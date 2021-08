Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

FNs 17 bærekraftmål ble vedtatt i september 2015. I mars 2021 vedtok Norges Bondelag en bærekraftstrategi for norsk matproduksjon frem mot 2030. Landbruket ønsker å ta sitt ansvar og bidra på bærekraftmåla.

Bondelagets 20 konkrete satsningsområder setter en retning for framtidas norske matproduksjon. Gjennom satsingsområdene vil landbruket bidra til økt selvforsyning, reduserte klimagassutslipp, styrket jordvern, utdanning, styrket biologisk mangfold og levedyktige bygder.

Bærekraft er blitt et trendord, og når det benyttes i enhver sammenheng mister den sin virkningskraft. Det betyr at vi er nødt til å bli mer bevisst på måten vi bruker begrepet.

I Brundtland-kommisjonens rapport «Vår felles framtid» i 1987 defineres bærekraft som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Rapporten presenterte også en tredelt forståelse av bærekraft, inndelt i økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner.

Eksempler på bruk av bærekraftbegrepet innen markedsføring er mange og tidvis omdiskuterte. Blant andre reklamerer SAS for at de nå kan tilby “mer bærekraftige” flyreiser fordi de har kuttet litt i drivstoffet. Fisk som flys til Asia for å fileteres miljømerkes som bærekraftig, mens miljømerkingen gjelder bærekraftige fiskebestander, ikke produksjonskjedens CO 2 -utslipp.

Koplinger som dette kan villede forbrukerne og redusere bærekraftbegrepets styrke. Spørsmålet er om ordet bør erstattes om vi skal kunne finne en vei ut av klima- og miljøkrisen?

Norsk landbruk er allerede bærekraftig, men vi vil bli mer bærekraftig fram mot 2030. Også matproduksjon setter økologiske og klimatiske fotavtrykk, og målet er å produsere maten på en slik måte at disse avtrykkene blir minst mulig. I tillegg utfordres det politiske systemet til at maten skal produseres der ressursene er, og i hele det langstrakte landet vårt. Det fordrer virkemidler som styrker økonomien til bonden slik at også økonomien i landbruket oppleves å være bærekraftig.

Skal vi klare å innfri på det som kreves for å få et mer bærekraftig landbruk og matproduksjon, må Norges selvforsyningsgrad opp fra dagens 40 prosent til 50 prosent i tillegg til at så mye som mulig av mat og fôr er produsert på areal i Norge innen 2030.

Norskandelen må opp, enten det gjelder maten vi putter i handlevogna eller i fôret vi gir dyra. Den gode dyrehelsa blir viktig å ivareta også i framtida. Norske husdyr har unikt god helsestatus, og forbruket av antibiotika i husdyrproduksjonen ligger blant de laveste i Europa.

Norge kan kun dyrke mat på tre prosent av landarealet i tillegg til utmarksressursene. Derfor er det avgjørende å redusere nedbyggingen av matjorda til et minimum og samtidig ta vare på den matjorda vi har med god agronomi. Det er et stort potensial for å dyrke mer grønnsaker, poteter, frukt og bær i Norge. Gjennom virkemidler som øker jordas og plantenes produksjonsevne, styrkes selvforsyningsgraden.

Målet om økt norsk andel i fôret forutsetter økt produksjon av proteinvekster. I dag er vi avhengig av import av proteiner der soya er viktigste kilde i kraftfôret. Soyaen som blir brukt i norsk husdyrproduksjon er bærekraftsertifisert. Målet er å fase ut bruk av importert soya fra land med regnskog innen 2030. To tredeler av norsk jordbruksproduksjon er grasbasert.

Ved å stimulere til større grovfôravlinger av bedre kvalitet på arealer som egner seg best til grasproduksjon, vil behovet for importert fôrråvare gå ned.

Et aktivt landbruk som bidrar med et variert jordbrukslandskap vil gi et mangfold av levesteder for planter, insekter og dyr. Gjengroing på grunn av opphørt eller redusert beite og slått er antatt å påvirke 685 arter negativt (Artsdatabanken). Det må lønne seg for bonden å la dyra gå på beite store deler av sommeren.

Verden etterspør bærekraftig matproduksjon. Banebrytende teknologi og bedre ressursutnyttelse hjelper Norge å ta en ledende posisjon i utviklingen. Norsk landbruk er avhengig av innovasjon og ny teknologi for å redusere utslipp. Heldigvis ligger Norge langt fremme i bruk og utvikling av landbruksteknologi.

Produksjonen i landbruket er nær doblet siden 1960. Dette er blant annet takket være at norske bønder er i verdenstoppen i bruk av blant annet melkeroboter. Det er utviklet digital gjerdeteknologi, energi i møkk utnyttes bedre med ny teknologi, utstyr for å sløse minst mulig vann og damp som renser jord er noe av det som er utviklet. Tekno-bonden har mulighet til å forbedre dyrevelferden, produsere mer klimavennlig norsk mat og på sikt spare både tid, ressurser og penger. Den nye teknologien lokker dessuten flere unge til landbruksnæringa.

Regjeringas strategi « Matnasjonen Norge » skal stå for næringsutvikling og verdiskapning, der sunn og trygg norsk bærekraftig mat står i fokus. Regjeringen utfordrer den norske matproduksjonen til å slutte seg til en felles visjon for år 2030, og skal den nås må politikerne spille på lag også med den norske og trønderske bonden.