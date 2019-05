Den likesæle statsministeren

«Dette var viktig for Venstre»

Orda tilhøyrer statsminister Erna Solberg, og fall då ho fortalde på fjernsyn at minipartiet Venstre hadde fått gjennomslag for nedlegging av pelsdyrnæringa i regjeringsforhandlingane. Då hadde Høgre og Framstegspartiet forhandla bort ei over 100 år gamal næring, og frårøva om lag 400 menneske arbeidsplassane deira. Ei næring både Høgre og Framstegspartiet er for, og som det er fleirtal for i stortinget.

Det likesæle andletsuttrykket, og stemma til statsministeren, slik eg tolka henne, fortalde meg at desse arbeidsplassane og denne næringa, var rivnande likegyldig for henne.

Pelsdyrnæringa har til liks med mange andre næringar hatt sine problem, men har rydda opp på ein god måte, og mykje av den faglege ekspertise meiner at næringa i dag driv på ein forsvarleg måte og har god dyrevelferd. Næringa har siste åra hatt stor nedgang i talet på avvik i forhold til god dyrevelferd, og er mellom dei dyreartane som kjem best ut i kontrollar i dag. Det er då også fleire år sidan eit regjeringsutnemnd utval konkluderte med at næringa har livets rett. Dette vert det ikkje teke omsyn til av politikarane som heller lyttar til dyrevernaktivistar og andre pressgrupper.

Norske pelsdyrbønder er mellom dei aller fremste i verda, driv lønnsamt, og utgjer viktige arbeidsplassar i fleire utkantbygder. Desse vert no på uforståeleg vis fråtekne moglegheita til å utøve yrket sitt, og mange vil ha få, eller ingen andre moglegheiter enn å flytte frå heimbygda, og forlate heimane og levebrødet sitt. Mange ser også ut til å få med seg ei botnlaus gjeld på flyttelasset, fordi regjeringa heller ikkje ser ut til å ville gje dei eit reieleg og anstendig oppgjer.

Så skulle ein tru at dei same politikarane som vedtek nedlegging av ei heil næring har ryggrad og skamvit nok til å forby omsetning av pels og tilstøytande varer i Noreg. Det har dei ikkje, for pels skal framleis vere lovleg vare her i landet, og Noreg skal også eksportere fòr til pelsdyrproduksjon i land med langt dårlegare dyrevelferd enn vi har her i landet. Forstå det den som kan.

Norske pelsdyrbønder har i årevis vore utsette for ei rein heksejakt og stigmatisering, av fanatiske dyrevernorganisasjonar og pressgrupper som ikkje har gått av vegen for noko i sitt kyniske spel for å råke næringa, av fanatiske dyrevernorganisasjonar og pressgrupper som ikkje har gått av vegen for noko i sitt kyniske spel for å råke næringa. Dei har operert i nattas mulm og mørke og har skaffa seg tilgang til pelsdyrfarmane på ureieleg vis.

Mot desse kreftene har den vesle pelsdyrnæringa kjempa Davids kamp mot Goliat. Men der David møtte Goliat andlet mot andlet, og trass alt hadde ein stein og ei slynge, har pelsdyrnæringa verken hatt stein eller slynge å forsvare seg med. For med seg på laget har aktivistane hatt ei nesten samla presse, politiske vêrhanar på stemmefiske, og andre med behov for eigenmarkering. Desse har slik eg ser det, temmeleg ukritisk late seg bruke i aktivistane sitt kyniske spel.

Høgre, Framstegspartiet og no også Kristeleg Folkeparti dobbeltkommuniserer at dei eigentleg er for å behalde pelsdyrnæringa. Dette er etter mitt syn ein særdeles unnfallande måte å argumentere på, for det er ei kjensgjerning at det er desse partia som har forhandla bort næringa. Dei har etter mitt syn hovudansvaret for at prosessen med nedlegging av næringa no er i ferd med å verte sett i verk.

Eg kjenner meg rimeleg trygg på at den dagen oljerusen går over, og økonomiske realitetar tvingar politikarane til ein meir edrueleg bruk av fellesskapet sine resursar, så vil ein sjå med undring og vantru på ei regjering som brukte milliardbeløp på å skusle bort ei berekraftig distriktsnæring.

Ei regjering som sette nok ein spikar i kista på det desentraliserte busetjingsmønsteret vi har hatt i Noreg. Som øydde bort milliardbeløp, som heller kunne vore brukt til å sløkkje nokre av dei store brannane i helseføretaka våre, eller til å få bukt med kriminelle element som infiltrerer og øydelegg andre deler av næringslivet vårt.

Alt dette fordi dette var viktig for Venstre, og fordi dei andre regjeringspartia ikkje evna å stå opp i mot ein politisk mygg, men lèt den vekkskjemde ungen i sandkassa trumfe gjennom ei nedlegging av pelsdyrnæringa.

Etter mitt syn er det all mogleg grunn til å takke pelsdyrfarmarane for den innsatsen dei har gjort i over hundre år med å utvikle bygdene der dei har budd, for deira bidrag til å oppretthalde eit desentralisert busetjingsmønster, skape arbeidsplassar, tilføre kommunane gode skattekroner, og for å ha utvikla ei næring der Noreg i dag er i fremste rekke på verdsbasis, både når det gjeld dyrevelferd og produktkvalitet.

Slik eg ser det, er det ingen grunn til å takke politikarane i denne saka, snarare tvert om. Dei får kan hende takk som fortent når dyrevernaktivistane går til åtak på neste fjøs og dyregruppe. Då vert det spanande å sjå; «kven dette vert viktig for».