Anne Enger om Nationens 100 år: Motmakt og samfunnskamp

I Grunnlovens § 2 heter det: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Det er et viktig ståsted når vi spør om hvilket samfunn vil vi ha. Hvilke verdier vil vi bygge på. For samfunnet forandrer seg - blir et mer mangfoldig og sammensatt. Det er bra og helt nødvendig!

Og verden forandrer seg. Globalisering og internett binder oss sammen, men fører også til skiller og konflikter. Budskapet til verdens mektigste mann - og vår viktigste allierte - den amerikanske presidenten er «America first!». Han «styrer» verden gjennom meldinger på tvitter, splitter og polariserer. Falske nyheter og alternative virkeligheter er på kort tid blitt et særpreg ved vår tid. Vår tro på at utviklingen vil gå i riktig retning har fått seg en knekk. Tillit og samarbeid må vike for økt utrygghet og konflikt.

I Lars Myttings bok om «Søsterklokkene» blir vi kjent med Astrid Hekne og med levekårene i Gudbrandsdalen på 1880-tallet. «Det er bra med gudstrua» sier Astrid til den nye presten, «men sulten og vettet vil støtt være sterkere». På denne tida var Norge ett av de aller fattigste landene i Europa. Nøden førte til at en stor andel av befolkningen reiste fra landet. De søkte lykken i Amerika. Det er lenge siden, men nød, krig og folk på vandring er i høyeste grad en del av vår tid.

Betydning av selvforsyning, erkjennelse av egen sårbarhet og behov for beredskap blir stadig viktigere.

Sommeren 2018 ble også en påminning om vår avhengighet av naturen. Ja visst skal vi satse på ny teknologi, og vel har vi penger til å kjøpe det vi trenger. Men om det er mangel på vann og mat generelt i verden, hva da? Betydning av selvforsyning, erkjennelse av egen sårbarhet og behov for beredskap blir stadig viktigere.

Norske politikere har stort sett vært både kloke og forutseende. De bygde landet - alle bygde landet. På tillit og på samvirketanken, på desentralisering av arbeidsplasser, bosetting, politisk og økonomisk makt. Sentralt i arbeidet for fellesskap og velferd ble forvaltningen av våre rike naturressurser. Her i landet har vi alltid ansett naturressursene som «folkets eie». Naturressursene skal forvaltes langsiktig med tanke på dem som kommer etter oss. Det ble forankret i konsesjonslovene fra begynnelsen av 1900-tallet.

Og så fant vi jo olje. I mai 1968 kom Farouk Al-Kasim til Norge. Bakgrunnen var at sønnen hans trengte medisinsk behandling. Farouk Al-Kasim var ledende geolog i hjemlandet Irak og søkte kontakt med Industridepartementet. Her ble han ikke avvist. Det var et lykketreff for oss! Nettopp da trengte vi hans kompetanse. Farouk Al-Kasim fant meningsfeller blant visjonære politikere, og var med på å utvikle vår helt særegne modell for langsiktig forvaltning av olje- og gassressursene.

Like viktig for norsk økonomi som oljen var kvinnenes deltagelse i lønnet arbeid fra 70-tallet. Det var bra for landets økonomi, viktig for likestillingen og en forutsetning for selvstendig økonomi både for kvinner og menn. Den norske modellen er basert på arbeid. Vår åpne økonomi betinget gode internasjonale samarbeidsavtaler. Det har vi alltid hatt. Slik er vi blitt et av verdens beste land å bo i.

To ganger har vi hatt rådgivende folkeavstemning om norsk medlemskap i EEC (1972) og EU (1994). Det ble nei og atter nei. Men i 1992 vedtok Stortinget EØS-avtalen etter Grunnlovens daværende §93 om avgivelse av suverenitet. Kravet var tre firedeler flertall. Sp stemte imot, KrF stemte for og avgjorde saken. EØS innebærer tilslutning til EUs fire friheter slik vi kjente dem i 1972. I 1992 ble Maastrichtavtalen vedtatt og navnet endret til Den europeiske Unionen (EU). Etter 1994 har utviklingen i EU vært preget av stadig dypere integrasjon, mye sosial uro og økning i antall medlemsland. Knapt noe kunne forutse denne utviklingen. Nå vil Storbritannia ut av EU, men det er ikke så enkelt.

