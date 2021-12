Det er også Mattilsynets rolle å forebygge alvorlig sykdom hos norske griser

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jenny Rolness i Dyrenes Rett skriver i Nationen den 20. desember at det «ikke bør være Mattilsynets rolle å være fanebærer i en krig mot villsvin».

Les også: Det bør ikke være Mattilsynets rolle å være fanebærer i en krig mot villsvin

I innlegget synes Rolness å blande sammen hva som er problem for næringen og hva som er problem for dya og hun synes å bagatellisere smittefaren fra villsvin til svinebesetninger. Norsvin støtter Mattilsynet fullt ut i denne saken – av hensyn til dyra.

Norsvin støtter Mattilsynet i at det bør skytes betraktelig flere villsvin, som Ole-Herman Tronerud sier til Nationen 12. desember. Norsvin har lenge frontet en nullvisjon for villsvin i Norge; At vi ikke skal ha ynglende suggegrupper i Norge og at streifdyr fra Sverige tas ut på bakgrunn av aktiv overvåking.

Les også: Mattilsynet vil skyte betraktelig flere villsvin

Årsaken til Norsvins nullvisjon er smittetrusselen villsvin utgjør overfor norske griser. Denne trusselen deler også Mattilsynet og er, slik Norsvin oppfatter det, den viktigste årsaken til at Mattilsynet ønsker større avskyting av villsvin.

I sitt innlegg synes Jenny Rolness å glemme Matloven, når hun minner Mattilsynet om Dyrevelferdsloven. Med bakgrunn i Matloven er det lett å forstå Mattilsynets ønske om å redusere villsvinbestanden for å redusere faren for smitte til norske griser. Det er faktisk vanskelig å se at Mattilsynet ikke skulle fronte økt avskyting av villsvin for å beskytte norske griser.

Jenny Rolness bommer når det gjelder overføring av sykdommer fra villsvin til svinebesetninger. På 1990-tallet og langt utpå 2000-tallet var villsvin reservoar for klassisk svinepestvirus i Mellom-Europa.

Spesielt i Tyskland var det i en periode ukentlige utbrudd av klassisk svinepest i svinebesetninger. Besetningene og kontaktbesetningene ble slaktet ned. Nye smittetilfeller ble påvist. Villsvinet var reservoaret for viruset.

I Estland har man vist at villsvin har antistoffer mot blant annet Aujeszky’s Disease (pseudorabies), Brucellose (smittsom kasting), Porcine reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) og smittsom mage- og tarmbetennelse hos smågris (TGE). Dette viser at villsvin kan overføre disse smittestoffene til tamsvin.

Annonse

I Sverige har Salmonella cholerasuis blitt påvist hos villsvin en rekke steder og siden høsten 2020 har det vært påvist smitte til flere svinebesetninger.

Sist gang bakterien var påvist i en svensk svinebesetning var på 1970-tallet ifølge Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Griser er vertsdyr for S. cholerasuis, som i motsetning til andre salmonellavarianter, gir alvorlig sykdom hos grisene.

Villsvin har nå blitt en økende trussel for smitte med denne bakterien til svenske svinebesetninger. Svenske villsvin kan ta med seg S. cholerasuis fra Sverige til Norge og smitte norske svinebesetninger.

Siste året er det rapportert om en rekke tilfeller av andre typer salmonellabakterier hos villsvin skutt i Norge. Således utgjør villsvin et reservoar for salmonellabakterier som kan smitte over til norske svinebesetninger, for eksempel via halm, høy, surfôr eller annet materiale som brukes i svinebesetninger som strø eller rotemateriale.

Det finnes knapt noe land hvor Afrikansk svinepest er påvist hos villsvin som ikke også har hatt store utbrudd av sykdommen i svinebesetninger. Det til tross for svært strenge smittebeskyttelsestiltak.

Det er vanskelig å finne land vi kan sammenlikne oss med hvor ikke villsvinet har vært innfallsporten for viruset. Både i Russland, Litauen, Polen, Latvia, Tsjekkia, Ungarn, Belgia og Tyskland har Afrikansk svinepest først blitt rapportert hos villsvin.

"Det finnes knapt noe land hvor Afrikansk svinepest er påvist hos villsvin som ikke også har hatt store utbrudd av sykdommen i svinebesetninger." Sykdommer

Rolness refererer til tidligere veterinærkonsulent i Nortura som sier at smitte antakelig vil komme til Norge via kjøtt eller kjøttprodukter. Det er jeg helt enig i. Vi har nok i lang tid hatt og trolig har vi nå Afrikansk svinepestvirus i Norge. Viruset har bare ikke møtt en gris (enda).

Den største faren for at viruset skal møte en gris i Norge er at et villsvin spiser infisert kjøtt eller kjøttprodukter. Sykdommen kan da etablere seg i villsvinpopulasjonen. Størst sannsynlighet for at det skal skje er i et område hvor det er en etablert, ynglende villsvinpopulasjon.

Så jo, det finnes en rekke eksempler på smitte fra villsvin til tamsvin. Norsvin mener norske husdyr har rett til å bli beskyttet mot alvorlige, smittsomme sykdommer.

På bakgrunn av dette mener Norsvin at Mattilsynet absolutt skal være fanebærer for å redusere sannsynligheten for smitte av alvorlig sykdom hos norske griser. Det er jobben deres.

Å redusere villsvinstammen er ett av mange viktige tiltak. Prevention is better than cure, og i Norge har vi lang tradisjon i å forebygge at nye sykdommer kommer inn i landet – for dyras skyld. Norsvin skulle gjerne ønske at miljømyndighetene (Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet), som forvalter villsvin, hadde sett det samme som Mattilsynet.