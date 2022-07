Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Feil rettsanvendelse fra departementets side er Lagmannsrettens dom og sier at uttaket var ulovlig. Med en slik kjennelse burde man forvente stor nøyaktighet og presisjon fra Rettens side. Det har de ikke. Det er mye i dommen som kunne kommenteres. Jeg skal konsentrere meg om to ting.

For det første; Borgarting bruker mye energi på å diskutere bestandsmål og kommer fram til at bestandsmålet ikke er et eksakt mål, noe Staten har fremhevet. Retten veier for og mot.

Det henvises blant annet til rovviltforskriften §3 som støtter at det er eksakt og videre står det i dommen; «I samme retning trekker bl.a. Innst 330S (2016-2017) side 17, der det uttales at bestandsmålet «skal oppfattes slik at det er et minimums- og maksimumsmål»». Og videre «Denne uttalelsen er riktignok gitt av flertallet i næringskomiteen på Stortinget, som i utgangspunktet ikke har ansvar for ulveforvaltningen i Norge».

Jeg var, sammen med Knut Storberget (Ap), forfatter av flertallets uttalelse i næringskomiteen. Jeg krevde under gruppebehandlingen i Høyre at Næringskomiteens uttalelse skulle innarbeides i Klima- og miljøkomiteens merknad, men fikk garantier fra Høyres gruppeledelse inkludert daværende stortingspresident, statsminister og Parlamentarisk leder at det var uten betydning hvor den sto.

Uttalelsen ville bli vedtatt av et stort flertall i Stortinget (hvilket den ble) og ville dermed bli et fullverdig uttrykk for Stortingets mening. Det var flere etterfølgende debatter i Stortinget som bekrefter det samme. Bestandsmålet skulle være et eksakt mål med et minimum og maksimum.

Hvor finner Borgarting lagmannsrett konstitusjonell og rettslig støtte for da å tone ned Næringskomiteens svært tydelige uttalelse og skrive «ikke har ansvar for rovviltforvaltningen» og så starte utvanning av målet? Lagmannsretten utøver tvert om politikk.

For det andre; «En viss merbelastning» er gjennomgående i dommen og det må de som bor innenfor 5 prosent av Norges areal tåle for å skåne de som bor på 95 prosent av Norges areal, sier dommen. Hver gang grensene har vært oppe til debatt har kampen vært hard for å slippe, så det bør være liten tvil om at de 5 prosentene tar en byrde.

Dette paradoks gir ikke Borgartings dommere andre refleksjoner enn at siden arealet er så lite så må grensen for uttak settes høyt!

«En viss» merbelastning må de innenfor sona tåle, er Borgartings dom. Retten mener åpenbart at den merbelastningen vi har i dag ikke er nok til å utløse felling etter Naturmangfoldslovens §18c.

I mitt område – Åsnes øst for Glomma – er vi av de som har hatt ulv lengst. Konsekvensene er store; All beitebruk i utmarka er for lengst fortrengt. Mange næringsutøvere har bare gitt opp. Noen få holder stand med beite på innmark og noe landskapspleie i bebygd strøk. Folk opplever tidvis nærgående ulv og vegrer seg for å slippe barn alene til skolebussen eller ut på tunet.

Den populære harejakt er en saga blott. Harehund er nå snart en rødlistet hunderase. Rådyrjakt med hund kan man glemme, ingen slipper losende hund der ulven råder. Elgkvotene til høsten blir mellom 1/3 og 1/4 av hva normalnivået var før ulven kom. Dette når ikke opp til «en viss» merbelastning.

Mesteparten av utmarkas produksjon og verdi i er overtatt av ulven, men det holder ikke. Konsekvensene av Borgarting Lagmannsretts dom er at de legger terskelen for uttak så høyt at vi i realiteten blir et ulvereservat. Det er stikk i strid med hva et stort flertall på Stortinget har uttalt. Blir vi erklært et reservat vil det sannsynligvis utløse erstatningsplikt. Men mye er allerede ranet fra oss.

Det viktigste her er at Borgarting ikke har noen som helst informasjon til å avgjøre hva en «viss merbelastning» betyr. Det har departementet gjort ved å utstede fellingstillatelse og for å følge opp Stortingets intensjon om bestandsmålet som et eksakt mål og at ulvesona ikke skal bli et reservat.

På et ikke-faglig og svakt argumentasjonsgrunnlag setter Borgarting lagmannsrett alt dette til side! I mine øyne er Borgarting i ferd med å innta en politisk rolle, men utenfor demokratisk kontroll.

At de tør, ønsker eller mener de har kompetanse til det! 95 prosent av Norges areal har slåss hardt for å slippe denne belastningen. Kanskje det er på tide å lytte litt til de som tvinges til å tåle den. Den sikkerheten finner vi som er beboere og næringsutøvere i ulvesona åpenbart ikke i norsk rettsvesen.