Om noen måneder våkner bybonden fra vinterdvalen. Minidrivhus settes i vinduskarmene. Selvvannende pallekarmer monteres på taket. I byens solfylte løkker gjøres det klart for å ta imot jord, frø og folk på tvers av generasjoner. Det skal dyrkes på bare noen få kvadratmeter.

Høres det kjent ut? Vi er i Gamle Oslo, men ikke blant keramikkpotter på Tøyen eller åkerlapper på Losæter. Landbruk i byens mange mellomrom er nemlig langt fra et moderne fenomen. I tusen år har byens innbyggere vendt jord for å fylle fatet med mat som ikke bare var kortreist, men nærmest ureist.

Det er mange likheter mellom urbant landbruk i dag og i middelalderen. I dag forklares landbruket i stor grad av konsepter som integrering, selvforsyning og dannelse.

Integrering er en uttalt drivkraft når bydelen eller borettslaget går sammen for å dyrke. Et viktig fokus er naboskap. Å trekke landbruket inn i byen skaper møteplasser med mening, hvor unge og gamle møter erfarne og uerfarne dyrkere.

Kanskje er det å trekke det litt langt å foreslå at middelalderens byboere tenkte på integrering når de dyrket jordstykkene sine. Det urbane landbruket var allikevel langt på vei en naturlig møteplass hvor folk møttes til arbeid.

På de mange utgravningene i Oslo, spesielt i forbindelse med Follobaneprosjektet er det funnet store mengder planterester.

Et og annet redskap kan også fortelle om fortidsbonden. Biter av en gammel harv bygget i tre vitner om utjevning av jorda. Sammensatte trestykker viser hvordan dyr har blitt tjora til gjerdene.

"I dag ser det urbane landbruket ut til å øke livskvaliteten til folk som bor tett."

I dag ser det urbane landbruket ut til å øke livskvaliteten til folk som bor tett. Til tross for sitt urbane tilholdssted kommer man i kontakt med seg selv og med naturen. Det skapes en by som er bedre å bo i. Denne kvaliteten høstes av alle som beveger seg gjennom grøntområdene og som nyter godene av grøden.

I middelalderen var Oslo mer preget av urbant landbruk med sine klosterhager, grønnsaksgårder, og inngjerdede husdyr. Riktignok var mesteparten av byens naturalhusholdning fraktet inn til byen som skatteinntekter fra omlandet. For å få nok mat måtte allikevel de vanlige innbyggere i byen dyrke jord selv. Byfolket ønsket å være selvforsynt på urter, frukt og grønt som hadde kortere holdbarhet enn korn og tørket kjøtt.

I skriftlige kilder fra middelalderen er hageparseller oppkalt etter det som ble dyrka der. En gressgård var et stykke land hvor ulike vekster ble dyrket. Inngjerdede parseller var spesialiserte og ble holdt høyt i hevd. I Bjarkøyretten, en lovtekst for våre eldste handelssteder, nevnes både løkgård og kålgård. Det står også at det var ulovlig å bryte seg inn i andres parsell. For innbruddet risikerte man å gjøre seg rettsløs.

En populær plante var pors (Myrica gale). Navnet kjenner vi igjen i stedsnavnene Porsgrunn og Porsanger. Porsen ble brukt som smakstilsetting i øl, og var i middelalderen en vanligere ølsmak enn humle. Ølbrygging var en viktig aktivitet allerede da byen ble etablert på 1000-tallet. Det er heller ikke en ukjent aktivitet i dagens bygårdskjellere.

Den moderne entusiasmen for å drive landbruk i by og bynære strøk fremstår som et resultat av økt fokus på klimautfordringer. De fleste er klare på at dyrkingen i seg selv ikke vil redde verden, men at det endrer deres egen innstilling til matproduksjon.

Å dyrke sin egen mat skaper respekt for bøndenes arbeid. Man bruker råvarene med mer omhu. Urbant landbruk blir dermed en slags dannelsesreise, der byboeren har selvutvikling som drivkraft.

Selvutvikling og bynært landbruk var viktig for munkeordenene. I klosterhagene møttes brødrene og søstrene til stille og meningsfylt arbeid. Det var dem som hadde tid til å dyrke legeplanter og krydderurter.

Spesielt Cistercienserordenen var en drivkraft i det bynære hagebruket. Vanligvis holdt ordenen til på landsbygda, men i Oslo hadde de kloster på Hovedøya. De skulle produsere maten sin selv, og fikk ikke nyte av Oslos forsyninger fra omlandet.

Hovedøya var for liten for å fullt forsyne cistercienserne. En periode hadde derfor munkene avlsgård og enerett til skogshogst på Bygdøy. Her var det kornproduksjon og dyrehold.

For enkelte råvarer var det kort reisevei fra åker til bord i middelalderen. Store deler av maten, som slaktedyr, korn og melk måtte allikevel reise.

Det at råvarene reiser kort blir stadig viktigere i matprodusentenes markedsføring. Enkelte restauranter kan smykke seg med stempelet «Ureist mat». Et eksempel på dette er giganthotellet The Hub. Der dyrkes maten på taket, og serveres i restauranten. Attpåtil gjødsles takåkeren med matrestene fra gjestenes bord.

Å hente maten fra åkeren og legge den rett på bordet er igjen blitt, om ikke vanlig, så noe å strekke seg etter. Oslo har runda urbant landbruk.