I utgangspunktet er bonus ei ekstra utbetaling av overskot til dømes til arbeidstakarar, aksjeeigarar eller forsikringstakarar. Eller for kjøp av daglegvarer i butikkar og dei ymse matvarekjedene.

I arbeidslivet kjem bonus oftast som eit tillegg i løn, som ofte ikkje er knytt til bestemte arbeidsoppgåver og der utbetalingane ofte kjem ujamt med omsyn til tida den er opptent i, eller gjeld for.

I arbeidslivet er bonus ofte eit resultat av eit godt arbeidsår der resultatet er godt og der arbeidsgjevar deler ein del av overskotet med arbeidarane, som har skapt overskotet og lagt grunnlaget for bonusutbetalinga

Forsikringsbransjen nyttar bonus også som ei premiering for skadefri køyring over fleire år, som gjev rimelegare forsikringspremie. Mange forretningsdrivande nyttar bonusar i mange variantar, alle for å selje meir og trekke til seg fleire kundar.

Vi har dei siste åra vore vitne til fleire uheldige variantar der bedriftsleiarar og andre som har teke ut bonus etter bonusavtaler der leiarane, same kor udugeleg dei har vore, får med seg millionar i etterløn.

Norsk Hydro er eit døme på at leiaren då han slutta hadde avtale om bonus, etterløn og pensjonsordning som kosta firmaet alt for mykje. Leiarløna var før meir enn god nok og det var heilt unødvendig med ei slik bonusavtale.

Når kostnadsauken no er slik at bøndene må betale 30 prosent meir for handelsgjødsel er leiarbonusane ei del av grunnen for prisauken. Når ein veit at aksjonærane fekk dobbelt utbytte siste året, er det også grunn til å stille spørsmålet ved om prisauken var nødvendig. Prisauken skal vel også stå i høve til prisutviklinga i samfunnet.

Helsesektoren er eit anna område der bonusar og leiarløner nærast har eksplodert. Det er akseptert at leiaren skal vere den best betalte i ei bedrift. Men i helsesektoren ser det ut til å ha gått inflasjon også i talet på leiarar, som alle har meir enn 1 million i årsløn. For nokre år sidan hadde vi ein helseleiar, som gjekk på dagen og nytte godt av etterløn som var heilt unødvendig då ho gjekk ny leiarstilling med toppløn.

Eg meiner at ingen skal ha høgare løn enn statsministeren for å sette ei høveleg grense for kor ei toppløn skal ende. Då får dei heller gå til utlandet, dei som ikkje kan leve av eit slikt lønsnivå.

Bankvesenet der eg sjølv også har ei fortid, finn ein også usmakelege døme. I Den norske Bank fekk leiaren løn og bonus på til saman meir enn 10 millionar siste året. Slikt er unødvendig og grådig dårleg gjort, om ein tenker på dei som skal betale desse ordningane, som slit med renta og har dårleg råd.

Det verste bonusdømet fekk vi frå det konkurstruga flyselskapet Norwegian, som søkte Stortinget om økonomisk hjelp for å unngå konkurs den eine dagen og den neste gav ein leiar fleire millionar i bonus. Slikt er økonomisk uetisk og kan ikkje passere sjølv i eit valgår!

Vi må reagere. Dersom vi let dette passere vil denne uønska og uheldige utviklinga berre halde fram. Tida er komen for at det igjen vert innført og teke i bruk eit sjefsregulativ som strammar inn på dagens utglidingar.

Det er misforstått bonusfilosofi at det er leiaren som skal ha all bonusen, som bedrifta har råd til å gje av overskotet. Leiaren har si løn, som er høgare enn dei andre i bedrifta, og har alt fått betalt for å drive med overskot.

Det vil berre skape dårleg arbeidsmiljø i bedrifta om berre leiaren skal få all bonusen. Bonusen skal delast likt på alle i bedrifta og leiaren skal ikkje ha meir enn dei andre som har vore med på å skape resultatet. Det er på den måten ein skaper eit godt arbeidsmiljø.

I mi skuletid var skammekrok ei effektiv avstraffing som svei. Eg etterlyser difor at skamvettet vil ta over og gjere slutt på den pengegriske uheldige utviklinga vi har hatt. Den kjem frå toppen av næringslivet og har, med god hjelp frå oljenæringa nasjonalt og globalt, vorte ein del av vår uheldige økonomiske utvikling, som det er vårt ansvar å få ein slutt på!