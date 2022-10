Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Skal noen pekes på, så er det statens sendrektighet i å komme Felleskjøpet i møte, slik at man sammen kan legge en plan for hvordan man skal beredskapslagre korn.

Les også: Ensidig om Stavanger Havnesilo

Jeg mener ikke (noe jeg burde ha gitt klart utrykk for) at det er Felleskjøpets ansvar og dedikerte oppgave overfor felleskapet å stå for den enorme oppgaven det er å lagre vårt korn, ei heller å stille opp med gratis lager, personell etc. for å drifte noe slikt.

I debatten på Dagsnytt 18 torsdag stilte Anne Jødahl Skuterud der hun fortalte om Felleskjøpets utfordring og om de planene de har. Sammen med oss burde naturligvis det også ha vært med noen fra regjeringen, som har dette med beredskap som oppgave og ansvar.

Samtidig så er det nå bevegelse i regjeringskontorene, man har gitt tydelige signaler om at beredskapslagring, det kommer, man vet bare ikke når. Landbruksdirektoratet har gjennom sin rapport fra juni i år, kommet med anbefalinger. Mandatet til Landbruksdirektoratet tok ikke høyde for eksempelvis krise/krig-aspektet. Dette vil, slik jeg har skjønt det, komme neste sommer da Totalberedskapskommisjonens vil levere på dette området.

Arbeidet med en løsning for lagring tar og vil ta tid. Går omreguleringen i orden sett med Felleskjøpet og tilsynelatende kommunens øyne, vil dette vanskeliggjøre arbeidet med å nytte Stavanger Havnesilo til lagring. Om rivingen fortsatt tar år før en eventuelt starter, så er det med en slik omregulering, satt betydelige «spikere i kisten».

"Jeg står nok relativt trygt i påstanden at dette fort kan ta et tiår. Den tiden og pengene er jeg redd for at vi ikke har."

Konsekvensen av omreguleringen vil med stor sannsynlighet for staten, medføre et betydelig større prosjekt eksempelvis med å finne lokasjon, byggefase rundt et nytt anlegg og ikke minst skaffe til veie svært mye mer penger. Jeg står nok relativt trygt i påstanden at dette fort kan ta et tiår. Den tiden og pengene er jeg redd for at vi ikke har.

Å flytte driften man har opp mot mellomlagring i Stavanger havnesilo, til Østlandet/Trøndelag da det er der kornet produseres er fornuftig og helt sikkert riktig for eierne, men det er ikke det for nasjonen når man tar for seg beredskap. At penger trengs for å sikre avlingene der de er, betviler jeg ikke, ei heller at Felleskjøpet ser løsninger på dette ved salg av tomten i Stavanger.

Annonse

Vurderingen som omhandler mellomlagring legger jeg meg ikke bort i, men jeg stusser over at en ikke ser ut til å skille mellomlagring og lagring for beredskap. Det er her viktig å skille mellom «snørr og bart».

Felleskjøpet er en kommersiell aktør som naturligvis skal tjene sine eiere i å sørge for at bedriften går rundt. At det nå ligger korn ute og ikke på lager, er et tap for flere enn Felleskjøpet. Dette understreker hastverket man har for å få på plass midler som kan gjøre noe med dette tapet.

Staten har oppgaven og ansvar for å sikre folket i uår og krise/krig. Krisen har begynt å vise seg, og staten har derfor og hastverk med å få ordnet dette. Staten må på banen som følge av flere årsaker, men kanskje mest av alt nå, før det blir «for kostbart» som vil kunne medføre at løsningen for lagring skal ta for lang tid.

At Felleskjøpet blir involvert i statens oppgave er naturlig da de eier det lageret som potensielt står for hele av vårt lagringsbehov (6 mnd). Når en ser at den ene parten jobber raskere enn den andre, så blir det, fordi saken er viktig, oppstyr, spesielt rundt omreguleringen.

Om ikke staten kommer på banen og får til en avtale med Felleskjøpet, som så ender med å selge siloene i Stavanger, vil utgiftene ved å bygge nytt, kunne komme på flere milliarder kroner. Hvorfor skal de det når man allerede har et anlegg? Hvorfor skal man rive noe det er bruk for fordi det er behageligere med leiligheter? Dette gir lite mening.

At Stavanger kommune har gitt signaler om mer plass til folk og mindre til industri ved sjøsiden viser at de og har misforstått sin samfunnsoppgave nr. 1. Sikkerhet til folket. Derfor mener jeg at en slik sak, om kommunen står på sitt, må løftes videre til statsforvalteren.

Målet til denne debatten fra min side å få fortgang på arbeidet med lagring av korn. Jeg håper derfor at Felleskjøpet selv om de ikke må, allikevel ser selskapet i en større sammenheng, da som den viktige bedriften de er opp mot vår alles matsikkerhet.

De er derfor kanskje den aktøren vi har, som igjen kan legge press på regjeringen slik at man kan få en raskere avklaring som naturligvis skal resultere i fortsatt lagring av korn i Stavanger og at Felleskjøpet for midler til å øke sin kapasitet på mellomlagring der de måtte ha behov for det.