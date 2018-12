Bedre øvingsforhold for politiet

De to regjeringspartiene Høyre og Frp gikk sammen med daværende samarbeidspartner, nå regjeringsparti, Venstre og utarbeidet stortingsmeldingen om «Bærekraftige byer og sterke distrikter» i 2017.

Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo var et tema der de tre partiene blant annet redegjorde for at Politihøgskolen skulle vurderes flyttet ut fra Oslo. Å ta hele landet i bruk er god Senterpartipolitikk, så dette støtter vi opp om.

Forslaget om utflytting skapte, ikke overraskende, både jubel og bekymring. Bekymringen kom særlig fra ledelsen ved Politihøgskolen som var redd for at kompetansemiljø vil gå i oppløsning. Det er en ubegrunnet frykt, gitt at flyttingen ikke er lenger ut fra Oslo enn at det er innenfor dagpendleravstand. Moss er et meget godt alternativ med sine 27 minutter fra Oslo S når Follobanen og utbyggingen står klar fra 2021, samtidig som en ny skole kan være innflyttingsklar.

Det er både praktiske, økonomiske og politiske grunner til at Politihøgskolen må ut av Oslo. Praktiske fordi studentene må ha tilgang til en øvingsarena i umiddelbar nærhet, økonomisk fordi det blir for kostbart å legge beslag på et stort areal i Oslo, politisk for å flytte statlige arbeidsplasser ut og bygge regionen rundt Oslo slik regjeringen har flagget at den skal gjøre.

Alle kjente krav til en ny politihøgskole blir ivaretatt av prosjektet i Moss med øvingsarena på Rygge. Tomten ligger i bysentrum og er allerede regulert til formålet. Skolen bygges i et bymiljø med tilgang til offentlig kommunikasjon og alle de tjenester man finner i en by. Og det bidrar til sunn bærekraftig byutvikling i Moss i tråd med stortingsmeldingen.

Det svarer også på kravet om å flytte statlige arbeidsplasser ut til et fylke som ligger i bunnen av statistikken i vekst på statlige virksomheter. En analyse har vist at ved å flytte Politihøgskolen til Moss vil veksten i private arbeidsplasser øke mer enn de statlig tilførte arbeidsplassene.

Flere debattinnlegg og rapporter fra Politihøgskolen har pekt på viktigheten av at de teoretiske fagene og de operative fagene må bli tettere integrert. Det er også påpekt at de politioperative fagene må vektlegges mer fordi politiyrket er et praktisk yrke og kriminaliteten hardner til. Dette peker i samme retning som Gjørv-kommisjonen som i 2012 blant annet anbefalte å øke politiets kompetanse til å løse skarpe oppdrag.

I forbindelse med «Nærpolitireformen» ba Stortinget i 2015 Justisdepartementet utrede hvorvidt det skal etableres øvingssentre i hvert av de nye store politidistriktene. I dag har politiet store utfordringer med å få gjennomført effektiv og kvalitetsmessig god opplæring og trening på grunn av mangelen på egne øvingsarenaer. Dette til tross for at det er mest sannsynlig at det er det «ordinære» politiet som vil være første patrulje på stedet og som må håndtere den skarpe situasjonen.

Annonse

Beredskapssenteret på Taraldrud bygges for de nasjonale beredskapsressursene i politiet, og er ikke tiltenkt å dekke politidistriktenes behov. Det foreligger heller ingen plan fra regjeringen på hvordan den ordinære politibetjenten som utgjør grunnberedskapen skal få tilgang til forutsigbare og tilrettelagte øvingsarealer.

Det er mulig å få til en helhetlig løsning der både politistudentene blir ivaretatt samtidig som noen av politidistriktene får svært tiltrengte øvingsarenaer. Trøndelag politidistrikt har inngått en forbilledlig avtale med Forsvaret på Værnes for å få dekket sine behov med permanente løsninger. I tillegg til å dekke politiets behov styrker det samtidig samarbeidet mellom de to beredskapsetatene. Tilsvarende bør Øst politidistrikt etablere seg permanent på Rygge med gode synergier med Politihøgskolen sine bachelorstudenter i Moss.

Kongsvinger mistet i sommer sitt bachelorstudie som Politihøgskolen hadde etablert som en midlertidig løsning. På Sæter gård på Kongsvinger, der politiet holder til, er det meget god infrastruktur som må benyttes videre. Vi mener at all etter- og videreutdanning i operative disipliner ved Politihøgskolen kan legges til dit. Og som for Rygge bør det være i sambruk med Innlandet politidistrikt, i hvert fall de delene av politidistriktet som har ikke har for lang reisevei. Totalomfanget av øving og trening på Kongsvinger vil sannsynligvis være større enn det som gikk tapt sommeren 2018.

En rapport bestilt av Justisdepartementet fra Dovre Group consulting i vinter bekrefter at det er et potensial for økt sambruk på treningsfasilitetene mellom Politihøgskolen og politidistriktene der skolen måtte ligge.

Vårt forslag til løsning er:

1. Flytt Politihøgskolen til Moss med øvingsarena på Rygge for alle bachelorstudentene på Østlandet (Bodø beholdes som i dag). Øvingsarenaen for studentene etableres i sambruk med Øst politidistrikt.

2. All operativ etter- og videreutdanning i Politihøgskolen sin regi legges til Kongsvinger hvor det er bygd opp gode øvingsforhold. Samtidig får Kongsvinger også status som øvingsarena for politidistriktet.

3. Stavern fortsetter slik det var tenkt fra opprettelsen, som kurs og konferansesenter for justissektoren og som lokasjon for Utrykningspolitiet, Sivilforsvaret og Norges Brannskole.

En beslutning om at Politihøgskolen skal flytte ut av Oslo burde ikke være vanskelig å få flertall for på Stortinget. Senterpartiet støtter dette og de to største regjeringspartiene har allerede signalisert hva de vil.