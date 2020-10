Årsaker til fallende selvforsyning ingen snakker om.

Redusert selvforsyningsgrad diskuteres ofte i Nationens spalter, men det er noen grunner til fallende selvforsyningsgrad siste 30 år som knapt nevnes; vi er flere, vi er rikere, insentivene for økte avlinger har vært fraværende og drakoniske miljøreguleringer.

For det er helt sant som blant annet Svein Arne Lie til stadighet påpeker, at den norske selvforsyningsgraden korrigert for import av kraftfôr har sunket siden 1990. Vi blir altså gradvis mer avhengig av importerte råvarer, til tross for at det er et uttalt landbrukspolitisk mål å øke selvforsyningsgraden.

Men for det første har vi blitt over en million flere nordmenn siden 1990, opp fra 4,2 millioner til 5,3 i dag. Og alle disse menneskene har blitt rikere. Når folk blir rikere og får mer disponibel inntekt øker forbruket av kjøtt og animalske produkter. Det skjer i land etter land. Så også i Norge.

Problemet i Norge er verken at vi spiser for mye kjøtt (forbruket er tvert imot ganske likt kostholdsrådene fra staten, og godt under de fleste andre sammenlignbare land) eller ikke spiser nok korrekt kjøtt fra rett type dyr. Problemet er at vi i 30 år knapt har hatt en politikk på plass for å øke primærproduksjonen av korn og gras på jordene våre.

Fram til 1990 økte kornavlingene jevnt og trutt med noen prosent hvert år, nok til at hvis vi fortsetter grafen fra da og frem til i dag skulle vi ha hatt godt over 600 kilo korn per dekar i snitt. Det har vi ikke. I 1990 flatet denne veksten ut og avlingene har ligget stabilt på rundt 400 kilo per dekar de siste 30 årene.

Det som skjedde på starten av 90-tallet var at kornprisen gradvis ble redusert med en tredjedel, som igjen ble kompensert med et fast tilskudd per dekar. Dette gir imidlertid en psykologisk effekt som ingen har snakka om, og det er at lavere pris per produsert vare og et fast tilskudd basert på areal, gir lavere insentiver til å faktisk produsere noe.

La oss ta noen forenklede tall: Hvis du i 1990 produserte 400 kilo per dekar og hadde 3 kroner per kilo i betaling for kornet, ble det 1200 kroner i inntekt per dekar. Men fem år senere er kornprisen redusert til 2 kroner, og du får 400 kroner i tilskudd per dekar i stedet. Da kommer vi ut med samme 1200 kroner per dekar.

Men bare 800 av disse kronene er avhengig av at du faktisk gjør en jobb for å produsere noe. Plutselig blir det relativt sett mindre interessant å kjøpe inn plantevernmidler, gjødsel og sertifisert såfrø for å gradvis øke avlingene og produksjonen på gården, fordi varen du faktisk skal produsere har blitt verdt 33 prosent mindre.

La oss si at 1990-bonden økte avlingene 20 prosent til 480 kilo per dekar gjennom å grøfte, kalke, så når jorda er laglig, sprøyte tidlig på mårran når værforholdene er rett og delgjødsle i mange omganger. Brutto inntekt per dekar ville da ha økt 240 kroner per dekar. Men fem år senere ville denne arbeidsinnsatsen og alle innsatsfaktorene bare blitt til 160 kroner i økt inntekt.

Hvis da innsatsfaktorene og timene du måtte legge inn kostet deg 150 kroner per dekar, ville det kanskje ikke vært verdt bryet. Risikoen hadde vært for stor. Og om noe er sikkert her i verden så er det at kostnadene for innsatsfaktorene øker år for år, diesel, dekk, plantevernmidler, grøfting, kalking, strøm, gjødsel, lønn, alt sammen kyper oppover.

Gradvis og over tid vil dette gjøre at den faste summen som kommer fra staten på 400 kroner bli viktigere og viktigere. For den kommer uansett vær og uansett om du kalker, gjødsler eller grøfter.

Men det må nevnes at hvis vi ser på siste fem års kornavlinger, og glatt overser 2018, ser det faktisk ut som at kornavlingene er i ferd med å øke igjen. Dette er ikke basert på svart magi, kornprisene har økt igjen er tilbake på et nivå over 1990.

Men pendelen slo for langt, og vi har fått en slags enøyd nasjonalistisk tilnærmelse på miljøproblemene.

I tillegg har det vært en helt ekstrem ensretting i forskning og forvaltning de siste 30 årene der det knapt har vært fokus på noe annet enn å redusere landbrukets miljøpåvirkning. I 2015 startet det første forskningsprosjektet på 25 år opp som hadde som mål å faktisk øke korn- og grasavlingene i Norge. I mellomtida gikk alle forskningsmidler til å redusere landbrukets miljøpåvirkning.

Misforstå meg rett, på 80-tallet var det et behov for å redusere og rydde opp i landbrukets praksiser, spesielt med tanke på avrenning av næringsstoffer og å fase ut enkelte gamle plantevernmidler.

Men pendelen slo for langt, og vi har fått en slags enøyd nasjonalistisk tilnærmelse på miljøproblemene. Fordi alle tiltak, eksempelvis 10 meter med usprøyta areal mot vann og vassdrag, drakoniske reguleringer på godkjenning av nye plantevernmidler, forbud mot pløying eller jordbearbeiding på høsten i enkelte områder, vil påvirke norsk produksjon og selvforsyning negativt.

Sett av 10 dekar langs ei elv med vegetasjonssone som ikke skal høstes, ja da må vi “leie” 10 dekar i utlandet. For i utlandet finnes ikke miljøkonsekvenser for den norske forvaltningen. Den hypotetiske skaden en salamander kan få av avdrift fra sprøyting i Norge er det eneste som teller.

Om 10 dekar tropisk skog må jevnes med jorda for å erstatte det vi ikke produseres i Norge er ikke det en utgiftspost hos noen norske forvaltningsorgan.

Skal vi forsøke å øke selvforsyningsgraden i Norge er det i grunn bare en ting som gjelder; økte norske avlinger.

Det betyr dessverre kjedelige ting som tilskudd til grøfting, krav om presisjonskalking, grovfôranalyser, voksenopplæring om potensialet for grasavlinger, og fortsatt økt prisnedskriving på korn, for å nevne noe.