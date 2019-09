Det er opp til oss nå

Nok en rapport fra FNs klimapanel bekrefter at vi må foreta store endringer i verdens mat- og landbruksproduksjon – og konsumpsjon, for å nå klimamålene. Faren for «mat-usikkerhet» er stor hvis oppvarmingen av kloden overstiger halvannen grad. Hovedårsaken er ekstremvær og tørke ettersom jorda blir varmere.

Frem til i fjor var ekstremvær noe mange nordmenn knapt hadde et forhold til. Men etter to somre utenom det vanlige vet vi at vi ikke er forskånet her heller. Problemet er at de færreste av oss merker konsekvensene på kroppen. Vi tenner opp grillen, tar "selfies" med softis og drar på stranda. Jeg gjør det selv. Det er jo digg med varme. Og det er fortsatt melk og brød i butikkene.

I Malawi er det annerledes. Hvert eneste år forsvinner 40 tonn jord per hektar ut i elvene i erosjon. Det gjør landbruket mindre produktivt og man trenger mer areal. Her får det konkrete konsekvenser; flere vil sulte. Sammen med skogbrannene i Amazonas, er det et grelt eksempel på hvordan landbruket i stadig større grad kobles til samtidens største kriser, fra klimaregulering til fattigdom og flyktningstrømmer.

Heldigvis er det mange som forsøker å gjøre en forskjell. Utviklingsfondet driver i dag opplæring i bærekraftig landbruk for Malawiske bønder. Tiltakene kan de begynne å praktisere med en gang; dekke til jorden så fukt ikke forsvinner, lage fangmekanismer for avrenningsvann, utnytte husdyrgjødsel og drive vekstskifte så man binder nitrogen i jorda. Mange bønder dobler produksjonen. De kan fø seg selv og endog selge litt.

Uten reelle valgmuligheter er det utfordrende å utøve forbrukermakt.

Utarmet matjord og innsektsdød er to sentrale problemer matproduksjonen møter på verdensbasis. De kan motvirkes med tiltak vi kjenner fra økologisk jordbruk; mangfoldig vekstskifte, jordforbedring og ved å unngå bruk av kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, som er en trussel for pollinatorene. På økologiske gårder finnes opptil 45 prosent mer biologisk mangfold, og forskning, blant annet fra den langvarige DOK-studien i Sveits, viser at slike gårder har 40 prosent mindre klimagassutslipp enn konvensjonelle. Dette er noen av grunnene til at Økologisk Norge arbeider for at det norske landbruket skal blir mer økologisk og at det skal være lett for forbrukere å finne økologiske varer i butikkene.

Annonse

Etter at regjeringen i 2018 bestemte seg for å skrote et tallfestet mål om økologisk produksjon og forbruk i Norge, er imidlertid mer overlatt til oss forbrukere. Produksjon og tilbud skal reguleres av etterspørsel. I et markedsbasert velferdssamfunn spiller både næringslivet og forbruker en sentral rolle på veien mot en bærekraftig fremtid. Men da må myndigheter gjennom lovgiving og regulering legge til rette for en gjennomgripende omstilling av samfunnet.

Problemet er at det ofte er politikerne som er sist på ballen. Som WWF-leder Bård Vegard Solhjell uttalte i en debatt på Arendalsuka: Mange politikere har vært redde for velgerne. Befolkningen er nå klare for å gjøre mer for klimaet, men politikerne holder igjen. Det er litt som med røykelovsyndromet; alle er livredde på forhånd, men når man først har gjennomført, så er de fleste fornøyde.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er enig; næringslivet ønsker ambisiøse mål og langsiktighet. Med andre ord; politikerne må legge rammer for hva næringslivet skal holde på med. Men de henger etter. Samtidig stoler vi mer på teknologi. Det gir oss behagelige løsninger på ubehagelige problemer. Det er deilig å cruise forbi køen i en Tesla og få god samvittighet for miljøet samtidig. Men jo mer teknologioptimistiske vi er, desto mindre er vi villige til å omstille oss i retning av lavere forbruk av miljøbelastende goder, ifølge SIFO. Og desto mer vi forbrukere føler at vi har et ansvar, desto mer er vi villige til å redusere eget forbruk.

Men uten reelle valgmuligheter er det utfordrende å utøve forbrukermakt og fremme innovasjon i næringslivet. Se for eksempel på Arendalsuka. Arrangørene, med et godt knippe politikere og samfunnstopper i spissen, belønnet deltakende aktører som tilfredsstilte et visst antall miljøkrav med en liten M i programmet. Men når ingen reelle krav blir stilt – med et hederlig unntak av forbud mot heliumsballonger – er resultatet at restauranter og torg flyter over av pølser, brosjyrer, porsjonspakninger og engangskopper. Og det til tross for at en stor andel av arrangementene hadde bærekraft som tema. Til sammenligning var det også i år lett å være en bærekraftig forbruker på Øya-festivalen. 95 prosent av maten var økologisk, halvparten plantebasert, ølglassene ble gjenbrukt og hver søplesekk ble sortert for hånd – etter først å ha blitt kildesortert.

Det er treenigheten politikere, næringsliv og forbrukere som sammen sitter på nøkkelen til å gjennomføre reelle endringer i samfunnet. Men vi kommer ikke unna at de to siste gruppene får en vanskeligere jobb når rammene blir udefinerte og målbildene forsvinner. For politikk handler om hvordan vi i fellesskap samhandler for samfunnsutvikling. Og for oss forbrukere er det viktig at ting blir satt i system. Bærekraft handler om å innse at alt henger sammen med alt. I fremtiden må vi finne oss i at en del mål innebærer at vi må gi avkall på noen inngrodde bruks- og handlingsmønstre.

Kanskje må det «overformynderi» - som Røykeloven – til for at vi skal klare å gjennomføre. Gitt dagens politiske flertall, som står for en økonomisk politikk med mer markedsstyring og færre politiske vedtak, må i dag retning og mål på mange områder – som for økologisk produksjon og forbruk – både defineres og følges opp andre steder enn på Løvebakken. Dette gir hver enkelt av oss et stort ansvar.

Som forbrukere har vi også ansvar for politikerne vi velger. Foran valgurnen kan du i høst gi din stemme til det partiet du mener er best skikket til å stake ut en grønn kurs i akkurat din kommune. Og til deg som i sommer sa til meg; det er allerede for sent. Det spiller ingen rolle hva du eller jeg gjør nå. Så vil jeg si; det stemmer ikke. Det flyttes små fjell hver eneste dag. Og er det noe vi skylder barna våre, så er det at vi ikke sitter der med henda i fanget om 30 år og sier; det var ingen vits i å forsøke. Det er opp til oss nå.