders ord?

Myndigheten til å fastsette og legge ned rettssteder, behandles på i prp. 11 L (2020-2021). På side 99 første hele avsnitt heter det: «...Departementet foreslår derfor i denne omgang ikke å foreta endringer i domstolloven §§ 22 eller 25. Departementet forutsetter likevel at eventuelle fremtidige endringer i rettskretsene og domstolenes lokalisering inntil videre blir forelagt for Stortinget i tråd med praksis.» (Min utheving.)

Bård Tønder er leder i styret for Domstoladministrasjonen. I høringen i justiskomiteen 04.11.2020 sa han bl.a.: [Video 08:30 - 09:20] «Det andre poenget det er at styret vil være lojal overfor Stortingets vedtak. Ingen rettssteder vil bli nedlagt av DA. DA vil sørge for at alle rettssteder blir rustet opp, og vi vil inngå langvarige kontrakter om det. Poenget er at DA legger til grunn at alle rettsstedene skal være bemannet også over lengre tid. Punkt fire: Nå må vi få ro i domstolene. Nå har vi et opplegg som bør kunne forene de ulike interesser, ulike hensyn. Og vi bør kunne få en løsning nå som står seg lang tid forover, også uansett hvilken regjering vi har i fremtiden.» (Min utheving.)

Vil det nye styret som utnevnes fra sommeren 2021, følge opp dette? Er det budsjettmessig dekning for å ruste opp alle rettssteder?

I domstolloven § 25 første ledd heter det: «Domstoladministrasjonen​ fastsetter ett eller flere faste rettssteder for tingrettene.» Departementet forutsetter altså at Domstoladministrasjonen inntil videre ikke benytter denne hjemmelen uten at saken forelegges Stortinget.

I domstolloven § 22 heter det «Rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser) bestemmes av Kongen.» Lovteksten er «krets» ikke «sted».

Regulering av bemanning ved rettsstedene behandles i prp. 11 L. På side 101 andre spalte siste avsnitt heter det: «… Saksinngangen bør være styrende for bemanningen på det enkelte rettssted. …»

På side 102 første avsnitt heter det: «Slik departementet ser det er det en regel om behandling av saker der de geografisk hører hjemme som vil være avgjørende for å sikre at det opprettholdes aktivitet på samtlige rettssteder... Departementet foreslår på bakgrunn av ovennevnte ikke å innføre en lovbestemmelse som gir adgang til å fastsette bestemmelser om minimumsbemanning.»

Behandling av saker der de geografisk hører hjemme, behandles i prp. 11 L. På side 104 andre avsnitt heter det: «… Av hensyn til behovet for fleksibilitet i domstolene, bør det imidlertid ikke oppstilles en for streng hovedregel om behandling på sakens geografiske hjemsted.»

På side 104 andre spalte første avsnitt heter det: «Forskriftsbestemmelsen vil sikre at driften på det enkelte rettssted samsvarer med saksinngangen...»

I siste avsnitt heter det: «For å bevare den nødvendige fleksibiliteten vil det i forskriftsteksten presiseres at saker kan behandles andre steder i rettskretsen når dette er hensiktsmessig.»

Prp. 11 L medfører en lovendring. Det er foreslått at domstolloven § 19 femte ledd blir slik: «Kongen kan gi nærmere regler om fordelingen av sakene i tingrettene, herunder om fordelingen mellom rettsstedene.» (Min utheving.)

Skal vi styre domstolene ved lov og forskrift, eller er et utsagn fra dagens styreleder i DA tilstrekkelig?