Årets oppgjør - et være eller ikke være for mange småbruk

Etter gjennomgang av status, ser vi tydelig at utsiktene ikke er lyse. Stadig flere velger å legge ned produksjonen. Antall jordbruksbedrifter med husdyr ble, ifølge SSB, redusert med 14,2 prosent i perioden 2012-2021.

Topografi og landskap i kombinasjon med den lave lønnsomheten har tydeligvis vært hovedårsaken til bruksnedleggelsene. Tungdrevne små bruk har gått tapt som selvstendige bruk. Noen er blitt drevet videre av brukere som ennå ikke har kastet inn håndkledet.

Konsekvensen av bruksnedleggelser er ofte lange forurensende traktortransporter langs trafikkerte veger, til ubehag og irritasjon for andre vegfarende. De fleste småbrukene blir imidlertid offer for gjengroing.

Historikken fra jordbruksoppgjørene er godt dokumentert i boken «40 år med bondeopprør» av John Petter Løvstad, assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukerlag gjennom en årrekke.

"Mye tyder på at jordbruksforhandlingene, slik det går fram av Hovedavtalen for jordbruket, ikke alene er det riktige redskapet for å hindre bruksnedleggelser."

Løvstad har erfart jordbruksoppgjørene på nært hold. Oppsummeringen viser at fra 1972 til 2020 har forhandlingene resultert i 15 brudd. Mye tyder på at jordbruksforhandlingene slik det går fram av Hovedavtalen for jordbruket, ikke alene er det riktige redskapet for å hindre bruksnedleggelser. Statistikken viser at det er de små brukene som blir ofret.

Norge er det landet i Europa som er minst sjølforsynt. Vår oljerikdom har fristet til import av matvarer som har vært rimeligere å produsere andre steder i verden, uten at miljøbelastningen er tatt med i regnskapet, eller har hatt det nødvendige fokus.

Et stort miljøpotensial ligger i at inntektsutjevningen nå tilgodeser restene av de små brukene hvor kulturlandskapet fremdeles holdes i hevd. Disse brukene har i de aller fleste tilfellene en bedre miljøprofil enn de store brukene, og utgjør en viktig faktor i bosetning og beredskapssammenheng.

En ny pott uavhengig av den ordinære potten, gjerne kalt en «beredskap/landskapspott» vil kunne bidra til stanse bruksnedleggelser. Stedegne forhold mange steder umuliggjør en rasjonell drift.

Bunnfradraget på kroner 6000 er et hån mot de små brukene, men også et hån mot Hurdalsplattformen som sier at «øket matproduksjon er en kritisk del av norsk beredskap». Viktig landskapspleie med småfe, kan mange steder med eldre driftsbygninger være godt egnet uten store investeringer. Samtidig vil øket lønnsomhet i betydelig grad kunne bidra til å hindre fraflytting og sentralisering.

Ifølge Animalia har sau en norskandel av fôret på 96 prosent. For et gårdsbruk med 156 vinterfôra sauer, så er vederlaget på under 230.000 i året. Det er ganske innlysende at man med så lav lønnsomhet per årsverk med sau, så kommer bruksnedleggelsene til å fortsette.

Mens kjøttforbruk av storfe, fjørfe og svin de siste årene har vært økende, så viser det seg at forbruket av småfekjøtt er synkende. Alle nye undersøkelser viser at forbrukere vil ha mer rettferdig og bærekraftig mat.

Bærekraftig matproduksjon kan man oppnå ved å redusere importen, og heller nytte stedegne arealer/produksjoner med korte transportavstander. Siste ukers hendelser i Ukraina og Russland viser vår sårbarhet, og hvor avhengige vi er av å kunne produsere mat på egne arealer.

Det er kun 10 prosent som henter inntekta, eller mesteparten av inntekta fra jorbruket. Resterende 90 prosent utgjør i dag i større eller mindre grad en dugnadsgjeng som opprettholder et viktig biomangfold og bidrar i stort monn til øket karbonopptak.

Ikke minst bidrar disse brukene til bosetting for et variert arbeidsliv rundt om i distriktene. Men så lenge økonomene i næringskomiteen uten kunnskap i landbruk, sitter med høreklokker og bind for øynene og styrer utviklingen, så kommer bruksnedleggelsene til å fortsette.

Om der ikke settes inn tiltak for å snu utviklingen, ser det mørkt ut for bosetningen og dem som ennå ikke har gitt opp driften av sine småbruk og livet på landsbygda.

Vanskelig å forstå annet enn at det med denne regjeringen er vilje til å redde stumpene av småbrukene, kulturlandskapet og miljøet på landsbygda i dette landet.