All makt i denne sal?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Denne våren har regjeringen lagt opp til det motsatte, og med det har også Stortingets demokratiske rolle blitt svekket. Denne utviklingen må snu.

Den 4. juni ble proposisjonen om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia fremmet i statsråd. Fire dager etter ble det gjennomført høring i saken, og kun ti dager senere avga næringskomiteen på Stortinget sin innstilling. Saken ble debattert og votert over i Stortinget 17. juni.

Dette til tross for at proposisjonen har et omfang på over 1600 sider, og at innholdet i den vil kunne få store konsekvenser for blant annet norske primærnæringer og tjenestetilbydere. Hastebehandlingen av frihandelsavtalen er uakseptabel, og bryter med demokratiske prinsipper da det er svært vanskelig å skulle bli oppmerksom på alle konsekvensene av en så omfattende avtale på så kort tid.

Når en ser på innholdet i handelsavtalen, er det særlig én mekanisme som blinker seg ut som svært udemokratisk: Frys- og skralleklausulene. Vi så en lignende mekanisme i TISA-avtalen. Da TISA-avtalen var oppe til diskusjon i 2015 og 2016, førte dette til store opprør. Nå ser vi at denne arven fortsatt lever videre, ved at Norge for første gang inkluderer frys- og skralleklausulene på tjenester og investeringer i en frihandelsavtale – og i denne avtalen er klausulene mer vidtgående enn de var i TISA-avtalen.

Kort forklart betyr “frys” at det nåværende nivået av liberalisering og deregulering på tjenester og investeringer fryses og fastlåses, slik at man kan beholde eksisterende regulering av tjenester og investeringer, men ikke innføre nye lover og reguleringer i framtiden dersom de bryter med avtalebestemmelsene. “Skralle” innebærer at partene bare kan endre reguleringer på en måte som ikke reduserer overensstemmelsen med avtalebestemmelsene.

Annonse

Høyre-regjeringen har gitt oss en vår der det norske demokratiet har blitt nedprioritert til fordel for andre interesser. Demokrati

Du kan se for deg en pipenøkkelen som bare kan skrus én vei. De nye tiltakene må med andre ord alltid være mer liberaliserende, og liberaliseringen som gjøres blir som hovedregel ikke mulig å gå tilbake på. Dette reduserer handlingsrommet for norske politikere i framtiden, og vil kunne føre til irreversibel privatisering og byråkratisering, samt gjøre det umulig å gjeninnføre ordninger som prioriterer lokale leverandører. Om en regjering for eksempel bestemmer seg for å fjerne en sektor fra unntakslista i avtalen, vil dette i de fleste tilfeller ikke kunne endres tilbake. Dette svekker det politiske handlingsrommet i framtiden.

Regjeringen bruker også negativ listing i avtalen. Negativ listing innebærer at alle tjenester og økonomiske sektorer blir bundet til avtalen og underlagt bestemmelsene i kapitlene om tjenester og investeringer, bortsett fra dem som er spesifikt unntatt. Det er med god grunn at negativ listing ofte blir kalt «list det eller mist det», da det er lett for forhandlerne å gjøre feil eller glemme å inkludere undersektorer og tilknyttede tjenester når de skal liste opp unntak. Handelsavtalen burde heller vært basert på positiv listing, der landene melder inn sektorer de vil åpne opp. Da er det vanskeligere å sitte igjen med skjegget i postkassa.

Frys- og skralleklausulene og den negative listingen legger til rette for at makten sakte, men sikkert flyttes ut av Stortinget, og at våre norske folkevalgte sitter igjen som maktesløse om man vil stramme inn reguleringene og innføre nye lover for å nå viktige, politiske mål. I en verden der nasjonal selvbestemmelse burde bli viktigere og viktigere, er dette er stort skritt i feil retning.

En har denne våren også sett at regjeringen i flere tilfeller har lagt fram proposisjoner som foreslår tilslutning til ulike EU-forordninger og EU-programmer, uten at disse en gang er ferdigbehandlet i EU-parlamentet eller EØS-komiteen. Om slike proposisjoner blir vedtatt i Stortinget før de er ferdigbehandlet i EØS-komiteen, risikerer en at innholdet endrer seg i mellomtiden. Da kan det bli nødvendig med dobbeltbehandling av saker. Det er også en risiko for at Norge tilslutter seg forordninger, programmer og direktiver som blir noe annet enn det man trodde da man behandlet saken i Stortinget. Denne praksisen svekker Stortingets demokratiske rolle.

Norge skal samarbeide med og handle med andre land i Europa. Frihandelsavtaler og andre bilaterale avtaler er en bedre måte å gjøre dette på enn medlemskap i EU eller EØS. Samtidig er ikke en frihandelsavtale en frihandelsavtale. Når det nå legges opp til stadig mer irreversibel liberalisering, som på sikt kan gjøre det vanskeligere for norske folkevalgte å gjennomføre tiltak som er nødvendige for å nå nasjonale mål, går vi baklengs inn i framtida. Høyre-regjeringen har gitt oss en vår der det norske demokratiet har blitt nedprioritert til fordel for andre interesser – nå må vi sørge for en høst der vi tar tilbake det norske selvstyret.