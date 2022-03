Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Disse sterke tradisjonene bør vi føre videre i en verden som preges av krig, blokader og uår. Slik kan vi øke matsikkerheten for egen befolkning, men også bidra til at matkorn på verdensmarkedet kan fordeles mer rettferdig.

Vi har spist bygg helt siden jordbrukskulturen slo gjennom i jernalderen. Bygg, og også havre, ble i tidligere tider omtalt som «heimkornmjøl», og i historiske kilder er begrepet «korn» ensbetydende med bygg. Kornet var hellig, og ble kalt «gudslånet».

Når det var knapphet på korn ble det krise, spesielt før poteten kom oss til unnsetning ved overgangen til 1800-tallet.

Bygg mangler gluten. Vårt daglige brød var derfor flate bakverk som ikke lot seg heve. Dette skyldes at byggdeig ikke danner glutennettverk som er i stand til å holde på karbondioksid som utvikles i gjæringsprosessen. Flatbrød, lefser, grøt og velling var daglig kost over hele landet.

Rugmel i baksten ble ansett som fint, og dette fenomenet er på 1600-tallet studert av dikterpresten Petter Dass. Han spør hvorfor nordlendingen velger å bruke penger på å kjøpe rug når han kan nøye seg med egenprodusert bygg i flatbrødet.

Han mener også å ha funnet svaret: rug blandet i byggdeigen gjør flatbrødet litt seigere, slik at det ikke knekker så fort i stykker. Det flate brødet skulle tjene som underlag, en slags brødtallerken, for andre råvarer.

Begrepet braudisk fra norrønt, viser til denne betydningen. Smuler av flatbrød ble så klart benyttet, ofte med syrnet melk over. Ingen ting måtte gå til spille, og begrepet matsvinn eksisterte neppe.

Tilgangen til korn var begrenset, og man visste aldri om kornavlingene ville svikte. Å lete etter løsninger for å drøye melet ble en viktig øvelse, og det er godt kjent å blande bark fra ulike treslag inn i brødet.

Barkebrødet ble derfor utbredt i krisetider, og historien viser at brødet til tider kunne inneholde mer bark enn korn. Da poteten kom til Norge på slutten av 1700-tallet, ble det eksperimentert med å bruke den nye kulturplanta sammen med mel.

Rå, raspet potet ble sammen med byggmel til raspeball. Kokt malt potet i blanding med mel ble til potetlefser og potetlomper.

Nord-Norge fikk odessarug i bytte mot fisk gjennom pomorhandelen med Russland på 1700-tallet. Rug inneholder gluten, og lar seg i større grad heve, og dermed ble hevede rugbrød etter hvert utbredt. Dette brødet ble kalt stomp eller kaku/kake og vi nærmer oss dagens oppfatning av hva et brød skal være.

Hvetebakst ble prestisje på 1800-tallet. Peter Christen Asbjørnsen bidro sterkt med kostholdsråd som blant annet sa at kaffe, sukker og hvetemel var en velsignelse for folket.

Hvete skiller seg fra bygg og havre, og også rug, ved å ha en annen glutenkvalitet. I blanding med vann danner glutenproteinet et seigt nettverk som holder godt sammen, og som dermed har stor evne til å holde på gassen som utvikler seg under gjæringen.

Dermed heves brødet og blir luftig. Denne egenskapen er et tungtveiende argument for at hvete er matkorn nummer én.

Knapphet på korn = krise. Historien er rik på hendelser der uår, krig og blokader har ført til hungersnød – også i vårt land. Dette var tilfelle i årene før svartedauden rammet oss på 1300-tallet, og også senere.

Både 1600-tallets kriger med Sverige og 1800-tallets englandsblokade er eksempler som vitner om tragiske utfall av stans i kornimporten. Vi hadde gjort oss avhengig av import av korn fra Russland i nord, og via Danmark i sør, først som rug og senere hvete.

Historien gjentar seg. Dagens situasjon med krig og handelsblokader har igjen aktualisert betydningen av å produsere sin egen mat.

Russland og Ukraina står for om lag en firedel av verdens eksport av hvete, og krigen vil påvirke tilgang og omsetning av korn på verdensmarkedet. Norge har penger nok til å kjøpe kornet som produseres, uansett pris – så lenge noen er villige til å produsere kornet, og så lenge landegrensene er åpne.

Regjeringen foreslår likevel å etablere kornlagre på gårdene spredt ut over hele landet, og jordbrukets organisasjoner oppfordrer bøndene til å dyrke matkorn. Prisene på kunstgjødsel gjør at bøndene vurdere å dyrke fram fôrkorn i stedet for matkorn, og bygg blir da et mer naturlig valg.

Matkorn er også bygg! Matkorn er i dag ensbetydende med mathvete, og bygg blir oftest omtalt som dyrefôr. Bygg og havre er et ernæringsmessig godt valg siden begge kornslag inneholder betaglukan som har gunstig effekt på hjerte og karsykdommer.

Fravær av gluten er også et helseaspekt for mange. Retter med røtter i vår kulturarv er etterspurt og verdsatt, og i København finner man den trendy restauranten Grød.

Urkorn settes på menyen en rekke steder. Produkter med bygg er derfor bærekraftig på mange måter, og burde vært profilert langt sterkere. Her må det til en holdningsendring som gjør at vårt rike samfunn igjen får forståelse for at bygg er verdifull og god mat også for mennesker. Bygg bør vies stor oppmerksomhet i tida framover, både av hensyn til egen og andre lands matsikkerhet.

Bygg er «den norske risen», og er meget smakfull og anvendelig både som «byggotto», som byggrynsgrøt og dermed også som byggkrem. Flatbrød og knekkebrød kan bakes med byggmel, og også tilsettes i vafler og pannekaker.

I de aller fleste bakverk kan bygg erstatte en del av hvetemelet, selv om man er ute etter et luftig bakverk. Innpakning av mat i myke lefser er også en urgammel tradisjon, som i dag omtales som wraps.

Tortillalefser av hvete og mais er svært populære, så hvorfor ikke ta i bruk lefser med bygg og potet i større grad? Ved noen enkle grep vil norske råvarer, som bygg, havre og potet, kunne få et langt større anvendelsesområde enn de har i dag, og avhengigheten til importert mathvete vil bli mindre.

Myndighetene iverksetter stadig kampanjer for å påvirke forbruket av matvarer, og dette bør også skje for norsk bygg. Her har vi et etisk ansvar, og dette ansvaret bør vi ta nå!

Denne teksten er en forkortet utgave av en tekst som først sto på blogg.forskning.no.