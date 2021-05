Den nye vinen eller egentlig den ekte norske

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nylig ble Norges beste eplemost, sider og fruktvin kåret. Over 60 produsenter deltok med over 200 produkter. En fagjury fikk den utfordrende jobben med å finne fram til produkter av solid kvalitet. For ikke mange tiår siden fantes kun et fåtall eplemoster, og norsk kvalitetssider var et ukjent fenomen.

I dag er det mangfoldet og kvaliteten som råder. Fra sin spede begynnelse på 1990-tallet for eplemosten og fra midten av 2000-tallet for sider, er nå norsk eplemost og sider en næring å regne med. Norsk eplemost er i dag et naturlig alkoholfritt kvalitetsalternativ på restauranter og selger godt på både på Vinmonopolet og dagligvaren.

Norsk kvalitetssider har siden sin spede begynnelse i Sogn, i Lier og ikke minst i Hardanger etter tusenårsskiftet, vokst til en næring med nærmere 50 produsenter og over 100 produkter på Vinmonopolet. I 2020 omsatte Vinmonopolet norsk sider for nærmere 40 millioner og flere produsenter hentet heder og ære i utlandet i anerkjente konkurranser.

I fjor sommer valfartet vi til Hardanger for å oppleve det norske sidereventyret med Siderruta i Ulvik og ikke minst til sidercruise med innlagte omsvininger og smakinger på gårder i Sørfjorden. Det hele stipulert til en verdi av 12 millioner korner.

Denne fantastiske utviklingen er blitt en realitet blant annet fordi de en del fruktbønder har hatt troen på mulighetene til å skape noe unikt av egen frukt og egne tradisjoner. Dette har også yngre mennesker sett, og de har tatt med seg et på mange måter urbant fenomen hjem for å skape nytt liv på slektsgården. Unge mennesker har de siste årene startet sidergårder i Hardanger, Sogn, Gvarv, Sunnmøre, Ryfylke og Inderøya. Norge er blitt en sidernasjon!

Tidligere i år lanserte regjeringen strategien Matnasjonen Norge. Norsk siderproduksjon fremheves som en av suksesshistoriene og det skal bygges et ”omdømme som styrker, videreutvikler og profilerer Norge som matnasjon nasjonalt og internasjonalt”.

"Alle norske utenriksstasjoner skal servere norsk sider på sine mottakelser!"

Det er derfor på tide av regjerningen og det offentlige Norge følger konkret opp den ambisiøse strategien med tiltak. All norsk offentlig representasjon må ta innover seg hvilken kvalitet norsk eplemost og sider har og servere dette.

Jeg kan herved gi regjeringen et klart og tydelig mål: Alle norske utenriksstasjoner skal servere norsk sider på sine mottakelser! Og for KrF, norsk perlende eplemost holder meget høy kvalitet, så det finnes et utmerket alternativ!

Tenk hvilken fremme av Norge dette kan bli! For nå er det snakk om å servere et produkt som konkurrer lett med italiensk prosecco og spansk cava. Ingen spanske eller italienske ambassader server fransk champagne!

Norsk sider holder meget høy kvalitet i flotte flasker og har ikke minst en utrolig spennende historie. Et bærekraftig produkt som vil interessere enhver gjest på en mottakelse. Bare det i glasset vil kunne sette i gang viktige samtaler. Utenriksministeren har nå virkelig en mulighet til å få sine ambassadører til å drive ekte norgesreklame i all sin selskaplighet!