«Bærekraftig» støvsuging av havet – en kommende trussel for marint liv

I 2020 fullførte Rystad Energy en rapport om mulighetene for gruvedrift på norsk sokkel. Rapporten var bestilt av industrien og ble godt mottatt i det politiske miljøet. Etter rapporten kom ut var ikke Solberg-regjeringen seine med å sette av 30 millioner kroner til en konsekvensutredning som skulle vurdere mulighetene for drift på et areal halvannen gang så stort som Norge.

Denne utredningen skal være ferdig i 2023. Hva er det forskerne er redde for? Har vi egentlig nok kunnskap om marine økosystemer til å kunne stole på hva en konsekvensutredning sier?

Befolkningsvekst, økt levestandard og det grønne skiftet har ført til at metallprisene har skutt i været. Samtidig er en stor andel av dagens gruver i ferd med å bli tømt, noe som har ført til økte driftskostnader. Etablering av nye gruver møter mye motstand ettersom vill natur har blitt mangelvare i store deler av verden. Dette har ført til økt interesse for å ta gruvedriften til sjøbunnen.

Det er i hovedsak tre ting industrien er interessert i. Dette er metallrike steiner på størrelse med poteter funnet på sedimentsletter, sulfater på undersjøiske skorsteiner og koboltrike skorper på undersjøiske fjelltopper. Gruvedriften vil skje fjernstyrt ved hjelp av knusere og oppsamlere. Disse vil samle inn steinmassene, som så blir pumpet opp til overflaten og fraktet inn til land med lasteskip. Hva er problemet med dette?

I 2021 publiserte forskerne Axel Hallgren og Anders Hansson en artikkel som samlet all kunnskap vi har om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Denne artikkelen slår fast at vi vet veldig lite om hva som finnes i det dype havet.

"Så lite som 0,0001 prosent av hav dypere enn 200 meter er utforsket, og det kan finnes så mye som 1,5 millioner arter vi ikke har oppdaget."

Så lite som 0,0001 prosent av hav dypere enn 200 meter er utforsket, og det kan finnes så mye som 1,5 millioner arter vi ikke har oppdaget. Selv om vi har kjennskap til noen arter i enkelte områder, vet vi veldig lite om samspillet mellom dem. Dersom gruvedrift fører til at en art forsvinner, vet vi derfor ikke hvordan andre arter vil reagere.

Det vi vet sikkert er at alle områdene som er av interesse for gruvedrift er også områder som er rike på liv. Fjerner vi de harde overflatene vil vi også fjerne habitatet til det unike livet som lever der. I artikkelen til Hallgren og Hansson kommer det også frem at både de metallrike steinene, de undersjøiske skorsteinene og de koboltrike skorpene vokser veldig sakte. Vi snakker om noen få millimeter på en million år.

I en nyhetsartikkel NRK hadde i 2020, understreket daværende olje- og energiminister Tina Bru (H) at gruvedrift på havbunnen må skje på en bærekraftig måte. Da konseptet med gruvedrift på havbunnen er å fjerne det ekstremt saktevoksende habitatet til det marine livet, kan man på ingen måte kunne kalle denne virksomheten for bærekraftig.

Det er ikke bare de utgravde områdene som vil bli ødelagt. Når steinmassene skal pumpes opp til overflaten vil det også bli med store mengder vann som må slippes tilbake i sjøen. Sammen med dette vannet vil det følge med store mengder bunnsedimenter.

Når vannet slippes ut, vil sedimentene i vannet spres, og det vil dannes enorme skyer i vannmassene. Disse skyene vil kunne dekke flere hundre kvadratkilometer før de legger seg som et teppe over bunnen.

Høye konsentrasjoner av sedimenter i vannet vil kunne tette gjeller og spiseorganene til en rekke arter, og teppet av sedimenter vil kunne dekke til fastsittende dyr. Vi har heller ikke oversikt over hva slags giftstoffer som kan finnes i disse sedimentene.

Det er også et stort etisk dilemma med metodene som skal benyttes. Av de artene vi har kjennskap til i de dype havområdene, er det mange som er fastsittende på bunnen og mange som beveger seg veldig sakte. Disse dyrene vil ikke komme seg unna maskineriet som kverner og samler opp massene og sedimentene.

Det konkluderes med at vi vet for lite om de økologiske konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Det vi har av kunnskap tilsier imidlertid at det vil slå negativt ut. Vil konsekvensutredningen som kommer i 2023 da kunne gi oss et fullverdig bilde av de økologiske konsekvensene?

Debatten omkring dette har vært fraværende i Norge til tross for at denne industrien kan gi enorme konsekvenser. Skal vi virkelig risikere å ødelegge det evolusjonen har brukt flere millioner år på å skape?