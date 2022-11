Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Senterpartiet gjekk før valet høgt på bana mot sentraliseringspolitikken og vann veljarane. Også SV stod på i Stortinget, til dels meir aktivt enn Sp. Karin Andersen fekk jamvel Ap med på eit krav om opptrapping i innstillinga frå kommunalkomiteen.

Nå har vi fått det første statsbudsjettet frå regjeringa. Men kva er det vi ser? Også på dette feltet har Ap og Sp bestemt seg for å svikte vallovnadane sine. Dei held fram med nedbygginga av distrikta og distriktspolitikken.

Før statsbudsjettet kom skreiv eg ein artikkel i Nationen om det som var heilt påfallande: Dei lovnadane om ny distriktspolitikk som feia andre parti nesten ut av Bygde-Norge har det vorte heilt taust om frå Sp etter at dei fekk ansvar for politikken.

Det dei gjorde, var ei retorisk symbolskhandling ved at departementsnamnet vart endra til Distriktsdepartementet (Kommunal- og distriktsdepartementet). Så viser statsbudsjettet deira at da kostnadane ved å finansiere namneskiftet vart dekt, fanst det ikkje att ei krone til å restaurere den politikken som partiet før valet sa hadde rasert Bygde-Norge.

Namneskiftet viser seg nå å vere like innhaldstomt som da Solberg plasserte Linda Hofstad Helleland på sokkel som «distriktsstatsråd», men utan å få med seg ei krone til å støtte opp om saka.

Grunnmuren i distriktspolitikken ligg i den såkalla 13.50-posten på «Distriktsdepartementets» budsjett. Det var denne posten som den raudgrøne regjeringa bygde opp att i perioden 2005-13 etter den førre raseringa frå Jern-Erna.

Kvifor gjer ikkje Sp og Ap det same nå? Denne posten blir i staden vidareført på det nivået som Sp før valet kalla katastrofalt. Ikkje berre det: løyvingane er ikkje inflasjonsjustert, altså er forslaget til statsbudsjett ei vidare nedbygging.

Som vanleg når distriktspolitikken blir nedbygd (det har skjedd under skiftande regjeringar sidan 1990), blir ikkje nedbygginga eller manglande satsing kommentert i statsbudsjettet. Ihåp om at ingen skal oppdage det?

I staden løfter regjeringane opp nokre flaggsaker som er eingongsløyvingar og fungerer som kulissar, laust fundert på den grunnmuren som blir rasert. I dette budsjettet er kulissane som blir reist fram løyvingar til breiband i distrikta, bygdevekstavtaler for nokre få kommunar i distrikta og gratis barnehage i nokre Finnmarks-kommunar.

Det siste tiltaket ville forresten ha vore ei skikkeleg satsing om ordninga også hadde omfatta til dømes alle utkantkommunar (såkalla sentralitet 6) i heile Norge – ikkje minst i Fjell-Norge som nå har større utviklingsproblem enn kystkommunar i Nord.

Det er nedbygginga av den eksplisitte distriktspolitikken som ikkje blir kommentert (altså 13.50). Denne budsjettposten er nå berre på 1.3 milliardar. I alle åra etter at nedbygginga av distriktspolitikken starta på 1990-talet har regjeringane raska saman ymse postar frå sektorpolitikken og kalla dette for distriktspolitikk.

Slik også i år, som i alle år etter 2001. Desse samanraska postane har nå også med det store verkemiddelet under den eksplisitte distriktspolitikken, nemleg den regionalt differensierte arbeidsgjevaravgifta, men elles er dette i all hovudsak sektorpolitikk som verkar sentraliserande. Pengane som går til byane og sentrale strok blir derimot ikkje kalla bypolitikk eller sentraliseringspolitikk.

Ut frå dette fantasifulle reknestykket er den distriktspolitiske satsinga i år på ikkje mindre enn 57 millarder kroner, ein auke på over 11 prosent frå førre statsbudsjettet.

Innan næringspolitikken kjem dei fleste av desse milliardane frå jordbruket. Utan at folk flest er klar over det går det meste av pengane her til store bruk i sentrale strok, men det som går spesielt til distrikta blir altså notert her som «distriktspolitikk». (Landbruksdepartementet har forresten sine heilt spesielle definisjonar av kva som er distrikt).

At storsamfunnet påfører distikta rovdyrplagar kostar pengar – og blir plassert under her. Riksteateret, som forresten er lokalisert i Oslo, blir kalla distriktspolitikk og millionane kostnadsført distrikta, medan milliardane til Operaen og andre kulturinstitusjonar på ingen måte blir kalla bypolitikk. Det er desse missvisande 57 milliardane motstandarane av distriktspolitikk brukar som døme på kor kostbare desse utkantane er.

Budsjettet skal nå forhandlast med SV. Dette partiet hadde i sin tid landets beste distriktspolitikarar. Ottar Brox revolusjonerte synet på distrikta og Berge Furre var sjølve høvdingen – som nå har fått sin biografi.

Men det var den gongen, da. I det alternative budsjettet frå SV står ikkje distriktspolitikk nemnt med eit ord – og sjølvsagt ikkje ei krone meir til bygdene derifrå. Men kan eit opinionspress likevel få distriktspolitikken inn i forhandlingane?