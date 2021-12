Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Prosessen mot jamstilling har enda ikke helt begynt, men allerede kan det se ut som om vi står ovenfor kompliserte sammenhenger hvor løsningen på et problem er starten på et nytt. Økt lønnsomhet har historisk gitt overproduksjon, men trenger det bli sånn denne gang?

Bondeopprøret inntar helikopterposisjonen og prøver oss med noen sentrale spørsmål rundt overproduksjon: Er vi helt sikre på hvilke problemer økt lønnsomhet vil gi? Er vi sikre på om overproduksjon i det hele tatt blir et problem?

Tre politiske bestillinger bør sees i sammenheng:

*Redusert import og overgang til mer norske råvarer i kraftforet, produsert på norsk jord

*Ny gjødselbrukforskrift

*Økt selvforsyning fra 36 prosent til 50 prosent

En endring hvor tidligere importerte fôrråvarer heller skal produseres i Norge, vil utkonkurrere deler av dagens tradisjonelle produksjon av korn og gras. Dyra spiser det de trenger, og summen av dyrkajord i Norge er begrenset.

Redusert mulighet for import samt krav om produksjon av råvarer vi før har importert, vil derfor strupe potensialet for fôr- og husdyrproduksjon på norsk jord.

Les også: Inntekta til bønder ligg under minstelønn for avløysarar

Ny gjødselbrukforskrift vil begrense produksjonspotensialet ytterligere, og kan alene føre til at flere områder i landet må redusere dagens produksjon. Igjen er dyrkajorda begrensa og eventuell kompenserende husdyrproduksjon må ta i bruk areal som i dag er brakka, alternativt fortrenge annen produksjon i andre deler av landet.

I tillegg til disse to faktorene, som hver for seg utkonkurrerer eller reduserer tradisjonell norsk matproduksjon, ligger det altså politiske målsettinger om å ØKE norsk selvforsyning fra 36 -50 prosent.

Er det sikkert at vi en gang klarer å ivareta dagens produksjon med endringene beskrevet ovenfor, og hvordan kan overproduksjon i det hele tatt bli et problem når importen skal ned, totalproduksjonen opp samtidig som produksjonsmulighetene strammes inn?

Annonse

Kan det være at dagens overproduksjon er morgendagens underdekning?

I kampens hete for å løse problemer vi ikke vet om vi har, kan vi komme i fare for å utvikle mentale sperrer som blokkere oss fra å finne løsninger. Gjennomsnittsalderen på den norske bonden er nå cirka 55 år.

Bedret økonomi kan bli inngangsport for en ny generasjon bønder, som nå sitter på gjerdet, men hva vil motivere morgendagens bonde, og hva vil være annerledes enn i dag? I et leserbrev i Finansavisen i vår beskrev vi hvordan bonden teller kyr, dekar og jord, mens øvrig næringsliv måler suksess i penger og posisjon.

Når fremtidsbonden tjener penger på innsatt kapital, hver arbeidstime og hvert årsverk, og totalt sett tjener nok til både ferie, fritid og hytte. Har da fremtidsbonden samme motivasjon som i dag for å satse enda mer, bygge enda større og arbeide like mye som i dag?

"Kan det være at dagens overproduksjon er morgendagens underdekning?" Utfordringer

Kan det tenkes at en bonde som venner seg til et «vanlig» liv med god økonomi vil slå seg til ro med det og ikke påta seg mer arbeid enn nødvendig for å sikre en god årslønn eller to?

Kan det rett og slett være at fremtidsbonden med penger på bok måler suksess som andre, i penger, overskudd og posisjon, og ikke som nå hvor produksjon, driftsomfang og ekspansjon kan ha vært en substitutt for manglende inntjening?

Vi har sett på mulig overproduksjon når norsk landbruk jamstilles økonomisk med resten av samfunnet. Kostnadsgaloppen vi ser konturene av i verden ser ut til å drives av redusert produksjon snarere enn økt etterspørsel og omfatter de fleste råvarer.

Tar en inn dette perspektivet og i tillegg mulige effekter vi har beskrevet med ny gjødselbrukforskrift, redusert import av fôrråvarer og økt selvforsyning til 50 prosent, kan en saktens lure på om ikke matmangel er et vel så sannsynlig framtidsscenario som innenlands overproduksjon.

Tilbudet etter opptrappingsvedtaket i 1975 var, omregnet i dagens kroneverdi 9,6 milliarder. Dette i en tid hvor Norge var et fattig land og Stavangers fremste industri var en hermetikkfabrikk. Det antatte etterslepet i norsk jordbruk er i 2021 sannsynliggjort å være i størrelsesorden 16 – 20 milliarder (egne beregninger).

Parter i regjeringen har lovet etterslepet inndekt innen fire år. En konsekvens av dette vil være at oppgjøret til våren kan beløpe seg til cirka halvparten av hva et fattig Norge tilbudte bøndene i 1975.

Et krav som isolert sett kan virke offensivt, kan sett opp mot historien, vise seg å være moderat. Utfordrer vi forhandlingsinstituttet med å ta politikerne på ordet og si hva vi trenger?

Frem til ny gjødselbrukforskrift, som i foreløpige utkast er noe vi er sterkt kritiske til, og fram til en ser en konkretisering av krav om redusert import av forråvarer og økt selvforsyning, så trengs regulerende tiltak. I det korte bildet vil dette være avgjørende for en vellykka opptrapping.