Et menneskes levetid på denne vidunderlige og unike jordkloden, kan sammenlignes med et lite solglimt i et bølgende hav. Står vi og ser der solen speiler seg i havet, ser vi millioner av korte lysglimt i løpet av kort tid. Glimtene kommer og går hele tiden, og de er over nesten før vi rekker å se dem. Så kort varighet har hvert enkelt menneskes tid i live på vår planet.

Likevel ser det ut til altfor mange er villige til å grabbe til seg mest mulig på kortest mulig tid, selv om prisen for jordkloden, menneskeheten og hvert enkelt land, innhenter oss til slutt.

Hva er det som gjør at altfor mange som enkeltindivider, gjør alt som er i deres makt, til å aldri se seg bakover eller utover, annet enn å se forover på hvordan de kan en enda større, enn sin allerede store pengebinge.

Hvor store pengebinger trenger man, før man skal dø? For ingen pengebinge følger med videre. Jeg har ikke vært i eller hørt om noen begravelse der det følger med to kister. En for den døde og en til pengene.

Det er mye jeg lurer på i verden, men en av de tingene som forundrer meg er: Hvorfor betaler vi de som lager maten overalt ute i hele den vide store verden, som vi alle må ha for å overleve - den minste lønn som overhodet mulig?

"Jeg hører og leser stadig om hvor tåpelig det er at vi subsidierer jordbruket vårt. Tja, hva er det ikke staten egentlig subsidierer i samfunnet vårt i en eller annen form? "

Jeg hører og leser stadig om hvor tåpelig det er at vi subsidierer jordbruket vårt. Tja, hva er det ikke staten egentlig subsidierer i samfunnet vårt i en eller annen form? Er det ikke vi forbrukere som til slutt får disse subsidiene i form av billigere mat? Jeg lurer på hvordan vi tror at nye generasjoner bønder står klare til å ta over fremtidens jordbruk, når prisen de må betale er høy risiko i form av investeringer og enorme arbeidsmengder til veldig dårlige lønnsvilkår.

Det blir ikke mange av dem. Jeg lurer forresten også på hvor mye av de økte prisene på tømmer som har kommet skogeierne til gode?

Samtidig tømmer vi havene i verden for mye av fisken. Det er forunderlig at vi nå i dette århundre velter oss i dens overflod, uten tanke på de som kommer etter. Hele den enorme norskekysten ble befolket med tilgangen til den enorme fiskeressursen Norge rår over.

Den gang ble fiskeressursene delt på alle de mange som i alle kriker og kroker, øyer og fjorder, var med i fiskets kretsløp. Hvor mange er det som kontrollerer dagens fiskeressurser til fordel for de mange?

Er det en samfunnsøkonomisk på sikt, at noen få fiskebaroner kontrollerer så stor del av fiskeressursen, og kan maksimere størrelsen på sin pengebinge på så kort tid?

Hvorfor gribber de som har alt fra før, enda mer til sitt store uimotståelige rike, når de vet at for at de skal få enda mer, må andre jobbe og slite - for veldig lite.

Hvorfor bygger vi ned alle jordene, gjerne der det er aller best å lage den maten vi alle vet at vi trenger, når tider blir annerledes - enn nå.

Et tankekors om det som skjer rundt oppkjøp av jordbruksland rundt om i hele verden, og oppkjøp av Kina for å bygge opp store matvarelagre, er om vi tror det er tilfeldig, eller om vi tror noen har sett i krystallkula?

Kina, Saudi Arabia, Sør-Korea, Bill Gates og mange flere, kjøper opp enorme jordburksområder over hele verden. Hvorfor? De har nok sett i krystallkula at kontroll over matproduksjonen blir en av de viktigste maktfaktorene i fremtiden. I Norden bygger vi heller matproduksjonen og jordbruksarealene ned.

Hvorfor tenker så veldig, veldig mange, at bare jeg kan får litt mer enn de andre, selv om jeg vet at mange andre må lide, klarer jeg ikke å la være - å fortsette med det.

Hvorfor gjør ikke de som har makten nok med det som bringer oss alle ut på en farligere vei, for hele slekten som etter dem skal huske dem - for hvem de var.

Nå skal vi vel få en adel av kraftbaroner også, som på kort tid kan meske seg i enorme mengder milliarder som ruller rundt i kraftbransjen. Mengder går tilbake til stat, kommuner og fylker, men det ser ikke ut som de som styrer forstår, at prisen for å grabbe til seg den enorme inntektsøkningen, må betales i andre enden.

Norge er bygget og tuftet på tilgangen til den store og rimelige vannkraften. Forsvinner det fortrinnet i høykostlandet Norge, hjelper det lite med store kraftinntekter. De blir bare til en dråpe i havet i forhold til den enorme kostnaden konsekvensene vil få for hele industrien, bedriftene og folket i landet, hvis dette fortsetter.

Det er sikkert spennende for politikerne å tenke kortsiktig på alle de valgløftene de kan innfri med alle disse inntektene, og det kan virke som om de allerede sliter med å se over pengebunkene at der fremme kommer det en tsunami i stor fart mot dem.

Det er sikkert vanskelig for lederne i kraftbransjen også, og ikke bare kjøre på en stund til mens lommebøkene deres fylles opp i rekordfart. Det er klart at de fortjener store lederlønninger og tilhørende bonuser, så flinke de har vært til å skape tidenes gribbefest i kraftbransjen.

De kan jo bare slå seg sammen med ledelsen i Statoil som kastet bort et par hundre milliarder på hasardiøs satsing i USA. Skandalen forårsaket vel kun en liten krusning på fjorden i indre Oslofjord, før alt av lønninger og bonuser var som før.

Alt dette sammen med hvordan verdens råvareressurser, fordelingen og foredlingen av disse er blitt til et storpolitisk maktspill, som gjør at prisene på det meste skyter i været. Så oppleves det at det sitter færre og færre mennesker rundt om i de multinasjonale selskapene som kontrollerer de enorme inntektene dette medfører.

Hvorfor det er slik i verden kommer nok ganske enkelt av, at de som har makten og rike, lider av den kortsiktige grådighet?