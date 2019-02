Det bør betales for bruk av naturressurser

Dette står ikke i motsetning til overskriften på kapitelet i programforslaget, «Skape mer, ikke skatte mer». Tvert imot – beskatning av naturressurser handler om rammeverk for å kunne ta hele Norge i bruk, det handler om helhetlig politikk for næring, miljø og lokalsamfunnsutvikling!

Granavolden-plattformen sier blant annet at «Norges rike naturressurser gir grunnlag for aktivitet, innovasjon og næringsutvikling i hele landet.» Videre at «naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser» - blant annet spesifisert med «våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre lokalsamfunn og vår nasjon til gode».

Nettopp vannkraften og de institusjonelle ordninger rundt denne, er et lysende eksempel på hvordan man forvalter naturressurser i et bærekraftig perspektiv - til beste for verdiskapere, lokalsamfunn som leverer råstoffet og for hele nasjonen.

Regjeringsplattformen inneholder flere gode føringer som klinger godt hos oss som er opptatt av at bærekraft vokser nedenfra. «Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og redusere statlig og regional detaljstyring», «Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge» og «Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene».

Det går an å se sammenhenger mellom verdiskaping, fordeling og bærekraft på en enkel måte. Verdier skapes ved bruk av økonomisk kapital, arbeid – og for noen næringer, naturkapital. Verdier fordeles gjennom markedsmekanismer og institusjonelle ordninger (offentlige reguleringer, som skatteregler, konsesjonsregler, eierskapsregler). Det virker imidlertid mer eller mindre tilfeldig, i hvilken grad ulike typer naturressursbruk er underlagt institusjonelt rammeverk.

De fleste næringer må regne med en pris på råstoffet til sin produksjon.

Vannkraft, olje og gass, vindkraft, havbruk, utmarks- og mineralressursbruk er alle næringer der man henter råmaterialet fra Norges rike naturressurser. Det går en tydelig linje fra utformingen av det norske vannkraftregimet på starten av 1900-tallet, og til moderne prinsipper for ”grønn” skattlegging og samfunnsøkonomisk skattlegging av grunnrente fra naturressurser. I hovedsak knytter dette seg til ønsket om at vertskommunene skal få en andel av den verdiskapingen som gjøres basert på lokale naturressurser; av og til også begrunnet som kompensasjon for naturinngrep i kommunen. Men dagens ulike håndtering av kommuners rett til betaling ved bruk av ulike typer naturressurser er mer historisk og tilfeldig begrunnet enn saklig begrunnet.

I NOU 2014:13 skriver Scheel-utvalget bl.a.: «For utvalgte sektorer kan en modell der standard selskapsskatt kombineres med en egen grunnrenteskatt være aktuell. Utvalget viser til at en allerede har slike skatter i vannkraft- og petroleumssektoren. Også i andre sektorer som fiskeri- og havbruk, skogbruk og frekvensforvaltning bør det vurderes å innføre egne grunnrenteskatter (...). Utvalget tilrår derfor at særskatt på renprofitter avgrenses mot enkeltsektorer. Det bør blant annet vurderes å innføre grunnrenteskatter på fiskeri- og havbrukssektoren.»

De fleste næringer må regne med en pris på råstoffet til sin produksjon. Det bør gjelde også om man bruker av fellesskapets naturressurser. Viktig å poengtere her, at primærnæringene, jord- og skogbruk, og til dels fiskeri, står i en egen stilling fordi de i hovedsak driver på grunneiers egne naturressurser.

Målet må være å skape mest mulig forutsigbart og rettferdig rammeverk for andre typer naturressursbasert næring så vel som for berørte kommuner. Det bør betales for bruk av naturressurser, og en anselig del av dette bør tilfalle det lokalsamfunn som avstår sine naturressurser til andres økonomiske utnyttelse.

Hvordan man presist vil innrette en slik ordning for de ulike naturressurstyper, til beste for hele samfunnet, må vurderes nøye. Dette er god næringspolitikk, god miljøpolitikk og ikke minst god politikk for helhetlig samfunnsutvikling, både lokalt og nasjonalt!