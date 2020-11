Det er lenge siden norske journalister har viet landbruket så mye oppmerksomhet som denne sommeren. VG – landets største avis og en sentral premissleverandør for den politiske debatten – har hatt flere skandaleoppslag om utenlandske sesongarbeidere som arbeider for elendig betaling.

Les også: Bondelaget og regjeringen vil få slutt på arbeidslivskriminalitet i landbruket

Reportasjer har blant annet fortalt om polske ungdommer som ble avspist med 1807 kroner for to ukers hardt gårdsarbeid, langt unna den lovpålagte minstelønna, om fortvilte bangladeshere fra Portugal som tjente skarve 63 kroner i timen, og om vietnamesere som risikerte hele sommerens lønn for å komme seg trygt tilbake til hjemlandet.

Budskapet til leserne har vært at sesongarbeiderne i norske åkre er ofre for arbeidslivskriminalitet og uverdige lønns- og arbeidsforhold. Gårdbrukerne sitter igjen med rollen som de kyniske arbeidsgiverne som utnytter utenlandske arbeidstakere.

Les også: Om en uke kan vietnamesiske sesongarbeidere reise hjem

Det er en rolle som landbruket bør kvitte seg med så snart som råd er.

Alle som kjenner det norske landbruket skjønner at avisoppslag sjelden får med seg alle nyanser. De fleste gårdbrukerne følger regelverkene etter beste evne.

Selv har jeg som distrikts- og landbruksforsker intervjuet utallige gårdbrukere over hele landet de siste tyve årene. Uten unntak har jeg møtt hardtarbeidende, skikkelige og gjestfrie gårdbrukere, også blant dem som sysselsetter de utenlandske sesongarbeidene.

Les også: Nytt lovforslag skal gi strengare straff mot lønnstjuveri

I forskningsintervjuene har jeg også fått til dels gode forklaringer på hvorfor det iblant går galt. Noen av de utenlandske sesongarbeidere duger rett og slett ikke, andre ganger er det språklige misforståelser som skaper problemer, eller også et uklart regelverk. Andre bønder forteller om beinharde økonomiske rammevilkår og krav om lønnsomhet.

Et argument som går igjen blant gårdbrukerne er at deres egen ‘timelønnen’ gjerne er vel så lave som sesongarbeidernes, om ikke enda lavere. Dessuten kan jo arbeidsforholdene ikke være så ille, mener mange gårdbrukere, ettersom de utenlandske arbeiderne jo kommer tilbake år etter år. Det som er lave lønninger etter norske standarder, ligger skyhøyt over lønnsnivået arbeidstakernes hjemland.

Likevel er det ingen tvil om at alt for mange gårdbrukere opererer i gråsoner som arbeidsgivere, iblant også klart utenfor det som norske lover og regler tillater. Det er et problem når Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket på alle de 30 gårdsbrukene som de inspiserte på Østlandet i 2018, 2019 og 2020.

Les også: Olaug Bollestads ansvarsfraskrivelse

Fester det seg et inntrykk av en landbruksnæring med dårlige, til dels også tvilsomme, lønns- og arbeidsvilkår, vil det koste landbruket dyrt. Selv om de fleste forbrukerne først og fremst bryr seg om prislappen i butikken –ikke matprodusentenes lønns- og arbeidsvilkår – bidrar sommerens medieomtale til å bryte ned den grunnleggende tilliten til norske landbruksprodukter.

Annonse

Inntrykket er at det fortsatt gjenstår mye arbeid på veien til et godt rykte som arbeidsgivere for de utenlandske sesongarbeiderne.

Forbrukerne er dessuten også velgere. Svekkes tilliten til landbruket blant folk, forvitrer etter hvert også det politiske grunnlaget for eksportvern og statlige overføringer. Det truer selve grunnlaget for den norske landbruksnæringen.

Les også: Det finnes åpenbart ikke grenser for hvordan vi behandler arbeidstakere i landbruket

En annen effekt er at den sosiale statusen til landbruksarbeid svekkes ytterligere av oppslagene om elendige lønn- og arbeidsforhold. Da blir det enda vanskelig å lokke ungdom til en yrkeskarriere i landbruket.

Derfor bør landbruksnæringen gå sammen om et kollektivt krafttak for å rydde opp i næringens bruk av utenlandsk arbeidskraft. Det viktigste er nulltoleranse for alle former for arbeidslivskriminalitet. Her bør ingen skylde på språkproblemer, mellommenn eller svak inntjening i landbruket. Cowboyene og de råtne eggene må fjernes.

Les også: Arbeidstilsynet fant lovbrudd i alle tilsyn med sesongbasert landbruk

Men det er også i landbrukets interesse å bedre de mer allmenne lønns- og arbeidsforholdene til de utenlandske sesongarbeiderne, også utover dagens legale minimumskrav. For eksempel er den nye minstesatsen i tariffavtalen 126,65 kroner i timen, som tilsvarer ei årslønn på litt over 200.000 kroner. Det er ganske så knapt for det som landbruksfolk gjerne omtaler som "verdens viktigste jobb", å produsere mat.

Gårdbrukernes argumentet om at "lave" norske lønninger likevel er gull verdt i hjemlandet, der prisnivået er lavere, blir i liten grad akseptert utenfor landbrukskretser.

Les også: Arbeidet på norske åkre har ikke vært en god erfaring for alle

Det er også mye å hente på andre områder. Blant annet er boforholdene til arbeidsinnvandrerne ofte preget av kummerlige ad hoc-løsninger. Det er også gode grunner til å undersøke HMS-forholdene for de utenlandske sesongarbeiderne.

Sentrale aktører i landbruket har allerede tatt initiativ for å rydde opp i egne rekker. Det er bra, men inntrykket er at det fortsatt gjenstår mye arbeid på veien til et godt rykte som arbeidsgivere for de utenlandske sesongarbeiderne. Her er tre råd på veien videre:

Les også: Arbeidstilsynet kan ikke gripe inn mot underbetalende jordbærbønder

* Arbeidslivskriminalitet er aldri greit. Landbrukets talspersoner må være klokkeklare på at det skal slås ned på alle regelbrudd. Selv om man kan forstå hvorfor det i blant går galt, er det noe annet å forsvare feilskjærene.

* Tariffens minstelønnssats bør heves. Her blir det spennende å se om NHO Mat og Drikke, som forhandler lønn på vegne av gårdbrukerne, etter hvert vil diskutere Fellesforbundets ønske om å heve minstesatsen for sesongarbeiderne betraktelig.

* Det viktigste er likevel landbrukets internjustis: Den ene gårdbrukeren som kutter noen hjørner for å spare ekstra kroner i lønnsutgifter, truer inntektsgrunnlaget til sine kolleger, også dem som aldri sysselsetter utenlandske arbeidstakere.