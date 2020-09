Bittersøt smak av perfekt frukt

Råvarer som frukt og grønnsaker standardiseres på en måte som ignorerer naturlig variasjon og det stilles unaturlige krav til form, farge og kvalitet som fører til at store mengder fullt spiselig mat aldri når butikkhyllene. Naturen ga oss et mangfold som industri-jordbruket nå tar fra oss, og både matsikkerheten og bærekraften i matproduksjonen går dukken sammen med krokete gulrøtter, små appelsiner og matte epler. Cevitas kampanje er et treffende eksempel, hvor det skiltes med at kun én av ti klementiner møter kravene til Cevita, Bamas premiummerke for import.

Les også: Vi som forbrukere må kjøpe gulrot med bøy og poteter som er for små

Storstilt kasting av mat har blitt en global skandale. Matvareindustrien er preget av hard konkurranse, og produsenter tvinges ut av markedet i møte med stadig mer omfattende krav til råvarers utseende og kvalitet, særlig for frukt og grønt. Dette medfører at mange appelsiner, epler og bananer aldri når lenger i verdikjeden enn innhøsting. Samtidig som at dette legger tungt press på den enkelte fruktbonde, svekker det bærekraften i matproduksjonen og verdens felles matsikkerhet gjennom systematisk matsvinn.

Cevita distribuerer frukt og fruktbaserte produkter og særlig sitrusfruktene klementin og appelsin. I disse dager pryder Cevita mange busstopp med klementin-kampanjen «kun de beste blir merket». For noen år tilbake slapp de en assosiert reklamefilm som viser barn som smakstester appelsiner og kaster de som er for sure, for bitre, bleike, tørre, små eller har for mange steiner. At ekstrem seleksjon og matsvinn brukes som reklame/i markedsføring/som en salgsstrategi er rett og slett forkastelig, eller i beste fall ignorant.

Les også: Matsvinn er en mulighet

Cevitas klementiner og appelsiner går gjennom flere sorteringsprosesser hvor frukter som ikke møter kravene sorteres ut. Og lista er lang, frukten skal ha riktig størrelse, smak, sødme, saftighet, konsistens, farge, sukkerinnhold, juiceinnhold, få skallfeil og være lett å skrelle. Kun én av ti består testen. Hva skjer med de andre ni? Man kan håpe at de blir til kompost, dyrefôr eller i beste fall selges og konsumeres av andre som kan nøye seg med «uperfekt» frukt. I verste fall representerer ni av ti appelsiner i Cevitas produksjonslinje et drøyt sløseri og en respektløshet for de ressursene som inngår i fruktproduksjonen.

Det kreves 50 liter vann for å produsere én appelsin. Forutsatt at kun hver tiende appelsin merkes, kan dette multipliseres med ti for å få antall liter vann som går med til å fremskaffe én Cevita-appelsin. I tillegg til vann legger produksjonen beslag på verdifult landareal, matjord, frø og arbeidskraft, for ikke å nevne bruken av miljøskadelige sprøytemidler og gjødsel.

Annonse

Les også: Slik kutter Meny matsvinnet

Alle som handler mat bør være bevisst sin forbrukermakt. Men det er hverken rettferdig eller riktig å legge all skyld for dagens råvare-standard og -utvalg på forbrukernes preferanser. Problemet omkring kasting av uperfekte råvarer har sammenheng med vår oligopolistiske markedsform, altså der markedet er innsnevret og dominert av noen få tilbydere.

Et fåtall distributører og dagligvarekjeder kontrollerer nær sagt hele markedet, hvilket gir dem makt til å legge føringer for matstandarden og pålegge strenge kvalitetskrav som bønder pent må rette seg etter hvis de har noe ønske om å selge produksjonen sin. Tiltak for å redusere matsvinnet fra bortvelgelse av «uperfekte» råvarer kan treffe på flere ulike punkter i verdikjeden; hos distributør, grossist eller kunde.

Forbrukere kan unngå å opprettholde skjønnhetshysteriet i fruktavdelingen ved å etterspørre naturlige, uperfekte råvarer.

Her er det viktig å merke seg at verken problemet eller ansvaret ligger hos produsenten. Forbrukere kan unngå å opprettholde skjønnhetshysteriet i fruktavdelingen ved å etterspørre naturlige, uperfekte råvarer. I stedet for å løfte, klemme og lukte på hver appelsin, hva med å velge norske epler, selv om de er noe ovale i formen og matte i fargen? Et annet forbrukertiltak er handel gjennom alternative salgskanaler.

Koronaåret 2020 bragte økt entusiasme og vekst for REKO-ringer landet over. Kunder som oppsøker direktesalg fra bonden verdsetter andre kvaliteter i maten; at maten er lokal, økologisk, har kjent opphav blir viktigere enn fasongen, fargen og glansen. Koronaåret 2020 er en utmerket tid å legge om vaner, ikke bare med tanke på smittevern, men også bærekraft, miljø og matsikkerhet.

Les også: Mathandel frå bagasjerommet tar av

Dagens matmarked svikter ved å undervurdere verdien av de ressursene som ligger bak fremdyrking av frukt og grønt med helt naturlig, kanskje litt kroket og misfarget utseende. Cevita har noe å lære av Confucius; «alt har en skjønnhet, men ikke alle ser den». Frukt med skjønnhetsflekker og uregelmessigheter er mat, ikke søppel.