Belønn bonden for proteinrikt bygg - og øk selvforsyningen

Koronakrisen har fått mange til å foreslå ulike tiltak for å øke norsk selvforsyning. Sveinung Svebestad skriver i Nationen 23. mars at Tine, sammen med resten av norsk landbruk, bør ha som mål: Høyest mulig norskandel i fôrrasjonen til melkekua og til norske husdyr.

Dette er ikke nye tanker. Allerede på 1970-tallet drøftet Erling Strand og Thor Homb, begge professorer ved NLH (nå NMBU) dette, og de mente at kua kunne leve på bygg med 15,5 prosent protein og gras. Strand mente det var mulig å øke innholdet fra 11-12 prosent til 16-17 prosent i bygg ved planteforedling

På 1980-tallet ble det brukt betydelige ressurser på å lage proteinrike byggsorter. Det ble laget sorter som ga 2 – 5 prosent enheter mer protein enn markedssortene, men de ga noe mindre avling da det koster plantene mer å produsere protein enn karbohydrater.

Statens Kornforretning ville ikke den gangen innføre proteinbetaling i bygg for å kompensere reduksjonen i avling. Det var billigere å importere proteinrike vekster, var forklaringen. Det videre arbeidet med proteinrike sorter ble lagt bort.

Seinere ble det prøvd med å betale et tillegg for proteinrike sorter i bygg. Sortene sunnita og olve hadde et lite pristillegg en periode. Pristillegget kompenserte ikke for reduksjon i avling, og effekten var ikke stor nok for de som dyrket disse sortene. Denne praksisen ble derfor lagt bort.

Vi trenger ikke mer bygg, men vi trenger mer protein produsert i Norge.

Det pågår nå et forskningsopplegg med delt nitrogengjødsling til bygg. De foreløpige resultatene viser at det er en fordel med delt gjødsling til bygg. Det blir lettere å gi rett mengde, og det gir en økning i proteininnholdet. Ulike sorter vil også gi forskjellig mengde protein.

På 90-tallet ble det også utført en stor forsøksserie med delgjødsling som viste det samme. Dersom det ble betalt for proteininnhold i bygg, ville være rett å utsette delgjødslinga noe i forhold til disse forsøkene for å få større utslag på proteininnholdet. En proteinbetaling i bygg vil stimulere til en riktigere N-gjødsling og økt proteinmengde med rett sortsvalg og gjødsling.

Å innføre proteinbetaling i bygg har vært vurdert flere ganger tidligere uten å ha blitt en varig ordning. Ås Landbrukslag mener at det nå bør vurderes på nytt da rammebetingelsene er endret. For det første er situasjonen den at vi har markedsdekning av bygg til kraftfôrproduksjon i Norge. Vi trenger ikke mer bygg, men vi trenger mer protein produsert i Norge. Dessuten er analyseutstyret som er tilgjengelig, mye bedre enn det som var brukt tidligere. I tillegg er det nå utviklet metoder som gjør det raskere å oppnå resultater ved planteforedling.

Ås Landbrukslag mener derfor at berørte organisasjoner bør sette seg sammen og vurdere innføring av proteinbetaling av bygg. Selv uten egne sorter vil betydelige mengder protein produseres med delt N-gjødsling i vekstsesongen. Vi mener at det vil redusere behovet for å importere proteinrike vekster som soya.

Ås Landbrukslag har til årets jordbruksforhandlinger fremmet et forslag om at det bør innføres betaling for protein i bygg.