Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Med unnatak av i nokre kommunale dokument har eg vel aldri høyrd det utan sarkastisk vri, utan at det handlar om ting ein ikkje liker: eigedomsskatt, høg vassavgift, kommunestyrepolitikarar som kranglar.

Men for min del er det jo sant: Det er her eg vil leva og bu. Eg er ikkje ung lenger (ikkje ein gong på bygda bør ein forsøka å skryta på seg det etter å ha passert 40), men eg vende faktisk heim. Det var ikkje gode minner som gjorde det. Det var andre kvalitetar, ikkje minst eit rolegare, meir avslappa liv enn det eg levde då eg budde i ein belgisk provinsby og jobba i Brussel og Antwerpen.

Kanskje var det på grunn av røter, også.

I 2021 stod distrikta også i sentrum (morosamt, ikkje sant?) for ein del av den politiske debatten. Det vart snakka om eit distriktsopprør. Eg har vore innom ein del nettforum der ein også snakkar om dette. Eg har forsøkt å finna gjennomgangstonen.

Det er ikkje heilt enkelt, for distriktsopprøret er farga i ulike politiske fargar, og fleire freistar å gjera det til sitt. Dessutan er det ikkje heilt lett å definera kva distriktspolitikken eigentleg er.

Er det landbrukspolitikk? Er det industripolitikk? Handlar det om avstand? Om tida det tek å køyra på smale, rasutsette vegar? Eller om mental avstand? Om kor langt det er til Oslo? Og til Brussel? Ein stad les eg at distrikta “er blitt en koloni som bevisst rævkjøres med velsignelse av staten og den sentrale elite”.

Det var då ikkje måte på. Men det vart mykje “by og land, mann mot mann” i 2021. Og for all del: eg køyrer også på rasutsette vegar, og i blant får eg lyst til å hytta med knyttneven mot himmelen, eller mot Oslo.

Men så har det snike seg inn ein kulturkrig i det heile. Det er ikkje “mann mot mann”. Ikkje eigentleg. På den eine sida står det ekte mannfolket, som liker lukten av diesel og lyden frå forbrenningsmotoren, som liker bacon og øl, og som bur i det eigentlege Noreg, blant fjordar og fjell, som tek i eit tak, dyrkar jorda og som ikkje aner kva identitetspolitikk er for noko (sjølv om han ofte dyrkar identitet meir enn han reint faktisk dyrkar jorda).

På den andre sida står fjotten, som drikk raudvin, syklar på elsykkel, og er veganar, men likevel (underleg nok) har mjølk i kaffien sin. Han er lettkrenka som få.

Annonse

Dette er absurde karikaturar, sjølvsagt, men det er karikaturar som faktisk dukkar opp i fiendebileta. Stadig vekk vert det måla eit bilete av “eliten i Oslo”, som ein slags kontrast til folk flest, til oss her ute, til oss som lever i det eigentlege Noreg. Og dette kan vriast til på så mange måtar.

Nett no er det mange som brukar Arbeidarpartiet sitt slagord, det om “vanlige folks tur”, på nett same vis som slagordet til heimkommunen min. Med drypande sarkasme.

Drypande sarkasme er eigentleg noko eg liker godt. Og når sant skal seiast: Me er betre på han, her på Vestlandet. “Du veit eg kjem frå den delen av landet kor det ikkje er noko som heiter høvisk tale”, se Einar Førde, som kom frå Høyanger. “Det dreier seg om grader av sjikane”.

Likevel: Kanskje me burde stilla oss spørsmålet, her ute på bygda, om me er tent med desse fiendebileta? Om me er tent med å sitja i bilen og hytta med knyttneven mot himmelen? Om me er tent med vår eigen forkvakla variant av identitetspolitikk (ikkje at me har lært den uvana på universitetet)?

I denne samanhangen har eg to teser. Den fyrste er at dersom norsk politikk vert redusert til ein slags interessekamp mellom by og land, ja, så er det fort me på landsbygda som kjem til å tapa. Den andre er at ein skal vera varsam med å dyrka karikaturar, for dei har motstykke. Når me snakkar skit om folk i byen, er det kanskje ikkje så rart om ungdomen som har flytta dit … vert verande?

Karikaturane har også ei akademisk motvekt. Det vert snakka om anywheres og somewheres, der anywheres er menneske med høg utdanning og jobbar som plasserer dei i kultureliten, menneske som er internasjonalt orientert, og som prisar seg sjølv for å vera tolerante (men gjerne er arrogante), medan somewheres har ein klår identitet, med klåre røter og tilhøyre til eit lokalsamfunn.

Smarte folk har skrive smarte bøker om dette, og sjølv om det er måla med brei pensel, er det kategoriar som kan brukast til å lagast meiningsfulle analyser. Samstundes er det like fordømt ein karikatur. Er det ein karikatur me er tent med på bygda? At det som held oss her er røter? Band? Vel, for nokre vil nok dei banda heller framstå som lenkjer. Eg kjenner fleire som har det slik. Dei bur i byen no.

I blant dukkar bygdedyret opp i slike diskusjonar, eit uvesen som kombinerer dei verste sidene av Jantelova med dei verste sidene til bygdefolket i Hans E. Kincks “Den nye kapellanen”. Bygdedyret veit betre. Bygdedyret har ikkje sans for framandfolk eller for utskot (utbrytarar, om du vil).

Men bygda er jo ikkje eit dyr! Bygda er ikkje ei vesen. Det er meir ei stemning, meir ein slags song. Og til sjuande og sist er det faktisk det som er poenget mitt. “Der du vil leva og bu” heiter det i slagordet til Samnanger kommune, det som nesten berre vert nytta sarkastisk.

Skal me gjera alvor av det, kan me ikkje gjera songen liten, me kan ikkje gjera han spak. Og me kan ikkje redusera bygdeidentiteten til berre ein kontrast, berre eit spegelbilete, til byen; me kan ikkje vera så redde for disharmoni at me lukkar songen, at me bind han fast til ein bestemt melodi.

I 2021 gjekk Pride for fyrste gong av stabelen i min heimkommune. Eg trur songen vaks den dagen. Eg trur det vart plass til fleire tonar.

“Ver den forandringa du ynskjer å sjå i verda”, vert det påstått at Gandhi ein gong sa. Eigentleg sa han noko djupare, meir spirituelt, om korleis me speglar verda, om korleis å endra sin eigen natur er ein del av det guddommelege mysteriet, vidunderleg, ei kjelde til lukke: “Me treng ikkje å venta for å sjå kva andre gjer”. Michael Jackson sa det også: “I´m starting with the man in the mirror, I´m asking him to change his ways”.