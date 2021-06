Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det foregår et bondeopprør i Norge. Ikke så vanskelig å legge merke til, når traktorer inntar Eidsvolls plass foran Stortinget, det blir tema på «Debatten» to uker på rad og oppropet har fått nesten 60.000 underskrifter.

Vi mener mye må forandres i jordbrukspolitikken, og i premissene for jordbruksforhandlingene, for å bevare et landbruk i Norge der det er godt å være bonde og som forvalter våre fellesgoder på en bærekraftig måte.

Bakgrunnen for bondeopprøret er en gradvis utvikling som har skjedd over mange år, og som derfor har gått under radaren for de fleste. Med mindre du er bonde selv; da står du midt oppe i det med begge beina hver dag, 365 dager i året. Men bønder i Norge utgjør nå under 1 prosent av befolkningen.

Kort fortalt så har bøndene ikke fått være med på den lønnsveksten som har skjedd i samfunnet for øvrig de siste 20-30 åra. Prisen de får for melk, kjøtt eller egg har nesten stått stille de siste tjue åra. Den eneste måten å opprettholde inntekten på, er da å øke volumet. Dette kalles effektivisering, noe som gir billig mat i butikken for oss forbrukere, mens bonden opplever stadig mer press og jag for å få endene til å møtes. Skal de produsere mer, så må de investere i bygninger og utstyr eller de må leie jord for å få nok areal å dyrke på. Disse kostnadene er ikke med i beregningsgrunnlaget for hva bonden skal sitte igjen med som overskudd på drifta.

Annonse

Effektiviseringen har sin pris, ikke bare for bonden. Siden årtusenskiftet er antall jordbruksbedrifter redusert fra rundt 70000 til under 40000. Mye av den beste matjorda er også bygd der kommuner har behov for nytt areal for utbygging til industri eller boligområder. Men dette forverrer vår selvbergingsgrad og sårbarhet i forhold til kriser og avlingssvikt, slik som tørke, flom - eller om grensene stenges pga. korona.

Det er dessuten billigere og mer effektivt for melkeproduksjon og kjøttproduksjon å la dyra stå mer på bås og spise mer kraftfôr og mindre gras. Da kan antallet dyr reduseres for samme mengde produsert vare, og det blir også mindre metanutslipp og større klimagevinst. Men hva gjør det med dyrevelferden til drøvtyggere som er skapt for å gå på beite og spise gress? Og hva med idealet om norsk mat på norske ressurser når dyra fôres med soya fra Brasil? Og klima-konsekvensene av å hogge regnskog i Brasil for å dyrke soya, samt å transportere dette over Atlanteren til oss, det er ikke med i det norske klimaregnskapet.

Det har også en annen verdi å la drøvtyggere utnytte lokale gras og beiteressurser. Kulturlandskap vil holdes i hevd og vi unngår gjengroing. Det er viktig av kulturhistoriske hensyn, men også for biologisk mangfold og for klimaregnskapet. Mange av disse økosystemene og artene som fins der er sterkt truet i Europeisk sammenheng og Norge har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på det vi har. Om disse beiteområdene gror igjen avtar albedoeffekten som demper global oppvarming; arealenes overflate blir mørkere og mindre energi fra sola reflekteres. I tillegg vil gras lagre store mengder karbon i røttene.

Dette er bare eksempler på at jordbruket har potensiale til å bety mye mer enn å produsere billigst mulig mat. Bøndene må få betalt for disse tjenestene som er fellesgoder for hele samfunnet.

Vi må hele tiden sørge for at kunnskap om naturens egne prosesser ligger til grunn slik at jakten på de gode løsningene i det grønne skiftet er bærekraftige på lang sikt.

Mye av dette er konkretisert i Partiet Sentrums rykende ferske partiprogram, som er det eneste partiet som bygger hele programmet sitt rundt verdens bærekraftsmål. Skal vi få til dette er det avgjørende at de som sitter med nøkkelen til forvaltning av naturressursene i Norge, og som produserer den maten vi alle trenger får skikkelig betalt for den jobben de gjør. Derfor støtter Partiet Sentrum bondeopprøret og et framtidsrettet norsk jordbruk som verdsetter kvalitet framfor kvantitet.