Bedre forvaltning av allmenninger med lokalt styre

Som villreinforvalter undret jeg meg i mange år: Hvorfor tar rettighetshaverne i våre nordlige og østlige villreinområder langt mer forvaltningsansvar enn de gjør i våre sørlige? De har få forvaltningsenheter og langt høyere fellingsprosent under jakt, og sterkere engasjement i bevaring av reinens leveområder.

I de sørlige områdene, som Hardangervidda og Setesdalsområdene med svak grunneierorganisering, oppleves også sterkere motsetningsinteresser og konkurrende arealforvaltning – som hyttebygging og kommersialisert reiseliv. Disse regionale forskjellene i naturforvaltningen skyldes trolig en «allmenningskultur» som har fått de gode individuelle egenskapene til å blomstre.

I 1968 publiserte den amerikanske økologen Garret Hardin sin artikkel «allmenningens tragedie» som fikk enorm oppmerksomhet og satte dype spor etter seg rundt om i verden. I artikkelen tegner Hardin et dystert bilde av oss menneskers evne til å samarbeide. Dette ga næring til en omfattende privatisering gjennom jordskifte av tidligere felles grunn – sameier og allmenninger. Noen arealer ble «sikret» av staten.

Det tidligere Direktoratet for statens skoger ble i omgjort til Statskog SF og satt under de samme stramme kravene til økonomisk profitt som private eiere. Pussig forresten, at Statskog i sosialdemokratiske Norge er pålagt å gjøre butikk på vårt felles arvesølv, mens deres kolleger i råkapitalistiske USA er pålagt å økosystemforvalte sine statseide arealer.

Men i 1990 kom en ny og viktig stemme inn i debatten, nemlig den amerikanske statsviteren Elinor Ostrom. I boka «Governing the commons» tilbakeviste hun Hardins medisin. «Hardin snakket ikke om allmenninger i det hele tatt», sier hun i et intervju med The New York Times i oktober 2009: «Og hadde han gjort det, så ville det slett ikke endt i en tragedie». Privatiseringen av store deler av verdens allmenninger og sameieområder har skjedd på grunnlag av at en økolog framstilte mennesket som ute av stand til å etablere kultur, i betydningen regler og normer for hvordan vi forholder oss til hverandre.

Det Hardin beskrev i sin artikkel var altså ikke en allmenning, men en åpen og uregulert ressurs. Det var nettopp de europeiske allmenningene som inspirerte Ostrom til å foreslå en alternativ retning for utmarksforvaltningen, nemlig «Det sjølstyrte lokale forvaltningskollektivet».

Gjennom et omfattende datainnsamlingsarbeid fra ressurssystemer over hele verden har Ostrom og hennes forskerkolleger dokumentert – ut over all rimelig tvil – at lokalsamfunnene er langt bedre til å forvalte fellesressurser enn både private og rent statlige eiere. Da Ostrom mottok Nobelprisen i økonomi i 2009, ble nettopp dette enorme erfaringsbaserte arbeidet trukket fram som et forbilledlig eksempel på hvordan teorier får styrke gjennom å studere hva som virker i praksis. De beste forvaltningsregimene, hevder Ostrom, i betydning de mest bærekraftige, finner vi der folk som har levd sammen lenge, og der de også tenker å fortsette å leve sammen, i fellesskap forvalter sine lokale utmarksressurser.

I dette fellesskapet var det en best lykkes med å kombinere bruk og vern. Ostrom finner at lokale styringsformer basert på frivillig samarbeid, sjøl mellom konkurrenter, knytt til omforente spilleregler og praksiser – altså selve grunnmodellen for det sivile samfunnet – under visse vilkår er mer effektivt enn både privat og statlig styring.

Samtidig presiserer Ostrom at vellykka sjølstyrte lokale forvaltningskollektiv ikke kan fungere aleine. De må inngå i samfunnet og må ha et mandat og ei ramme fra storsamfunnet for å sikre legitimitet og autoritet internt i organisasjonen.

Det sjølstyrte lokale kollektivet må ha reell rett til å utforme regler, overvåke ressursbruken og til å sanksjonere regelbrudd, og denne retten må også hjemles i storsamfunnets lover. Likedan må allmenningenes regler også samsvare med storsamfunnets verdier. Ostrom gjør et poeng ut av prinsippet om at det må være samsvar mellom hva den enkelte yter til forvaltninga og den en får igjen.

Når grunneier og lokalbefolkning bare opplever ulemper for seg ved en nasjonalpark, et verdensarvområde eller et dyrelivsfredningsområde reagerer de forståelig nok negativt og konsekvensen er at legitimiteten og tilliten til forvaltningen forvitrer.

I kjølvannet av Ostrom sine teorier, altså fra først på 90-tallet og framover, ante samfunnsforskerne et gryende skifte i synet på lokal og sentral forvaltning. Begrep som co-management (fellesforvaltning) og participation (deltakelse) ble veldig populære i den internasjonale samfunnsforskningen. Forskere rundt i verden utvikla modeller for hvordan en i større grad kunne øke lokal deltakelse og flytte mer av forvaltningsmyndigheten fra en streng hierarkisk og sentralistisk modell til en mer desentralisert og nettverksorientert modell.

Det er nå slik med oss mennesker at vi liker å bli lytta til, og de tidvis arrogante motsetningene mellom sentrale og lokale krefter blir svekka. Innen norsk utmarksforvaltning har nok villreinforvaltningen på flere vis vært et lokomotiv i denne prosessen.

Elinor Ostrom framstår som en inspirator for de av oss som alltid har vært fascinert av lagspill. Den omfattende forskningen hun og kollegaene hennes legger til grunn gir tro på at den mest vellykkede naturforvaltningen ligger i samarbeid og fellesskapsløsninger med lokal eller regional forankring. Men det vil kreve stor innsats og mye ressurser å få det til – og ikke minst politisk vilje og klokskap.

Regjeringen har lenge ivret for å privatisere Statskog, og selger nå ut arealene til nærliggende eiendommer eller til kapitalsterke eiendomsinvestorer. Statskog får ikke en gang lov til å oppgi kjøperne. Ville det kanskje vitnet om større politisk klokskap og fremsynt mot om de heller valgte å styrke det «sjølstyrte lokale forvaltningskollektivet» sin rolle i statens eiendommer rundt om i landet. Elinor Ostrom og hennes forskere har sett at de selvstyrte europeiske kollektivene leverer den beste og mest bærekraftige naturforvaltningen! Så vil trolig erfaringene fra disse sjølstyrte kollektivene etter hvert smitte over på de tilliggende private aktørene, slik det tilsynelatende har skjedd med villreinområder lenger nord i landet.

Lokalt eierskap til allmenninger vil også være en styrke og aktivum for Distrikts-Norge.