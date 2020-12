Våre politiske ledere overgår hverandre i å være ambisiøse i klimapolitikken. Offensive mål om utslippsreduksjoner for 2030 og 2050 er i for stor grad symbolpolitikk. Når det gjelder konkrete tiltak som gir resultater i dag, blir politikken mer diffus.

Oplandske Bioenergi bygger nå Norges første kommersielle biokullfabrikk ved Nortura sitt slakteri på Rudshøgda i Ringsaker kommune. Fullt utbygd kan vår maskinpark produsere ca. 2 800 m 3 biokull per år.

Forutsatt at biokullet lagres i eksempelvis jordbruksjord, vil den direkte klimagevinsten tilsvare utslipp fra 1300 fossilbiler per år.

Biokull lages gjennom pyrolyse. Dette er en moden teknologi der biomasse utsettes for høy temperatur i et oksygenfattig miljø. Biomasse kan være restprodukter fra landbruk og skogbruk som for eksempel halm, flis, grot eller hestemøkk.

Når prosessen er ferdig sitter en igjen med karbon, med biokull. Biokull brytes svært sakte ned. Om det tilbakeføres til jord, vil det lagres i flere hundre år. Fotosyntesen som bygget karbonet i biomassen fortsetter å binde CO 2 og danne ny biomasse. Dette er derfor en klimapositiv prosess.

Produksjon av biokull er fangst og lagring av karbon, når biokullet brukes i landbruket. Biokull trenger statlig drahjelp for å få styringsfart. Denne formen for karbonfangst og lagring bør derfor inn i regjeringens nye avtale med Enova som sluttføres i disse dager.

Biokull er et kraftfullt klimatiltak. Litt grovt kan man si at en kubikk biokull binder ett tonn CO2 . Ifølge FN sitt klimapanel så er vi helt avhengig av denne type negative utslipp for å nå målet i Parisavtalen. Det er viktig at vi kommer i gang med negative utslipp jo før jo bedre.

I tillegg til å fange og lagre karbon har biokull en rekke andre positive effekter. Brukt som tilskuddsfôr til husdyr avlaster biokullet tarmen ved at toksiner fester seg i biokullet og blir med til gjødsellageret.

Biokullet er da ferdig ladet med viktige næringsstoffer for plantene. Når bonden sprer møkka som inneholder biokull så forbedrer biokullet gjødslingseffekten og forbedrer jordstrukturen. Det hindrer avrenning, gjennom at jord med biokull holder lengre på vann ved tørke.

Biokull reduserer også utslipp av lystgass, som er en meget sterk klimagass. Dette er effekter som kan redusere bruken av kunstgjødsel.

Oplandske Bioenergi skal selge biokull fordi bruk av biokullet gir økonomisk gevinst for bonden. De multiple effektene biokull har skal forsvare prisen på produktet. Det ville imidlertid kunne øke etterspørselen etter biokull betydelig om bonden får betalt for bruken som et klimapositivt tiltak.

Det vil i 2021 koste 571 kr i CO2-avgift å slippe ut ett tonn CO2 i ikke-kvotepliktig sektor. Dersom bonden fikk betalt 571 kr for å kjøpe en kubikkmeter biokull og spre på jorda si ville kostnadene med å kjøpe biokullet bli redusert med ca. 20 prosent. Resten av kostnaden vil han eller hun kunne forsvare gjennom større avlinger og bedre dyrehelse.

SSB beregnet sommeren 2020 at dersom Norge skal nå klimamålene, burde CO2-avgiften økes til 3200 kr per tonn. I fremtiden vil biokull bli produsert med lavere kostnader enn i dag.

Det er viktig at vi kommer i gang med utviklingen og lærer av den. En god mulighet til å bidra til økt etterspørsel med påfølgende lavere produksjonskostnader for biokull er å få betaling for å lagre karbon. Dette kunne være et krav i de kommende jordbruksforhandlingene i 2021.

En start kunne være å inkludere tilskudd til bruk av biokull i de regionale miljøprogrammene eller i de lokale miljøtiltakene i jordbruket. Da vil etterspørselen stimuleres.

Jeg er overbevist om at dersom det er et marked, vil flere bygge pyrolyseanlegg.

Et annet virkemiddel for å få fart på utviklingen vil være å gi investeringstilskudd. Oplandske Bioenergi fikk god risikoavlastning av Innovasjon Norge, uten den ville vi ikke bygget pyrolyseanlegget.

Det er viktig at investeringstilskudd til pyrolyse for karbonfangst og lagring blir en del av Enova sitt program. Per i dag finnes det egentlig ikke noe ordning for støtte, bortsett fra for små gårdsanlegg gjennom Innovasjon Norge. Disse bevilgningene var allerede brukt opp i første halvår.

Klima- og miljødepartementet er i ferd med å utarbeide en ny fireårsavtale med Enova. Biokull bør komme på listen over tiltak som kan støttes i disse programmene.