Brennpunkt, for en «grisesak»

Det ble en skikkelig «grisesak» da Brennpunkt sendte dokumentar om norsk svineproduksjon 19.06.19. Det så ikke godt ut. Jeg ser landbruksministeren skal ha «møte med næringen». Likeså er opposisjonspolitikere og de vanlige aktivistene ute og fordømmer. Ble det tegnet et riktig bilde av svinenæringen?

Avsløringene i Brennpunkt er ikke akseptabelt som enkeltstående hendelser, uansett når de har skjedd. Det skal ikke være sånn.

Men NRK har vist dårlig dømmekraft da beslutningen om å vise dokumentaren ble tatt. De helt grunnleggende forutsetninger for å skape en objektiv og god dokumentar er ikke tilstede. Jeg vil peke på særlig 4 forhold.

• Hovedpersonen medvirker i saken og dyremishandlingen

• Dokumentaren bygger på gamle opptak fra 2013-2016.

• Dokumentaren er ikke representativt, filmet av dyrevernere og aktivister.

• Det innført nye tiltak som sikrer at dette ikke er slik i dag.

Den direkte dyremishandlingen kan åpenbart være straffbar, jfr. dyrevelferdsloven. Hovedpersonen som har tatt de skjulte opptakene erkjenner selv at hun har mishandlet flere dyr. Hva gjelder den indirekte dyremishandlingen ved at hun ikke oppfyller sin varslings- eller hjelpeplikt etter dyrevelferdsloven § 4 og 5, kan også denne være straffbar etter dyrevelferdsloven § 37. Dette gjør at motivet bak dokumentaren kan trekkes i tvil. Var det viktigst å redde griser fra lidelse eller å forsøke å skandalisere svineprodusenter? Det synes som om dyrs lidelse har måttet vike, mens de kommersielle interessene i å selge dokumentaren til NRK seiret.

Når troverdigheten og integriteten til en dokumentaren svekkes slik, kan den ikke lengre tjene sin misjon som dokumentar. Det er ingen unnskyldning at Norun Haugen, som gjorde opptakene, var under opplæring, at hun skulle «passe inn» eller avsløre «de andre». Det er ingen unntak i dyrevelferdsloven for slikt. Det er ikke straffefriende at handlinger begås «under cover» av noen. Hovedpersonen er aktivist og mener trolig at hele husdyrproduksjonen i Norge bør nedlegges, jfr. uttalelsen «det finnes ingen løsning innenfor det eksisterende systemet». Når utgangspunktet er slik, blir ofte innholdet der etter. Tilliten blir svekket av slikt. Fikk vi se et balansert og troverdig bilde av svinenæringen?

Brennpunkt har lykkes i å skandalisere en hel næring, få om noen snakker om at det er 3-6 år gamle filmer.

Dokumentaren mangler objektivitet. Det hele topper seg når en gris personifiseres av Haugen på slakteriet når den rømmer fra slaktelinjen. Haugens kommentar om at det var «spesielt en gris vil jeg aldri glemme, den ga aldri opp...tross i at det var for seint». Det lukter av propaganda. Det hører ikke hjemme i en objektiv dokumentar. En hadde forventet bedre av Brennpunkt.

Annonse

Hovedpersonens medvirkning, aktivistholdninger og emosjonelle utbrudd underveis, gjør bruk av skjult opptak enda mer problematisk enn ellers. En ting er skjul opptak, en annen ting er å samtidig utnytte tilliten til fremmede og skaffe seg tilgang til deres hjem og arbeidsplass på falske premisser. Skjulte opptak kan ikke lengre rettferdiggjøres i en slik setting, uansett hvor mye «råfilm» NRK har fått. Det er ingen garanti for at bøndene er fremstilt balansert eller objektivt. Det kan selv ikke NRK garantere. Imidlertid er det garantert at Brennpunkt har lykkes i å skandalisere en hel næring, få om noen snakker om at det er 3-6 år gamle filmer.

Dokumentaren bygger på opptak fra 2013-2016. Den har gått ut på dato. Det fremstilles som om dette er situasjonen i dag. Det er det ikke. Det fremstilles som om dette er gjeldende bransjestandard i dag. Det er det ikke. Det er en sverting av alle ca 2600 svineprodusenter i Norge som det ikke er dekning for.

Dokumentaren er laget av Piraya film AS. Det samme produksjonsselskapet som laget pelsdyr-dokumentaren. Kan vi stole på at klippene som vises overhode er representative for det konkrete svineholdet i det hele tatt? Eller er det bare uheldige enkeltstående situasjoner og uttalelser som er fanget på filmet ved gårdsbruket? Jeg minner om at det et over 2100 griser i året pr. gårdsbruk, dokumentaren viser over en femårsperiode kun en håndfull griser. Passet ikke den gode dyrevelferden til de andre grisene inn i bildet som ble forsøkt skapt?

Dokumentaren er ensidig. Motforestillinger mangler. NRK har ikke kontaktet andre svinebønder og bedt om innsyn i produksjonen. De hadde vært hjertelig velkomne hos Jærbonden AS, når som helst. Da jeg hørte rykter om Piraya Film AS og Brennpunkt-programmet fikk NRK en åpen invitasjon til å komme når som helst. Ingen kom og ingen viste interesse.

2017/2018 gjennomførte Mattilsynet omfattende tilsyn hos svineprodusenter. NRK dokumenterte skandalebilder fra dette tilsynet. Bøndene ble kalt inn på teppet hos landbruksministeren. NRK dekket også dette. Næringen innførte blant annet sertifisering av helsegris for å hindre de funn som ble gjort under svinekampanjen til Mattilsynet gjentok seg. Dette innebærer:

• Rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr.

• Obligatoriske rådgivingsbesøk av veterinær (1-3 ganger pr år).

• Tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner for produsent som ikke deltar i programmet, eller som ikke tilfredsstiller kravene i programmet.

• Styrking av produsentveiledning.

• Tettere oppfølgning fra slakteriet med rådgivning.

Tiltakene er kjent for NRK. Likevel slipper NRK til dyrevernsaktivister med skjulte opptak og film som er 3 til 6 år gamle og nærmest later som om det er slik i dag. Det må være ny bunnrekord selv for Brennpunkt å sende en dokumentar som bygger på 3-6 år gamle opptak?

Dyrevernaktivister og Piraya film AS lykkes med sin propaganda mot pelsdyrnæringen, den ble nedlagt. Nå står svinenæringen for hugg. Deretter kylling og tilslutt storfeproduksjon. Hvis forbrukeren ønsker ribbe til jul i fremtiden eller biff på grillen om sommeren i fremtiden, må forbrukerne våkne, og slå ring om bondenæringen.