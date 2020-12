Distriktsfiendtlig forskrift

Hvorfor skal unge i etableringsfasen i distriktskommuner betale dyrt for boligprisgalloppen i Oslo?

Dagens boliglånforskrift går ut 31. desember, og en ny boliglånforskrift er ute på høring. Finansminister Jan Tore Sanner har muligheten til å gi en håndsrekning til distriktskommuner preget av fraflytting, og unge i etableringsfasen som ønsker å bygge og bo i distriktene. Tar han den?

Debatten som har oppstått i påvente av en ny boliglånsforskrift har foregått i en Oslo-boble, der vi savner et vesentlig perspektiv: Dagens forskrift er distriktsfiendtlig, den gjør det vanskeligere for unge i en etableringsfase å finansiere bolig i distriktene. Dermed kan den også bidra til avfolking i distriktene.

Boliglånsforskriften er godt ment, og vi deler intensjonen om å begrense gjeldsveksten i norske husholdninger. Men dagens ordning har to svært negative effekter. Den tvinger frem at unge tar opp større lån for å bo i mindre boliger, og den tvinger frem fraflytting og urbanisering. Stikk i strid med intensjonen fører dagens ordning til at gjeldsbyrden blant unge i distriktene blir høyere.

La oss ta det siste først. Et enkelt regnestykke illustrerer vårt poeng.

En ny bolig på 115 kvadratmeter som i Balsfjord vil koste i snitt ca. 4 millioner kroner (inkl. tomtekostnad) å bygge, men vil ha en markedsverdi satt til ca. 3,5 millioner. Egenkapitalkravet i eksempelvis Balsfjord vil da være 15 prosent av 3,5 millioner, pluss differansen mellom markedsverdi og byggekostnad. Totalt gir det en egenkapital i Balsfjord på i overkant av 1 million kroner, eller 25 prosent.

Hvis vi derimot ser på tilsvarende nye boliger i sentrumsnære områder, kan vi anta at markedsprisen ligger nært opp til byggekostnad. Da vil egenkapitalkravet (15 prosent) i sentrumsnære områder være på 600.000.

For det samme huset vil altså en i Balsfjord måtte stille med 1 million i egenkapital, mens en som bygger det samme huset i sentrumsnære områder får en egenkapital på anslagsvis 600.000. En differanse på 400.000 i disfavør de som vil bygge i distriktet. Vi kan kalle det en distriktsstraff på 10 prosentpoeng.

For mange i etablererfasen er egenkapitalkravet allerede krevende. Med krav om 10 prosentpoeng mer egenkapital i distriktene gjør vi terskelen til egen bolig enda høyere.

Hvilket alternativ står da unge i etableringsfasen i distriktene ovenfor? Hvis man har klart å spare opp en halv million i egenkapital, blir man tvunget til å flytte til sentrumsnære områder for å ha råd til å kjøpe bolig. I mange tilfeller innebærer dette å måtte flytte inn i færre kvadratmeter, eller ta opp økt lån for å kunne kjøpe en bolig som er tilstrekkelig til å dekke behovet til f.eks. en liten familie.

Alternativt må man kjøpe gammelt eksisterende boligmasse i distriktene. Og her kommer vi til vår andre innvending mot dagens boliglånsforskrift.

Konsekvensene av at boliglånsforskriften i så dramatisk grad gir en disfavør for nybygg i distriktene, er at distriktene får en eldre og eldre boligmasse, som blir stadig mindre attraktiv.

Boligmassens attraktivitet har selvfølgelig mye å si for distriktenes attraktivitet for unge i etableringsfasen. Boligstatistikken støtter dette bildet.

Skal boliglånsforskriften fungere, uten at den får det som nå er velkjente negative utslag for distriktene, må det gjøres viktige endringer. Det er avgjørende at finansminister Sanner sikrer at forskriften omgjøres slik at den setter andre krav, eller inneholder fleksible mekanismer som gjør det mulig å snu den utviklingen vi har beskrevet i denne kronikken.

Et av tiltakene vi mener Sanner må ta i bruk er å igjen åpne opp for mer utstrakt bruk av kommunale startlån. Kommunale startlån er en kommunal fleksibilitet som distriktskommuner har benyttet med stort hell tidligere, der startlånet vil kunne telle inn som egenkapital.

Ordningen koster ikke mer for staten og den har lave kostnader for kommunene. Hvis kommunale startlån kan regnes inn som egenkapital i kommuner som ønsker å benytte seg av denne ordningen er vi et viktig skritt på veien mot å motvirke den disfavøren dagens boliglånsforskrift gir til de som vil bygge og bo i distriktene.

Det er lett å avfeie vårt regnestykke som en lek med tall, men for mange kommuner er dette blodig alvor. Vi snakker her i mange tilfeller om kommuner som kjemper om overlevelse, om å holde unge i bygda og å tiltrekke seg barnefamiliene. Uten en endring i boliglånsforskriften kan de komme til å kjempe den kampen forgjeves.

Dersom denne ikke endres er det et klart signal fra regjeringen for at den ikke ønsker nye boliger i distriktene.