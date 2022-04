Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Elektrisk kraft og strømpriser har blitt et brennbart politisk tema i Norge – med et noe negativt fortegn.

For hundre år siden, i arbeiderbevegelsens «ungdom», var vannkraft og elektrisitet et brennbart tema med motsatt fortegn positivt.

* Fremtidsrettede, visjonære pionérer som Eyde og Birkeland, så de mulighetene som utbygging av vannkraft ga, og ga grobunn for ny industri og arbeidsplasser i norske fjorder og fjell.

* Industristeder som: Rjukan, Herøya, Eydehavn, Notodden, Sauda, Jørpeland, Karmøy, Odda, Tyssedal, Ålvik, Husnes, Høyanger, Årdal, Sunndal, Glomfjord, Mo i Rana vokste frem og ga muligheter for gode jobber og begynnende velstand for «vanlige folk».

* Dette var jo oppbyggingen av det moderne Norge, som igjen skapte grobunn for sterke Ap-bastioner rundt om i landet.

Litt forenklet var prisen på strøm på den tiden kostpris fra produksjon av strøm, gjerne basert på egne investeringer i kraftverk, kabler og linjenett:

* Elektrisiteten skulle være billigst mulig for å styrke bedriftenes konkurransekraft og gi sårt tiltrengte eksportinntekter for landet.

Slik gikk tiårene frem mot tusenårsskiftet og hjemfallsretter. Etter 50-75 år overtar Staten vederlagsfritt de fleste kraftverkene som la grunnlag for industribyggingen tidlig på 1900-tallet.

* Statkraft og Statnett bygges opp til dominerende aktører i kraftproduksjonen i Norge.

Helt siden 1960-tallet har Norge utvekslet strøm med andre land, og i dag er vi en del av et integrert nordisk kraftmarked. Det er også de nordiske landene vi utveksler mest kraft med. Det ga fordeler både med hensyn på sikker levering og stabile priser.

* Produksjonsprisen på strøm er 10-12 øre per kwh, og prisen ut til «vanlige folk» og «vanlige bedrifter» har i gjennomsnitt vært i størrelsesorden 33 øre per kwh. Større kraftkrevende industri har gjerne fastpris-avtaler med egne tariffer.

* Inndelingen var derfor på to kundegrupper: Privat og Bedrift

Men så skjedde det noe:

Utvekslingskapasiteten med land utenfor Norden økte etter at de to mellomlandsforbindelsene NordLink og North Sea Link (NSL) til henholdsvis Tyskland og Storbritannia ble ferdigstilt. Fra før var Norge knyttet direkte til kontinentet med kabelen NorNed til Nederland.

* Norge har som regel et overskudd av kraftproduksjon. Dette gjør at vi er i stand til å eksportere dette kraftoverskuddet til andre land. I enkelte perioder importerer vi likevel kraft når prisene i andre land vi er koblet til er lavere enn her i landet.

* Og plutselig var prisdannelsen på strøm endret fra å være styrt av etterspørselen i det norske og nordiske markedet, til prisen på gass i Tyskland og prisen på strøm fra kullkraft i Polen.

*Og prisene i det europeiske markedet, som vi nå er en del av, drives kraftig opp med bakgrunn i knapphet på gass i markedet. Noe som forsterkes ytterligere av den tragiske krigen i Ukraina med tilhørende stadige trusler om stengte gassrør fra øst.

* Vi har erfart markedspriser på opp mot 612 øre og mer for strøm som det koster 10-12 øre å produsere.

* 90 prosent av kraftproduksjonen i Norge er offentlig eid Statkraft, staten, fylker og kommuner har derfor svære merinntekter fra kraftproduksjonen som går for fullt med betaling til europeisk markedspris:

* Merinntektene er i størrelsesorden 25 – 40 milliarder kroner.

* Summen av eksportinntekten og merinnbetalt fra norske kunder.

Den dramatiske prisøkningen i markedet skaper en uholdbar situasjon for både «vanlige folk» og næringslivet i Norge og Regjeringen setter inn tiltak etter unison kritikk fra «vanlige folk» og næringslivet.

Men, istedenfor å gi en Refusjon av for meget innbetalt til alle kunder i Norge, drives Regjeringen fra skanse til skanse:

* Med innføringen av såkalt strømstøtte til nærmere utvalgte kundegrupper:

* Frem til for kort tid siden var strøm et tilnærmet enhetlig begrep.

* Og en oppdeling i husholdnings-strøm, fritidsstrøm, landbruksstrøm, veksthusstrøm, bedriftsstrøm var relativt ukjente begreper.

* Det er vanskelig å se forskjell på produksjon av 1 kwh til de ulike formål.

Og….nå glemmer Ap som styrende parti hvor de kommer fra! Glemt er oppbyggingen av industri og næringsstruktur i Norge gjennom hundre år: Næringslivet får klare seg selv og tilpasse salgsprisene sine til de nye ekstreme markedsprisene på strøm:

* Det er uforståelig at bedrifter og næringsliv generelt blir holdt utenfor det som blir kalt Strømstøtte til noen utvalgte og som burde være: Refusjon av for meget innbetalt til alle kunder i Norge.

* Vi får håpe at noen snart tar til vett, slik at vi unngår å ødelegge en næringsstruktur i Norge bygget opp gjennom hundre år - opprinnelig basert på egenprodusert elektrisk kraft til stabile priser og med sikker levering.