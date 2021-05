Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I kjølvannet av bondeopprøret har Nationen den siste tiden hatt en rekke artikler om grunnlagsmaterialet i årets jordbruksforhandlinger. Oppslaget 20. mai kan oppfattes som kritikk mot dagens metode om å ikke trekke inn forskjell mellom prognose og oppnådd resultat tilbake i tid.

Der stilte undertegnede spørsmål hvorfor avtalepartene ikke tok hensyn til at innreiserestriksjoner for utenlandsk arbeidskraft i grøntnæringen ga økt arbeidsforbruk fra 2019 til 2020, når man samtidig legger til grunn at arbeidsforbruket går tilsvarende tilbake fra 2021 til 2022 når forholdene ventes å normalisere seg.

Denne konkrete saken reiser det prinsipielle spørsmålet om avtalepartene bør systematisk etterregne om prognoser fra tidligere oppgjør ble innfridd og legge eventuelle endringer til grunn ved oppbygging av rammen for inneværende år. Som Nationen har vist ville slik etterregning i den nevnte saken om arbeidsforbruk gitt en høyere ramme i år.

Utvider man derimot perspektivet med inntekter og kostnader og går lenger tilbake til tid, vil effekten av etterregning lett kunne slå ut negativt for jordbruket. Det illustreres i det følgende med enkel lek med tall.

La oss starte i 2014, Solberg-regjeringens første jordbruksoppgjør. Etterregning viser at jordbruket mellom 2014 og 2021 fikk en beregnet inntektsvekst på 38 prosent mot 20 prosent lønnsvekst for andre samfunnsgrupper. Jordbruket fikk altså en betydelig høyere beregnet inntektsvekst enn forutsatt.

"Bondeopprøret stiller enkle og gode spørsmål. Svarene kan ha stor betydning for jordbrukets videre utvikling."

Forskjellen mellom 20 prosent og 38 prosent utgjør 2,1 mrd. kr som man kunne trekke fra årets ramme. Sammen med et beregnet behov på 700 mill. kr for å sikre jordbruket samme prosentvis inntektsutvikling fra 2021 til 2022, ville årets ramme i så fall endt opp på minus 1,5 mrd. kr. Staten ville altså kunne tilbudt minus 1,5 mrd. kr i årets jordbruksoppgjør og samtidig hevde at jordbruket tilbys samme prosentvis inntektsutvikling som andre grupper i hele perioden 2014 til 2022.

Bondeopprøret foreslår at jordleie og leie av melkekvote skal kostnadsføres og at avkastning på egenkapital skal ses separat fra avkastning på arbeid. Hvis avkastning for egenkapital settes tilsvarende rente for lånt kapital, hadde rammen blitt minus 3 mrd. kr. Forklaringen er fallende lånerente siden 2014 som gir mindre avkastning på egenkapital og tilsvarende høyere vederlag til arbeid.

Om man hadde forutsatt at jordbruket skulle få samme kronemessig inntektsutvikling mellom 2014 og 2022, ville rammen blitt 500 mill. kr med dagens inntektsbegrep og minus 300 mill. kr med inntektsbegrepet bondeopprøret foreslår.

Valg av referanseperiode for etterregning er viktig. La oss ta 2015 istedenfor 2014 som startår.

Jordbruket hadde en betydelig inntektsvekst fra 2014 til 2015 som da går ut av regnestykket. Rammen på minus 1,5 mrd. kr med prosentvis inntektsvekst og dagens inntektsbegrep blir til et nulloppgjør. Rammen på 500 mill. kr med kronemessig inntektsvekst og dagens inntektsbegrep blir til 1,4 mrd. kr.

Spesielt viktig er også forutsetning om avkastning på egenkapital. Hvis man bruker en flat avkastning på 3 prosent istedenfor at avkastningen følger utviklingen i lånerenten, øker rammen fra minus 1,5 mrd. kr til minus 650 mill. kr gitt prosentvis inntektsvekst, dagens inntektsbegrep og startår 2014.

Hvis man derimot bruker 2015 som startår og forutsetter både bondeopprørets inntektsbegrep og kronemessig inntektsvekst, ender rammen på 2,8 mrd. kr.

Talleken understreker alvoret i og betydningen av å endre dagens inntektsbegrep og dagens prinsipp om å la være å legge til grunn tidligere års forskjell mellom prognostisert og realisert inntektsutvikling ved fastsettelse av rammen.

Bondeopprøret stiller enkle og gode spørsmål. Svarene kan ha stor betydning for jordbrukets videre utvikling. Det er derfor nødvendig å tenke seg godt om før man gjør endringer i dagens system. Utvalget som etter forslag fra regjeringen skal gå gjennom metoder og prinsipper for inntektsmåling i jordbruket, har en viktig oppgave foran seg.