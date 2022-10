Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bevaring og bruk av genetisk mangfold står høyt på den internasjonale agendaen. Dette er blant annet reflektert i bærekraftsmålene og i forhandlingene om et nytt globalt rammeverk for biomangfold, hvor Norge har vært – og er – en aktiv bidragsyter.

Vi har i en årrekke vært pådriver for et godt internasjonalt samarbeid på dette området og bevilger store summer til FNs organisasjon for ernæring og landbruk, internasjonale instrumenter og globale stiftelser for å fremme relevant arbeid. I tillegg bidrar Landbruks- og matdepartementet til driften av Svalbard globale frøhvelv og andre relevante initiativer i Norden.

Dette er fornuftige prioriteringer. Uten globalt samarbeid på dette området har vi langt færre muligheter til å justere, forbedre og tilpasse plantemateriale til nye betingelser og behov. Vi er alle avhengige av genetiske ressurser fra andre land for å utvikle nye sorter til eget landbruk, eller for å kunne importere de råvarene vi ønsker.

Med globalt samarbeid følger imidlertid forpliktelser. Som partsland både til Konvensjonen om biologisk mangfold og den internasjonale plantetraktaten har vi blant annet forpliktet oss til å bevare nytteplanter med opprinnelse eller tradisjon i norsk landbruk.

For å etterkomme dette er det opprettet en felles nordisk genbank, hvor frø fra norske kornsorter, engvekster og grønnsaker bevares og gjøres tilgjengelig for forskere og foredlere. Denne genbanken ligger i Alnarp og driftes av NordGen – en fellesnordisk institusjon og kunnskapssenter for genetiske ressurser.

Men hva med epler, pærer, plommer, jordbær, bringebær, rabarbra og jordskokk? Hos en del planteslag kan ikke sorter og spesielle genotyper bevares i form av frø. Mange plantesorter må derfor opprettholdes i hager, på vekstmedium i laboratorier, eller nedfryst i flytende nitrogen.

Annonse

Genressurssenteret har i dag samarbeidsavtaler med 27 institusjoner som skjøtter bevaringssamlinger med ulike planteslag, hovedsakelig som levende planter og trær. Disse samlingene er lagt til botaniske hager, forskningsinstitusjoner, museumshager og bygdetun og sikrer til sammen over 1500 unike sorter av frukt, bær, grønnsaker, potet og krydderurter.

I tillegg bevares et langt høyere antall prydplanter på tilsvarende måte. I likhet med andre genbanker skal plantene i disse samlingene skjøttes i henhold til internasjonale retningslinjer og materialet skal dokumenteres, tilgjengeliggjøres og rapporteres både nasjonalt og internasjonalt.

Til tross for at Norge er ansvarlig for at disse nytteplantene bevares, er klonarkivene langt fra fullfinansiert. Flere av samlingene får så lite som 20.000 kroner i driftstilskudd per år for det arbeidet de legger ned.

Arbeid som innebærer det daglige vedlikeholdet av hagene, tilgjengeliggjøring, fremvisning og oppformering, i tillegg til dokumentasjon og rapportering. Det sier seg selv at et driftstilskudd på dette nivået ikke dekker de reelle kostnadene. Realiteten er derfor at alle klonarkivene må basere seg på en stor grad av frivillig arbeid for å kunne opprettholde samlingene.

Hadde det ikke vært for engasjerte medlemmer i frivillige foreninger og ubetalt ekstraarbeid av forskere og andre ansatte, hadde bevaringsverdig plantemateriale i Norge stått i fare for å gå tapt.

At vi har så mange engasjerte frivillige skal vi applaudere. At de overlates ansvaret for å bevare plantegenetisk mangfold i Norge – uten tilstrekkelige bistand eller ressurser – er imidlertid urovekkende.

For per i dag oppfyller ikke Norge internasjonale krav til verken dokumentasjon eller tilgjengeliggjøring av bevart plantemateriale. I mange tilfeller vet vi heller ikke stort om egenskapene til det materialet vi bevarer. Dette er tid- og ressurskrevende utviklingsarbeid og kan ikke gjøres på dugnad.

På internasjonalt nivå er Norge et foregangsland når det gjelder bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Vi bidrar aktivt til å sette den globale agendaen og bistår til å styrke bevaringssystemet i andre land. Vi må imidlertid spørre oss om ikke tiden snart er inne for en ryddesjau i egen bakgård.