EUs fire friheter er helt sentrale i dynamikken og utviklingen i EU. EØS er en del av dette. «Frihet» er et fint ord, et positivt ladet ord som virker besnærende. «Markedet» er liksom blitt alles beste venn. Den klassiske konflikten mellom arbeid og kapital er tonet ned. Økende motstand mot EØS tyder på at dette endrer seg. Er det ikke slik at praktisering av regelverket for EUs fire friheter gir kapital og pengemakt «forkjørsrett» på nær sagt alle områder?

Vi ser at faglige rettigheter oversees og svekkes. Markedstenkningen er nå satt i et slikt system at det gjennomsyrer hele samfunnet vårt. Det preger språket, sniker seg inn i måten vi tenker og lever på. Vi er alle en del av det. Driveren er å vinne, lykkes, være best og størst. Det er jo hyggelig, men ikke alle kan være best. Konkurransesamfunnet er ganske brutalt. Når noen vinner, taper andre. Markedet er viktig som drivkraft i samfunnet. Men markedet tar ikke miljøhensyn, skaper ikke sosial utjevning verken lokalt eller globalt, sikrer ikke likeverdig levekår.

Nationen har alltid gitt motkreftene rom. Jeg gleder meg til å følge med på dette.

Jeg husker Dag Kullerud skrev i Dagbladet om «motkreftene» og «den norske sosiale veven». Han nevnte avholdssak, målsak og kristent lekfolk – det er flere – som stadig blir undervurdert og behandlet som anakronismer. Men «når de samler seg og mobiliserer, kan de slå med en overraskende kraft og styrke som får urbane og modène borgere til å vakle svimeslått omkring.» Kullerud satte ord på et viktig særtrekk med norsk historie og kultur. Stein Rokkan definerte dette som en sentral konfliktlinje i norsk politikk, nemlig sentrum-periferi. Motkrefter og motkulturer har vært avgjørende for utviklingen av landet vårt. Det har gitt oss særpreg. Nå øker forskjellene og sentraliseringen er sterkere enn noen gang tidligere. Men motkreftene og motkulturene ligger fortsatt latent. De vil vise muskler når det kreves.

«Motkultur var, og er, Nationens sjel – og en forutsetning for folkestyret.» skrev Nationen på lederplass 28.11.18. Fin dato – 24 år etter folkeavstemningen i 1994! Ti nye skribenter med debattportal #motkultur er et flott tiltak. Nationen har alltid gitt motkreftene rom. Jeg gleder meg til å følge med på dette.

For grunnleggende verdier som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter er under press mange steder i verden – også i vår verdensdel. Det er viktig at vi ikke gir opp, ikke resignerer overfor rådende ideologier. Vi må våge å tenke sjøl, ikke ta vedtatte «sannheter» for gitt og vi må orke å ta ansvar. For hva betyr egentlig fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeid (som er arbeidskraft det vil si vanlige folk – mammaer og pappaer)? Hva betyr disse fire friheter for det sosiale livet? For rettferdig fordeling? For miljø og klima? Og snakker vi egentlig sant om klima i Norge?

For et år siden ble jeg spurt om jeg kjente de opprinnelige fire friheter. Nei, det gjorde jeg ikke. Her er historien om de opprinnelige fire friheter: Den 6. januar 1941 holdt den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt åpningstalen i Kongressen. Her introduserte han «fire friheter» - friheter som må sikres menneskene i alle land. Disse fire friheter var ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra frykt og frihet fra nød. Store norske leksikon bemerker: «Roosevelts fire friheter må ikke forveksles med EUs fire friheter»

Disse opprinnelige fire friheter er utdypet i Atlanterhavspakten og Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt av FN i Paris i 1948. En av de innledende formuleringer er slik: «… da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har talefrihet og trosfrihet og frihet fra frykt og frihet fra nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål (..)»

Mennesker i alle land trenger ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra frykt og frihet fra nød. Det kan gi nytt håp og framtidstro!