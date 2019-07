Et etymologisk søk viser at tiltaleformen og adjektivet «kjære» stammer fra det norrøne verbet kæra. Dette verbet kan ifølge norsk ordbok i dag finnes aktivt i bruk på minst på tre ulike måter i vårt moderne språk: 1. klage på, påtale. 2. I jus: kreve endring av et rettsvedtak. 3. I uttrykk: kjære om, bry seg om, akte.

I dette brevet vil jeg ta fatt i verbhandlingene rundt ordet «kjære», og ønsker å gi deg et innspill med håp om å bedre situasjonen for høyere utdanning på Helgeland.

1. Klage på, påtale:

Kjære statsråd. Sakens kjerne i dette brevet er vedtaket om nedlegging av studiestedene i Sandnessjøen og Nesna. Styremøtet i Nord universitet 26. juni konkluderte med på grunnlag av rapport om ny studiestedsstruktur.

Alle fagforeninger på Nesna har i etterkant sendt inn et mistillitsvarsel til statsråden, der rektoratet og styret anklages for å ha tatt en beslutning på feil grunnlag. Påtalen er altså mistillit, både mot prosessen frem mot forslaget om nedlegging og ikke minst innebærer varselet en kritikk av rapporten som ligger til grunn for avgjørelsen.

Fagforeningene på Nesna har oppfordret statsråden til å se nærmere på prosessen og rapporten, og ber statsråden om å intervenere ved å avsette styret og rektor. Når fagforeningene på Nesna sender mistillitsvarsel, er det et alvorlig signal om at noe er galt i rapporten og prosessen.

2. I jus: kreve endring av et rettsvedtak:

Kjære statsråd, jeg er kjent med at du er jurist. Som filolog er jeg mer opptatt av ordenes opprinnelse, men har nok innsikt i politikk til å vite at du sitter i en utøvende maktposisjon. Det er vel faktisk bare du som kan gripe inn og snu vedtaket slik det nå foreligger. Når fagforeningene på Nesna sender mistillitsvarsel, er det med tillit til at du går dypere inn i saken og vurderer fusjonsavtalen og prosessen fram mot nedlegging med objektive og juridiske briller.

Annonse

Lovnader om utvikling bør ikke ende opp med avvikling. Når det koker opp et distriktsopprør på Helgeland i kjølvann av denne prosessen, er det med et klart tverrpolitisk budskap om at sentraliseringspolitikken er i ferd med å svikte regionen Helgeland.

Et tverrpolitisk press fra Helgeland har reist seg denne våren, og et folkeopprør som ikke kan bortforklares med opposisjon/posisjon eller valgkamp koker videre. Nordnorske protestviser er ikke lengre forbeholdt Sp. Vi synger nå samme refreng i et samla blandakor på Helgeland. Stemmer fra Høyre, Venstre, Frp og KrF i Nordland synger i god harmoni med Ap, SV, MDG og Rødt. Vi synger alle i samme kor uavhengig av politisk ståsted, og kjemper for at «dæ ska bo folk i husan» på Helgeland.

3. I uttrykk: kjære om, bry seg om, akte.

Kjære statsråd. I pressemelding nr. 189–19 datert 8. juli satses det på at flere skal få tilgang til fleksible utdanninger, og at flere utdanninger bør bli desentraliserte, nettbaserte eller samlingsbaserte. Du har også fokus på at voksne bør få tilrettelagt mulighet for høyere utdanning.

I pressemeldingen framgår det at hvert universitet kan søke om totalt 30 millioner for å gi gode desentraliserte utdanningstilbud, også innen videre- og etterutdanning. Kjære statsråd, er det tilfeldig at tallet samsvarer med tallet Nord Universitet angivelig skal spare på å legge ned en av tre partnere i en fusjon inngått ved kongelig resolusjon? Er det en mulighet for at statsråden kan se nærmere på om disse millionene kan bevilges Nord Universitet med et krav om å la Campus Nesna og studiested Sandnessjøen tar ansvaret for å videreutvikle de fleksible utdanningene?

Ved å se på mulighetene som ligger her, har du en gyllen sjanse til å vise at du er en statsråd som bryr deg om distrikt, en statsråd som akter mistillitsvarsling fra seriøse fagforeninger og en statsråd som kan kjære om et utdanningstilbud også for folk utenfor de store byene. Folk på Helgeland trenger å tro på rettferdighet og demokrati, og krever å bli tatt seriøst nå.

Kjære statsråd. Jeg vil avslutte dette brevet med en stående invitasjon i forbindelse med planlagt tur til Helgeland 26. juli. Selv er jeg glad i fjellturer, og vil gjerne vise deg rundt omkring på Helgeland. Tenk om vi kunne sitte sammen på en fjelltopp og snakke om fremtiden for høyere utdanning på Helgeland en lys sommernatt? Velkommen skal du være.