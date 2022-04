Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De baserer dette på et oppslag i Dagbladet for noen måneder siden der jeg presenterte et eksempel på en sunn og bærekraftig ukesmeny. Jeg vedgår gjerne at akkurat den menyen ikke var tilstrekkelig forankret i norske mattradisjoner og norsk matproduksjon.

I den senere tid har jeg lært mye om norsk matproduksjon, sett betydningen av denne for oss som land og sett hvilke muligheter som ligger i å utnytte norske ressurser til både bondens, forbrukernes og fellesskapets beste.

Jeg blir gjerne med på å lage en serie med menyer som viser hva det er mulig å få til med langt sterkere basis i norsk virkelighet og norske muligheter. Her er det mye snadder å velge mellom. I en slik bredere sammenheng er det selvsagt også plass til eksempler på hvordan vi kan velge også importert mat som er sunn og bærekraftig produsert. Kanskje Nationen tar opp denne tråden?

Det at Flaten og Harstad forsøker å undergrave mitt oppriktige og sterke engasjement for en storstilt satsing på norsk matproduksjon får egentlig stå for deres egen regning. Jeg står på barrikadene for at vi må satse skikkelig på landbruk i Norge.

"Jeg utfordrer Sandra Borch og regjeringen for øvrig til å tenke større, mer strategisk og langsiktig rundt det avgjørende samfunnsoppdraget bøndene våre har og som vi alle er helt avhengig av."

Jeg utfordrer Sandra Borch og regjeringen for øvrig til å tenke større, mer strategisk og langsiktig rundt det avgjørende samfunnsoppdraget bøndene våre har og som vi alle er helt avhengig av. Jeg arbeider for at vi som velgere og forbrukere kommer på banen og krever et skikkelig løft slik at vi snur den konstante trenden med nedlegging av stadig flere gårdsbruk over hele landet. Respekten for bøndene våre må gjenreises. Vi har ikke råd til å miste de enorme verdiene dette representerer for landet vårt.

Vi som faktisk er enige om dette, burde bruke mindre energi på beinkrok og mer energi på felles innsats!

Kort om hva jeg faktisk mener:

Først, vi har et stort potensial i Norge for å vri både matproduksjon og forbruk i en mer bærekraftig og sunn retning, og gjøre dette slik at bøndene våre får bedre vilkår, ikke verre. For eksempel er det et faktum at over halvparten av beiteressursene ikke utnyttes i dag fordi dette ikke er lønnsomt.

Det er mer lønnsomt for bonden å holde dyrene på bås og fore dem med kraftfôr med mye importerte råvarer, enn å la dyra beite og spise mer gras også i vinterhalvåret. Det blir ikke økt selvforsyning av dette! Dersom vi hadde vridd tilskuddene, slik at det lønte seg å la dyra gå fritt og ute så mye som mulig og fores mer basert på grovfôr og norskprodusert kraftfor, og der vi godtok noe lavere produksjonsvolum per enhet, kunne vi oppnådd mye.

Dernest, det som definerer et sunt kosthold er i utgangspunktet uavhengig av naturressursene, men det er betydelig fleksibilitet. Ja, forskningen viser tydelig at et variert, planterikt kosthold er sunnere enn et kosthold med tungt innslag av animalsk mat.

Men man kan fint ligge i øvre marginer av det som for eksempel EAT-Lancet-rapporten anbefaler og fortsatt ha et sunt kosthold. Det er også mye som tyder på at kjøtt basert på grasfôrede, frittgående dyr er sunnere enn kjøtt som er basert på store mengder kraftfôr, og at man således kan «tåle» et noe høyere inntak.

I dag får bøndene betalt for å produsere store volum av kjøtt og melk. Hva om de i stedet fikk betalt for å levere sunn mat, med god dyrevelferd, samt for arbeidsinnsatsen og for klima og økosystemtjenestene de kan levere?

De bøndene jeg har snakket med er ikke opptatt av å ha flest mulig dyr. De vil ha en inntekt de kan leve av, og kunne behandle dyrene så godt som mulig. Og i de områdene der dette er mulig produserer de gjerne mer frukt, grønnsaker og belgfrukter, så lenge de får betalt for dette og det arbeidsmessig lar seg gjøre.

Dagens ordninger legger ikke til rette for dette. Dagens ordninger medfører i stor grad til at farten på landbrukets økonomiske tredemølle bare øker. Potensialet her er langt større enn dagens realiteter. Og dersom vi hadde spist mer grønnsaker (inkludert rotvekster og ja, også poteter), belgvekster, frukt, og sjømat, hadde vi kunnet spart mye av de enorme kostnadene forbundet med usunt kosthold—rundt 150mrd i året.

Da kunne vi i stedet satset mer på landbruket vårt, inkludert de omstillingene vi trenger!

Tilstrekkelig selvforsyning av mat er like viktig som forsvar og helsevesen. Et levende landbruk er ikke bare trivelig å ha. Det er det selvsagt også, men det er først og fremst en eksistensiell nødvendighet for oss som nasjon!!

Derfor må mat prioriteres langt høyere enn i dag i praktisk politikk. Det koker ned til hva vi faktisk har sagt hele tiden: Vi trenger:

* En vitenskapelig analyse på norske forhold – hvordan øke selvforsyningsgraden av norsk kvalitetsmat på norske ressurser, der vi samtidig forbedrer klimaavtrykket, gjenoppretter biologisk mangfold i og rundt produksjonslandskapene, forbedrer folkehelsen og dyrevelferden, og sikrer levende distrikter over hele landet.

* Basert på denne analysen, en helhetlig strategi for det norske matsystemet, med klare mål og tydelig politikk

Bøndene må være i sentrum av denne omstillingen, få tilgang til innnovasjons- og omstillingsmidler, og vi må gjøre det attraktivt for unge å satse på en karriere i norsk matproduksjon. For dersom vi ikke gjør noe nå, hvem skal egentlig lage maten vår i fremtiden?

Dersom vi faktisk er enig i dette, eller i hvert fall mye av det, bør det være mulig å samles til felles innsats for en trygg, spennende og meningsfull fremtid for norske bønder - med en uendelighet av spennende ukesmenyer for norske forbrukere forankret i norsk matproduksjon og vår rike matkultur.

Maten vi selv lager og spiser er med på å definere hvem vi er – både som enkeltpersoner og som nasjon.