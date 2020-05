Åpent brev til minister Rotevatn

Som beitebrukere er det rart å høre miljøminister Rotevatn legge fram sine tanker om rovdyr og beitenæringene. I sine siste uttalelser, både i spørretimen i Stortinget og i uttalelser i avisene, tar han til orde for at vi skal sanke ned sauene tidligere og beite på innmarka. Han roser samtidig innsatsen for å få til en større bjørnestamme.

Les også: Hedmark Bondelag tek feil om sau og ulv

Hva betyr egentlig et prioritert beiteområde for deg, herr minister? Er det et område der bjørn og jerv skal få lov å herje som de vil til tross for at det er avsatt et eget felles forvaltningsområde for begge disse rovdyrartene? Er det ikke der de skal finne det de trenger av mat osv.? Har dere kanskje for mange bjørner i forvaltningsområdet? Det samme gjelder jerven. Den skal heller ikke yngle i vårt område, men det har den gjort i mange tiår og gjør det fortsatt.

Les også: Sveinungs suksesshistorie er basert på synkende sauehold

I vår verden betyr et prioritert beiteområde at det er der dyrene skal få beite i fred, og der det øyeblikkelig skal kunne settes inn tiltak for å få eventuelle rovdyr bort derfra. Sånn fungerer det dessverre ikke, for bjørnen er tydeligvis viktigere enn alt annet. Gjennom førti år har denne politikken ført til at saueholdet er nærmest utryddet i kommunene Lierne, Røyrvik og Namsskogan og det samme er i ferd med å skje i Grong. Er det ikke rart at tapene har gått ned i de førstnevnte kommunene? Vanskelig å få til tap når det ikke finnes sau der.

Les også: Rovdyr i alle statsmakter

Med andre ord utvides grensene for bjørnens område stadig vekk, og det ser ut til bare å fortsette med politikken du og dine står for. Du skriver som svar på en interpellasjon fra Marit Arnstad at "det er ikkje alltid grensane som blir fastsett, eller dei areala som blir prioritert rovvilt, er gode nok til å kunne nå dei fastsette bestandsmåla innanfor områda prioritert den enkelte rovdyrarten".

Nok et sitat: ” i noen saker er det slik at de ulike prinsippene i rovviltforlikene kan være motstridende. Situasjonen med bjørn i Namdalen er et slikt tilfelle, der målsettingen om å øke bjørnebestanden til bestandsmålet kommer i strid med prinsippet om ei tydelig sone-forvaltning.” Svaret kom på spørsmål fra Marit Arnstad. Du mener tydeligvis at det er helt greit at rovviltforvaltninga «tar seg til rette» i beiteområder for både sau og rein med de konsekvensene det gjennom årene har fått? Hvor står det beskrevet at prioriterte beiteområder uten videre kan tas i bruk til dette formålet?

Les også: Slik er regjeringens nye lovforslag om rovvilt

Annonse

Føler du deg sikker på at tallene du bruker på antall binner er korrekte? Vi tror, og vi vet at det er flere binner, og er det ikke rart at det kan dokumenteres med observasjoner at det var minst tre binner med unger i sone 6 i året som gikk og året før det? Tallene er forelagt direktoratet av blant andre bondelaget, men uten at det ser ut til å ha noen som helst betydning.

Det offentlige tilbyr betaling for å opprette beiteområder på innmark. Med andre ord arbeider dere for å få oss bort fra beiteområdene i utmarka. Bryter ikke dette i seg selv med vedtatte beiteområder/retningslinjer?

Hva tror du vil skje når sauene tas hjem? Tror du bjørnen sitter igjen og venter på at noen skal komme med mat til den? Nei, flytter du matskåla kommer katten etter. Det har vi sett gjennom alle år. Det betyr igjen at selv om vi hadde tatt sauene hjem hadde vi måttet holde det samme vaktholdet som i fjellet. Bjørnen har allerede vært svært nærgående i vårt område og har tatt sau bare 200 meter fra gården. Samtidig vil også bjørnen innta nye områder og gi skadeforflytning.

Som følge av alt dette legges vi samtidig under sterkt press fra Mattilsynet i forhold til dyrevelferden. Det er vi som må ta støyten og føle på konsekvensene av en feilslått/egenrådig rovviltforvaltning. Kjenner du som minister noen gang på følelsen av at du og dine medarbeideres avgjørelser har ført til at titusenvis av sau og rein er gått tapt? Det ser dessverre ikke slik ut. En mann kalte for lenge siden dette et gedigent overgrep mot beitenæringene, og slik oppleves det fullt ut.

Vi opplever det som om både departement og forvaltning opptrer som en stat i staten, høyt hevet over Stortingets vedtatte politikk

Vi opplever det som om både departement og forvaltning opptrer som en stat i staten, høyt hevet over Stortingets vedtatte politikk, og med en agenda som slett ikke er synlig eller henger sammen med det vi klarer å lese ut av Stortingets vedtak. Eksperter er dere også på å finne formuleringer som kan brukes, les tilpasses, i alle situasjoner for å gi dere rett. Slik oppleves det.

Les også: Nationen bommar på poenget

Dette bidrar slett ikke til å dempe konfliktene mellom beitebrukerne og rovdyrforvaltninga når en minister kun forsvarer oppbygginga av rovdyrstammene og beitenæringene hele tiden må vike for til slutt å måtte gi seg.

Les også: Fake news på norsk

Tillit vil vi ikke engang snakke om. Det oppnås kun når begge parter arbeider etter vedtatte grenser, spiller med åpne kort og ikke forsøker å skjule noe ved blant annet å nekte innsyn i saksgang og arbeidsmetodikk, som det ble gjort da Grong kommune ba om innsyn.