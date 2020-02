Den økende medisinmangelen i Norge er en trussel mot den nasjonale beredskapen

Et stadig tilbakevendende tema som har dukket opp i Norske medier de siste årene er saker og leserinnlegg som tar opp problemet med økt legemiddelmangel i Norge. I 2015 kunne VG melde om at det var tomt for 118 typer medisiner i Norge. Dette har økt gradvis og i 2019 ble det rapportert om over 1000 tilfeller av medisinmangel i Norge.

Apotekforeningen har estimert at 650.000 pasienter kan bli rammet av medisinmangel i år. Mange av disse medisinene er livsviktige. Det er derfor betimelig å stille spørsmål ved hva regjeringen har gjort så langt for å stoppe denne trenden.

I mai 2019 stemte opposisjonspartiene Senterpartiet, Ap og SV for flere konkrete tiltak for å redusere sårbarheten til legemiddelberedskapen i Norge. Forslaget ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene, men hele komiteen var enige om at den viktigste årsaken til legemiddelmangelen lå utenfor Norges grenser.

I dag er verdens medisinproduksjon ekstremt sentralisert og «effektivisert». Så å si all produksjon av verdens medisiner og nødvendige råstoffer for produksjon, lages i Kina og India.

Økt selvforsyning på medisiner er ikke bare et viktig tiltak for økt nasjonal beredskap, det er også en god mulighet for å sikre viktige høykompetansearbeidsplasser i hele landet.

Dette gjør at verdens, og Norges, tilgang til medisiner i stor grad er utsatt for påvirkning fra geopolitiske svingninger og naturkatastrofer. Alvorligheten i situasjonen understrekes av Helsedirektør Bjørn Guldvog, som påpeker at vi er veldig sårbare for å bli nedprioritert, fordi Norge er et lite marked i den globale sammenhengen.

Hvis Norge mister muligheten til å importere medisiner bare for korte perioder under dagens legemiddelberedskap vil det få fatale konsekvenser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har estimert at hvis vi over en periode på 3 uker ikke får importert insulin og antibiotika, så vil 2500 pasienter i Norge dø.

Det er et konkret eksempel på hvor dårlig dagens medisinberedskap er i Norge, og hvor store konsekvenser bare et kortvarig brudd i importkjeden kan ha. Hva vil konsekvensene være hvis vi blir utsatt for globale katastrofer eller krig?

Når det kommer til legemiddelberedskap så har vi mye å lære av vår nabo i øst. Russland har tatt inn over seg hvilken enorm samfunnssikkerhetsrisiko det er å ikke sikre en stabil og trygg tilgang på medisiner til sine borgere. Russland skiller seg ut globalt ved at de er tilnærmet selvforsynt på legemidler og de har et uttalt mål om å produsere 90 prosent av de viktigste medisinene selv innen 2020. Som kontrast utgjør apotekfremstilte legemidler under 1 prosent av legemiddelomsetningen i Norge.

Hvorfor gjør vi ikke som Russland og produserer mer av den livsviktige medisinen vår selv? Hovedargumentet for dette er ikke overraskende knyttet til økonomi. Regjeringen sin visjon om markedsregulering av priser og varer basert på etterspørsel, tar sjeldent hensyn til beredskap.

Økonomiske hensyn prioriteres til stadighet over den nasjonale beredskapen. Dette er en svært uheldig trend ved politikken til dagens regjering. At legemiddelverket nå er bekymret for at Kina vil stanse eksporten av enkelte typer medisiner på grunn av coronaviruset, viser hvor sårbar denne trenden har gjort oss.

Den økende medisinmangelen i Norge er en direkte trussel mot den nasjonale beredskapen. Det bør derfor legges ned en betydelig økt innsats for å øke produksjonen av medisiner nasjonalt.

I Norge har vi stor tilgang til høyt utdannet personell og konkurransedyktige lønninger. Curida i Elverum er et godt eksempel på at det er fult mulig å produsere medisiner selv i Norge. Da de japanske eierne ønsket å legge ned medisinfabrikken, valgte de ansatte i 2015 å kjøpe opp selskapet og fortsette medisinproduksjonen. Curida har nylig bevist at de kan levere på et høyt internasjonalt nivå. I oktober 2019 hadde Curida fått på plass nye produksjons- og utviklingsavtaler verdt 800 millioner kroner som vil føre til opptil 50 nye ansettelser.

Økt selvforsyning på medisiner er ikke bare et viktig tiltak for økt nasjonal beredskap, det er også en god mulighet for å sikre viktige høykompetansearbeidsplasser i hele landet. Det er derfor på tide at regjeringen tar befolkningens liv og helse på alvor og sikrer konkrete tiltak for å redusere den økende legemiddelmangelen i Norge.

I samme prosess vil man også kunne risikere å skape flere arbeidsplasser, gjerne i distriktene. En styrket nasjonal beredskap og flere arbeidsplasser i Norge, det kaller jeg en vinn-vinn situasjon.