Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nordisk Ministerråd skal oppdatere ernæringsrådene, og både helse og bærekraft skal vurderes samlet. Vurderinger av bærekraft er en avveining mellom delvis motstridende hensyn og dermed mer basert på verdisyn enn på vitenskap.

Matvarenes effekt på helsa er derimot forskningsbasert. Er det da hensiktsmessig å blande bærekraft og helse når ernæringsråd skal gis?

Ministerrådets pågående arbeid med å oppdatere ernæringsrådene har skapt bekymring («Uten matsikkerhet, ingen bærekraft», Nationen 25. januar). Vi er bekymret over ministerrådets ambisjoner om å integrere ernæringsverdi og bærekraft i ernæringsanbefalingene.

Selve matproduksjonen, grunnlaget for maten vi spiser, er kompleks og utfordres av naturgitte forhold, værets uforutsigbarhet, biologiens uregjerlighet og en rask teknologisk utvikling.

"Å vurdere hva som virkelig er bærekraftig produsert mat blir en svært vanskelig øvelse."

I tillegg har innholdet i begrepet «bærekraft» blitt mer og mer omfattende, og dekker nå en rekke delkomponenter innenfor mange fagdisipliner. Å vurdere hva som virkelig er bærekraftig produsert mat blir dermed en svært vanskelig øvelse.

Les også: Mener halvert kjøttforbruk kan øke norsk selvforsyning

Som grunnlag for Ministerrådets samlede vurdering av ernæringsrådene skal det utarbeides fem vitenskapelige artikler om bærekraft i matproduksjonen i de nordiske og baltiske landene. To av disse artiklene har vært på åpen høring; én med global og én med nordisk tilnærming til miljøvennlig bærekraft i produksjonen av ulike matvaregrupper. De tre siste er nettopp lagt ut på høring.

Les også: Dårlig kosthold setter både folk og jordklode i fare

Begge de første artiklene er ført i pennen av det London-baserte konsulentselskapet Chatham House, og forfatterlista er dominert av fagpersoner med bakgrunn innen ernæring, og i mindre grad med forskningskompetanse på bærekraft i land- og sjøbasert nordisk matproduksjon.

Annonse

Dette skulle bøtes på ved å involvere nordiske eksperter på bærekraft. Resultatene så langt avslører, slik vi ser det, en begrenset innsikt i nordisk landbruk.

Artikkelen med nordisk vinkling konkluderte med at løsningen for å øke miljømessig bærekraft er å kutte kraftig ned på konsumet av animalske produkter som kjøtt, egg og melkeprodukter. Konklusjonen var basert på et meget snevert og generelt datagrunnlag og dårlig metodebruk (begrunnelsen finnes i Nibios høringsuttalelse.)

Unike miljøfortrinn ved grasproduksjon, slik som lite bruk av sprøytemidler, positive effekter på biologisk mangfold, samt lite erosjon og fosfortap, var helt utelatt. Kan dette skyldes et grunnleggende verdisyn hos forfatterne som favoriserer plantekost?

I rapporten hevdes det dessuten at frigjorte (sic!) grasarealer med fordel kan tilbakeføres til naturen, og at granskog har større biologisk mangfold enn et variert jordbrukslandskap med grasproduksjon (29 prosent av rødlisteartene i Norge er avhengig av beite og slått).

Les også: Nordiske bondeorganisasjoner bekymret for nye kostholdsråd

Et annet forslag var å bytte ut potet med søtpotet, som er varmekjær og dermed risikofylt å dyrke utenfor de varmeste delene av Sør-Norge, og som i tillegg gir vesentlig dårligere avlinger enn poteten.

Vi kommer nå til å gå grundig inn i de siste tre artiklene, spesielt den som tar for seg sosiale og økonomiske forhold. Arbeidet med artikkelen er ledet av en britisk forsker, og selv med dansk medforfatter ser det ut som om den nødvendige innsikten i nordiske forhold er mangelfull.

Artikkelen ser knapt ut til å berøre sosioøkonomiske aspekter knyttet til husdyrproduksjonene. Det er litt spesielt, når vi vet at husdyra står for cirka 75 prosent av inntektene fra jordbruket, og at melkeproduksjonen sannsynligvis er den viktigste faktoren for å bevare strukturen i jordbruket, slik som bruksstørrelse og hvordan arealene utnyttes.

Husdyra er dessuten av stor betydning for sysselsettingen og bosettingen i Distrikts-Norge.

Kvantitative analyser av bærekraft er utfordrende, blant annet fordi det ikke eksisterer analyseverktøy som er egnet til å håndtere både kompleksiteten og totaliteten. Det finnes tilnærminger som baserer seg på bruk av indikatorer som kan si noe om for eksempel graden av oppfyllelse for hvert av FNs 169 delmål.

Men uansett tilnærming blir tusenkroners-spørsmålet det samme: Hvordan skal vi vekte de ulike indikatorene/elementene som til dels kan motvirke hverandre, og hvem skal utføre det arbeidet?

Her kommer vitenskapen til kort. Avveiningen mellom ulike motstridende hensyn vil til sjuende og sist være politikk. Er det da hensiktsmessig å blande helseeffekter og bærekraft når ernæringsråd skal gis? Som fagkyndige på norsk jordbruk vil vi oppfordre til varsomhet.

Faren er stor for å ta beslutninger som viser seg å være svært uheldige og med uopprettelige konsekvenser.