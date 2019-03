Det robuste landet

Gardane må óg bli større, bøndene meir effektive, og jammen meiner statsministeren vi må blir meir kreative i tillegg. Då blir vi visst meir robuste.

Dei nye tala frå Statistisk Sentralbyrå over strukturutvikling i jordbruket er tydeleg. Dei 10 siste åra har over 8000 bruk blitt nedlagde som sjølvstendige einingar. Det er berre bruk over 500 dekar som aukar i tal.

I fylket mitt, Sogn og Fjordane, er 74 prosent av bruka under 200 dekar. Fylket vårt var ikkje robust nok til å halde fram som eige fylke, og det ser ikkje ut som jordbruket vårt er det heller. Vi bør få større fjøs med meir produksjon. Arealgrunnlaget ein har i botnen blir mindre viktig når hovudmålet er å bli meir robust.

Men er dette å bli meir robust? Stor er ikkje det same som robust. For mange vil eit robust land vere at vi klarar å ha matproduksjon i heile landet, at vi har levande bygder og at vi klarar å produsere mat på eigne ressursar, ikkje i veksande grad på importert fôr. For svært mange av oss har god dyrevelferd, trygg og kortreist mat og stelte kulturlandskap stor verdi.

I heile landet har vi 3 prosent fulldyrka jord. Dette i seg sjølv bør vere eit argument for at ein tek vare på alle bruka, og at jorda blir halden i hevd.

Landbruksråd Vestland har fått NIBIO og Østlandsforskning til å utarbeide ein rapport om verdiskaping i den nye region Vestland. Denne rapporten viser at jordbruket skapar verdiar for 956 millionar i Sogn og Fjordane. I tillegg bidreg ein også med andre verdiar for samfunnet gjennom kulturlandskapspleie, levande bygder og gode bumiljø. Her finn ein store verdiar, både verdiar som kan målast i pengar og verdiar som ikkje kan målast i pengar.

956 millionar er mykje pengar. Dette er berre beløpet som er knytt til jordbruket. Turisme, som er ei stor næring, er ikkje med i desse tala. Turistane reiser til Norge fordi dei tykkjer det er eksotisk. Dei vil sjå velstelte bygder, beitedyr og natur. Det er dette produktet vi kan tilby her. Då er jordbruket sentralt, og bøndene spelar ei viktig og undervurdert rolle. Norge vil aldri kunne konkurrere med andre land når det gjeld store byar, katedralar og museum. Det finn turistane andre plassar.

Det er i Nord-Norge og på Vestlandet flest bruk går ut av drift. Det er ofte mindre bruk der generasjonen som har drive, har hatt små krav til inntekt. Ein har hatt garden sin, ein har stelt den, og, som mange eldre seier, ein har hatt så ein har klart seg. Det betyr ikkje nødvendigvis at ein har tent mykje. Det er mange her som har brukt lite. Det betyr at i mange tilfelle står det ikkje nokon klar til å overta slike bruk når noverande eigarar avsluttar drifta.

Annonse

Kva kan ein gjere for å rette opp dette?

For det første må inntektsnivået aukast i jordbruket. Ein må kunne rekne med å ha same inntektsutvikling som samanliknbare grupper. Denne auken i inntekt må sjølvsagt reknast i krone, ikkje i prosent. Når ein startar med eit dårlegare utgangspunkt enn andre, aukar skilnaden i inntekt om ein reknar same utvikling i prosent.

For mjølkebruka ligg det mange utfordringar og ventar. Mange stader har talet på mjølkeprodusentar rasa dei siste åra. Pyramidetilskotet som Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) lanserte i fjor, var styrking av små og mellomstore mjølkebruk og har blitt godt motteke. Men er dette nok?

Når overproduksjon er ei stor utfordring, er det meiningslaust å likevel stille krav om auka produksjon.

Krav om lausdrift gjer at mange tel på knappane. Skal ein satse framover, eller skal ein drive til lausdriftskravet blir innført? Det er snakk om store investeringar framover. Det er krav om kalvingsbingar i båsfjøs innan 01.01.24. NBS meiner denne forskrifta treng oppfølging med investeringsverkemiddel og må sjåast i samanheng med krav om lausdrift.

NBS meiner også at skal ein behalde fundamentet i eit jordbruk over heile landet, må ein kunne få tilskot til å oppgradere bygningar og utstyr utan krav om auka produksjon. Når overproduksjon er ei stor utfordring, er det meiningslaust å likevel stille krav om auka produksjon for å få tilskot til utbetring av bygningar for å oppfylle nye forskrifter.

Sauehaldet står sterkt på Vestlandet. Her har inntekta gått drastisk ned siste år. For eit par år sidan rekna vi ut at vi hadde ei timeløn på ca. femti kroner i næringa. Etter det har inntekta gått meir ned, så no vågar vi ikkje å rekne meir på det.

Sauenæringa er spesiell med at det trengst at vi er mange. For at dyra skal gå der dei skal, for å samarbeide om tilsyn og sanking, og for å ha eit miljø som er med å halde oppe interessa for det vi driv på med. I ein situasjon med overproduksjon må vi finne måtar å styrke næringa på som tilgodeser alle som driv med sau. Det blir feil å omprioritere midlane til volum, slik at du får større del av potten di fleire dyr du har.

NBS vil vere med å legge føringar som gjer at flest mogeleg vil halde fram med gardsdrift på eigne areal. Det er styrke i å vere mange. Skal ein byggje robuste einingar, treng ein eit godt fundament. Det vil NBS vere med å skape gjennom å styrke små og mellomstore bruk i heile landet. Slik blir vi eit robust land.