Når et areal taper konkurransekraft går lønnsomheten gradvis ned. I første omgang blir bondeinntekten lavere før arealet etter hvert går ut av drift. Når lønnsomheten i et areal øker vil noen etter hvert ta arealet i bruk, og det vil nødvendigvis gi bonden høyere inntekt. Dersom tilskuddsordningen innrettes mot lønnsom arealbruk fremfor produksjonsvolumer, vil bonden sitte igjen med høyere inntekt og selvforsyningen bedres.

Norge bruker 13 mrd på jordbruket for å sikre selvforsyning og spredt bosetning som har en direkte sammenheng med arealbruk. Ironisk nok, så er samlede tilskudd til jordbruket høyere enn samlet bondeinntekt. Årsaken til dette er at tilskuddene i stor grad forutsetter høy produksjon. Høy produksjon krever investeringer som gir høye kostnader og prispress, og dette er årsaken til at bondeinntekten kan bli lavere enn tilskuddene.

Samfunnsnytten av produksjonstilskudd er lav og trolig negativ fordi det fører til kostnadspress på innsatsfaktorene. Kostnadspresset fører til at egne arealer erstattes med billigere fôrimport. Når avhengigheten til egne arealer forsvinner vil det i tillegg lønne seg å konsentrere produksjonen, og en oppnår dermed det motsatte av formålet med tilskuddene.

Alternativet til produksjonstilskudd er arealtilskudd. Arealtilskudd gir inntekt for å drive et areal, uavhengig av produksjonsvolumer. Ca en tredel av tilskuddene er definert som arealtilskudd.

Problemet med eksisterende arealtilskudd er at de i hovedsak er lagt på innmark som allerede er lønnsom i drift. Det settes i tillegg krav om en bestemt type produksjon i stedet for det som ellers ville vært mest lønnsomt. I praksis påvirker disse tilskuddene kun hva som produseres på arealet, og har liten eller ingen effekt på bondeinntekten eller andelen arealer som er lønnsomme i drift.

Formålet med arealtilskudd bør være å få flere arealer lønnsomme i drift. Dersom et nytt areal blir lønnsomt i drift, så betyr det positivt bidrag til selvforsyning og spredt bosetning. Drift av arealer er mindre kostnadsdrivende enn høye produksjonsvolumer, og en større andel av tilskuddene vil dermed inngå i bondens inntekt.

Det aller meste av norsk innmark er allerede lønnsomt i drift. Potensialet for å gjøre nye arealer lønnsomme i drift ligger derfor i utmark, bratt terreng og inneklemte arealer. Noen arealer er bare marginalt ulønnsomme, mens andre arealer er langt fra lønnsomme. Fra et samfunnsperspektiv vil det være mest nyttig å legge tilskuddene til arealer som trenger minimalt med ytterligere tilskudd for å bli lønnsomme i drift, slik at en får størst mulig arealer i drift.

Hvis tilskuddene ble innrettet mot å få flest mulig arealer i drift, så ville lønnsomheten i arealbruken blitt kraftig forbedret. Den billigste måten å drifte arealer på er bruk av beitedyr. Prisforholdet mellom bruk av egne arealer og kraftfôr blir dermed endret til fordel for egne arealer, uten økning i kraftfôrprisen. Den enkelte bonde ville fått en betydelig og forutsigbar inntekt fra arealdriften, i tillegg til selve produksjonen. Fokuset ville dermed ha endret seg fra å produsere høyest mulig volum til å drifte størst mulig arealer.

En strategi om å øke arealbruken krever også modernisering av målprissystemet. Høyere arealbruk på bekostning av kraftfôr vil gi lavere produksjon, som i normale markeder ville gitt høyere matpriser.

Målprissystemet setter imidlertid et tak på matprisen. Dersom prisene går over målpris, så utløser det importkvoter som gjør at prisene faller. Hvis prisene skal bidra til høyere bondeinntekt, så må også pristaket i målprissystemet fases ut til fordel for faste tollsatser. Tollsatsene må settes på et nivå som sikrer effektiv avsetning av den norske produksjonen. Importandelen og matprisene vil trolig stige noe, men dette kan styres gjennom nivået på arealtilskudd.

Bondeinntekt og selvforsyningsgrad kan styrkes gjennom å øke konkurransekraften til norske arealer. Det trengs ikke mer tilskudd, men en systemreform.

Reformen vil løse utfordringene med lav bondeinntekt og selvforsyning, men den vil også føre til konkurser knyttet til investeringer gjort i tråd med eksisterende system. Her ligger det trolig gjeld på flere ti-talls mrd, som også må hensyntas dersom en mener alvor med å øke selvforsyning og bondeinntekt.