Halvparten av alle europeere spiser mindre kjøtt og meieriprodukter. I Storbritannia har antallet veganere og vegetarianere økt fra 600.000 i 2016 til 3,5 millioner i 2019. Det forventes at 25 prosent av den britiske befolkningen vil være veganere eller vegetarianere allerede i 2025.

I bratwurstens hjemland, Tyskland, er det nå 7,5 millioner veganere og vegetarianere. De har en landbruksminister som er vegetarianer og naturen prioriteres foran særinteresser.

I USA vokser plantebaserte kjøtterstatninger dobbelt så raskt som kjøttprodukter. Patrick Brown, CEO i Impossible Foods, er helt seriøs når han hevder at kjøttbransjen går en mørk fremtid i møte. I en tale til Business Web Summit, forklarer han de skal erstatte all bruken av dyr som mat innen år 2035. «Det går mot slutten for kjøttbransjen, de er bare ikke klar over det ennå», sier han.

Kjøttforbruket i Norge sank med 2,5 prosent i 2020 - i et koronavirus-år der nordmenn ikke fikk kjøpt kjøtt i utlandet. For innværende år er det estimert 10 prosent reduksjon av kjøttforbruket her til lands.

Orklaeide Naturli, som tilbyr plantebaserte matvarer, opplever eventyrlig vekst og dagligvarehandelen melder at de ikke får nok plantebaserte varer til å dekke etterspørselen.

Men hvorfor velger vi bort animalske produkter? Dette lurte jeg på da jeg arbeidet på min nye bok, "Det Planeten Trenger – Vegansk Livsstil". Svaret er flere faktorer:

* For dårlig dyrevelferd

* Naturvern

* Tap av ville dyr

* Fantastiske erstatningsprodukter

* Ny innovasjon

* En bærekraftig planet

* Klima

* Selvforsyning av mat

Det er ingen tvil om at kjøttbransjen har et omdømmeproblem. I altfor mange år har de vist sin brutale side der effektivitet og fortjeneste går på bekostning av dyrevelferd.

Folk vil rett og slett ikke assosiere seg med dyremishandling og drap på unge dyr. Mange har også oppdaget at betydelig bruk av beitedyr ødelegger utmark, der konsekvensene er døde økosystemer og natur i ubalanse. Folk sørger over tapt natur og dyreliv. Dette resulterer også i mindre karbonfangst og global oppvarming.

Naturen kan være komplisert å forstå og derfor tar mange den for gitt. Men naturen er frisk og sunn om vi ikke tukler for mye med den. Derfor må vi la ville dyr få større områder å leve i, inklusive predatorer som ulv, gaupe og bjørn, da disse er nøkkelarter for en sunnere økobalanse og variert dyreliv.

Vi må stoppe ødeleggelsen av villmark og dyreliv. Skogen og alt i den er en del av økosystemene. Det handler om balanse, og at naturen er den eneste som klarer å ivareta denne likevekten.

Vi har utryddet 68 prosent av alle ville dyr på kloden på bare 50 år samtidig som en jegerstand har hevdet de er til å for å regulere dyrebestandene. Kjøtt- og meieriproduksjon samt jakt er i følge flere ledende forskere og rapporter, hovedårsakene til natur- og klimaproblemene vi nå står overfor.

Vi mennesker er egentlig ganske heldige. Vi har vekster, hav, ferskvann, dyreliv, elver, skoger og innsekter som jobber for oss og sørger for at vi får mat, medisiner, tak over hodet, rent drikkevann og generelt et godt liv med en trygg fremtid. Til gjengjeld ødelegger vi alt det som hjelper oss. Dette tillater vi fordi noen ganske få aktører skal utnytte resursene som vi alle er beroende av.

Dessverre er det slik at altfor mange aktører i animalsk matproduksjon prioriterer kortsiktige gevinster mens de langsiktige konsekvensene forårsaker massedød av dyr, ødelagte hav og naturforfall.

I Norge har vi fjernet oss såpass langt fra virkeligheten at vi gjør det motsatte av det vi burde gjøre - vi subsidierer til økt kjøtt- og melkeproduksjon mens, dyrene, økosystemene, folk og planeten, både ønsker og trenger en helt annen retning.

Vi burde omgående legge om subsidiepolitikken til en økologisk planteproduksjon av mat, slik at kjøtt- og meieribransjen lettere kan få omstille seg eller finne på noe annet å gjøre.

World Watch Institute, sier at en fremtid med kjøttspising med en voksende befolkning er en urealiserbar drøm fordi man ikke kan fø en voksende verdenspopulasjon med kjøtt.

Nordisk ministerråd slår fast at vi kan bli selvforsynte med mat dersom vi legger om til plantekost. At vi bruker 16 kilo korn til å produsere ett kilo kjøtt, sier litt om sløseriet av verdens matkorn. Og med en mer urolig verden med krig i Europa der verdens kornproduksjon er i fritt fall så er det rett og slett fordummende å satse på kjøtt.

Kjøttforbruket må drastisk ned og etter hvert avvikles. Jo lenger vi venter med å ta grep som monner, desto mer krevende og ubehagelig blir det å foreta endringene som må komme.

Det er bra at matbransjen leder an og lanserer nye matvarer helt uten animalske ingredienser. Men nå må også politikerne våkne og komme på banen, ikke dilte etter slik de har gjort til nå.

De må sørge for at næringer som legger om fra animalsk matproduksjon til plantebasert får skikkelige subsidier – samt appellere til oppstart og innovasjon av annen type planteproduksjon enn hva vi er vant med.

Politikerne burde snarest mulig redusere og om ikke lenge ta bort de meningsløse tilskuddene til kjøtt- og melkeproduksjon som tar livet av planeten vår. Samtidig må de gi gode betingelser til de som vil satse på bærekraftig plantebasert mat.

Det er den eneste farbare veien å gå, og det er nettopp det planeten vår trenger om vi skal gi den en sjanse til å overleve.