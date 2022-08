Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Min strømregning for juli var på 175 øre per kilowatt time (kWh) inkludert moms. Dette var prisen bare for strømmen etter fradrag for statens strømstøtte. Den strømtimeprisen jeg betalte var 218 øre per kwh

Dertil kommer moms på 54 øre per kWh. Strømstøtten for juli er på 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre og den månedlige spotprisen for hvert prisområde. Øvre Eiker er i prisområde NO1.

Der var denne gjennomsnittsprisen 167 øre per kWh og strømstøtten blir da 97 øre per kWh. Husk gjennomsnittsprisen vi betalte for strømmen i NO1 for årene 2016–2020 var om lag 35 øre per kWh inkludert moms. Juliprisene for bare strømmen var altså 175:35 =5 ganger høyere enn snittet disse fem åra.

Når jeg tar med alt jeg betaler (strøm, nett, avgifter, faste og variable kostnader) endte min strømregning på 251 øre per kWh for juli. Var det noen som sa at det ikke lønner seg å spare på strømmen med dagens strømstøtte?

I vår politiske debatt om strømprisene er det en allianse mellom strømprodusentene, politiske markedsliberalister (Høyre) og noen naturvernere som er svorne tilhengere av den strømprisen som framkommer i et europeisk strømmarked bestemt av tilbud og etterspørsel av strøm (markedskrysset). Dette uavhengig av konsekvensene for norsk forsyningssikkerhet hvor vannmagasinene våre skulle ivareta trygghet for strøm.

Bruken av likestrømskablene til kontinentet/England skal av denne alliansen ikke få nye rammer bestemt av stortingsflertallet. Regulering av markedskreftene skal først inntre når vi er i en «Svært Anstrengt Kraftsituasjon» (SAKS), altså når det er overhengende fare for rasjonering av strøm. Rasjonering betyr krise. Myndighetene har handlet for seint.

Denne politiske linja er i tråd med de samme interesseorganisasjoners/partiers støtte til EUs tredje energimarkedspakke som stortingsflertallet 22. mars 2018 vedtok mot stemmene til Sp, SV, Rødt og KrF.

"Selv om Ap og Høyre stemte for tredje energimarkedspakke, trenger de ikke ha en enøyd dogmatisk tolkning av EUs grensehandelsforordning."

Men selv om Ap og Høyre stemte for tredje energimarkedspakke, trenger de ikke ha en enøyd dogmatisk tolkning av EUs grensehandelsforordning Reg. 714/2009 med tilhørende nettkoder og forskrifter.

Siden 6. januar i år har jeg offentlig påpekt at den norske regjeringen skulle forhandle fram nye markedsrammer (blandingsøkonomi) for bruk av likestrømskablene med EU-kommisjonen/britene. Dette for å redusere såkalt asymmetrisk risiko mellom det norske vannmagasin-strømsystemet og EU-landenes fossilenergilager som kan etterfylles gjennom politiske/administrative beslutninger.

Dette er helt avgjørende når vi i 2021 fikk to nye strømmotorveger til Tyskland/England med en kapasitet på 2x1400 MW effekt.

Dermed kunne vi satt i verk nye regler for Statnett sin bruk av likestrømskablene slik at vi ikke kan ha netto eksport i en tidsperiode før vannmagasinene på Sørlandet (N02-området) har tilfredsstillende fyllingsgrad jamfør NVE sin statistikk. Dette forsyningssikkerhetstiltaket ville sjølsagt også hatt positiv innvirkning på strømprisen i markedet.

Med en radikal ny energipolitikk i EU begynte Norge å merke konsekvensene av høye strømpriser i 2021. Tyskland stengte ned atom – og kullkraftverk som skaffet stabil strømforsyning. Denne strømmen erstattes av ustabil strøm fra sol og vind. Så kom krigen i Ukraina som rammet gassleveransene.

I tillegg har tørken i Frankrike redusert atomkraftproduksjonen med 15.000 MW i sommer. Dermed har produksjonskostnadene av strøm økt kraftig for å dekke markedsbehovet til alle døgnets tider.

Disse høyere strømprisene importerer vi til Norge. Formålet med tredje energimarkedspakke er å utjevne strømpriser mellom EU/EØS-land. Fjerde energimarkedspakke i EU som nå gjelder for Sverige, Finland og Danmark forsterker virkemidlene for å realisere denne politikken også i vårt felles vekselstrømsnett i Norden.

Derfor er det også viktig å se på konsekvensene av å gå fra NTC (Net Transfer Capacity) til såkalt «flytbasert markedskobling» som nå er under implementering og som får direkte betydning for strømflyten i det norske vekselstrømsnettet gjennom overnasjonal styring. Det norske Storting fanges nå mer og mer inn i et garn som vi ikke har forstått konsekvensene av og som det blir stadig vanskeligere å komme ut av.

Strømprisene i Sør-Norge blir både til vinteren og neste år enda høyere enn i juli. Noen mener 5 kroner per kWh pluss moms. Bakgrunnen er markedsframtidsprisene (future prices) på gass. Dette er langt over akseptabelt prisnivå for folkevalgte som må se helheten i samfunnet. Den dogmatiske trua på markedskrysset må vike for sunn fornuft. Hvis du har hatt diesel på fingrene er dette enkelt å forstå.

Nå må regjeringa komme med en avklaring. Både om bruken av kablene og hvilke strømpriser som næringslivet, kommuner og alle institusjonene på det norske fastlandet skal betale.

Staten må redusere strømprisen med bevilgninger over statsbudsjettet til maks 70 øre eks. moms for alle. Husholdninger og næringsliv tåler ikke en større prissmell på kort sikt uten at det gir sterkere prisstigning og økonomiske problemer. Sp og Ap sine medlemmer og velgere står for en ledelse av landet som gir stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser.

Strømmen skal ikke være så billig som tidligere. Men folk i dette kalde høykostlandet skal beholde det fortrinnet som tidligere generasjoner har skapt gjennom sparing og store naturødeleggelser.

Statnett må derfor instrueres til samfunnsgagnlig strømutveksling og ikke samfunnsødeleggende strømeksport. Bare dette er i samsvar med gjeldende konsesjonsvilkår for strømkablene til utlandet.

Hurdalsplattformen sier: «Regjeringen vil føre en politikk som sikrer oss at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge.» Da kan vi ikke seile rundt med åpen bunnplugg i våre vannkraftmagasiner.