Den siste pelsdyrbonden legg no ned

Det var aldri eit politisk fleirtal for å avvikla pelsdyrnæringa. Minipartiet Venstre fekk gjennomslag for Noregs aller første næringsforbod ein sein nattetime under regjeringsforhandlingane på Jeløya i 2018.

Berre eitt år tidlegare hadde ei grundig offentleg utgreiing konkludert med ei “berekraftig framtid”, og Stortinget hadde vedteke langsiktige rammevilkår for næringa. Likevel fekk Trine Skei Grande testa ut iveren til regjeringssjefen etter å få Venstre med i regjeringa ved å ofra livsgrunnlaget, generasjonsverdiane og sparepengane til 270 familiar.

Dei ligg framleis vakne om nettene på grunn av den morgongåva. Demokratiet vart sett til side i eit skitne maktspel bak lukka dører.

Forbodet mot pelsdyrhald måtte konstruerast for å bli ein røyndom. I motsetning til kva enkelte har prøvd å hevda, var aldri dårleg dyrevelferd grunnlaget for forbodet, noke ein rekkje rapportar frå Mattilsynet, utsegn frå veterinærarar som arbeid med dyrehaldet, forsking og ikkje minst næringa sine eigne undersøkingar og dokumentasjon stadfesta.

Stortinget skulle fatta vedtaket sitt, og måtte difor definera formålet med dyrehaldet som uetisk. Pels vert altså ikkje verdsett som “nausynt” nok.

Ein valde å sjå bort frå dokumentert fakta og at pelsdyrnæringa skapte verdiar av biprodukt frå matproduksjon, som elles ville hatt lite eller ingen verdi - og som etter forbodet igjen blir eit problemavfall.

Ein så bort i frå ein rekke forhold som at næringa skapte hundrevis av arbeidsplassar, ofte der det fanst få andre arbeidsmoglegheiter. At pels er eit naturprodukt som varer i generasjonar og er naturleg nedbrytbart, i motsetning til “fast fashion” og fleeceklede produsert i Kina er ikkje tema.

Eit paradoks med tanke på dei dagsaktuelle og nye rapportar som syner at nettopp microplast er i ferd med å bli et stort problem for både miljø og folks helse. At pelsdyrnæringa og gav eksportinntekter til landet utan å få ei krone i subsidiar er heller ikkje av betyding. Ikkje noko av dette vart sett på som “nausynt” eller godt nok. Dersom slike vurderingar skal definera næringspolitikken i framtida, bør det bekymra eit samla norsk næringsliv og folk.

Då forbodet vart lansert, vart me oppdrettarar lova eit raskt erstatningsoppgjer. Me vart oppmoda til å avvikla raskast mogleg, og komma over i ny næring. Fem år (!) seinare er det berre fem (5) av 270 pelsdyrbønder som har fått tilbod om ei endeleg erstatning.

Svært mange av bøndene som følgde oppmodinga til staten har no gått årevis utan inntekt, og har vorte påførte store tap medan dei ventar på erstatninga. Bønder betaler kvar dag fleire tusen kroner i rente for tomme anlegg. Familiar er gått til grunne, livsverk er rasert. Staute bønder har vorte trygdemottakarar, sjukmelde og deprimerte. Evna til å reisa seg igjen blir dårlegare for kvar dag og natt som går.

Gjennom fem år har me kjempa ein utrøytteleg kamp for ei rettferdig erstatning. Det har kosta oss dyrt, både menneskeleg og økonomisk. Samtidig har me opplevd at statsrådar og departement har jobba like utrøytteleg for å trenera og finna smotthol for å avgrensa erstatninga.

Det har vorte kjempa med nebb og klør for at bøndene skal ta mest mogleg av rekninga for morgongåva til Venstre. For staten er det snakk om småpengar. For oss pelsdyrbønder er erstatninga alt me eige og har.

Norske pelsdyrbønder var blant verdas beste i sitt slag. Me produserte skinn i verdsklasse, og sat standarden for eit dyrehald med regelverk og dyrevelferd som er innretta mot kvart individ. I så måte har Noreg gått føre i global samanheng. Det vert derfor eit betydeleg paradoks at me i Noreg framleis importerer og sel skinn men ikkje frå vår eigen og nasjonale næring, med dokumentert høg standard.

Politikarane våre har makt til å bestemma. Med makt følgjer òg ansvar. Ansvar for å opptre anstendig, og å respektera demokratiske prosessar og spelereglar. Ansvar for å halda løfta. Ansvar for å ikkje gløyma dei som sit nedst ved bordet. Ansvar for å hugsa at enkeltmenneske blir frykteleg små i møte med den store staten.

Med nokre få heiderlege og direkte heltemodige unntak, har ikkje politikarar og styresmakter vore ansvarssmedvitne i pelsdyrsaka. Maktesløysa me har opplevd i møte med styresmaktene, er noko eg ikkje unner nokon andre å oppleva. Er det verkeleg slik me skal behandla lovlydige folk i Noreg?

Sjølv om det ikkje lenger er pelsdyr på norsk grunn, er kampen vår på ingen måte over. Erstatningsordninga har framleis grove feil som gir urimelege utslag og store konsekvensar for pelsdyrbøndene.

Berre eit fåtal anlegg er taksert. Det kjennest som det framleis blir kjempa for at pelsdyrbøndene skal ta mest mogleg av rekninga for elendet dei er utsetja for. Uthalinga av tid og den lange behandlingstida i seg sjølv sørgjer for at våre verdier forringast ved at pengane blir mindre verd og at prisane stig.

Så langt har nesten ingen fått pengane dei har krav på. Vi verken kan eller vil gje oss før alle pelsdyrbøndane har fått erstatninga dei er lova.

På vegner av ei samla norsk pelsdyrnæring: Takk for oss. Takk for støtta frå venner, landbruket, statsforvaltarar, veterinærar, ordførarar og alle andre som har hjelpt oss når me har hatt det som tyngst.

Måtte ingen andre - nokon gong - oppleva kva me har opplevd.