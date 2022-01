Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Christian Anton Smedshaug skrev til Nationen tidligere denne uken at de høye energiprisene presser opp prisene på mat og utfordrer gartnernæringen over hele Europa.

Dette fordi høye energipriser har ført til nedstengt ammoniakkproduksjon i flere land, som igjen reduserer tilgangen til nitrogen - en viktig ingrediens i kunstgjødsel. Vi er helt enig med Smedshaug i at dette er problematisk, men det finnes heldigvis en løsning: Vi må fase ut bruk av kunstgjødsel og satse på agroøkologi.

Konsekvensene av et kunstgjødsel-avhengig landbruk har lenge vært kjent. Bruk av kunstgjødsel bidrar ikke til at jorda næres, det bidrar bare til kortsiktig plantevekst.

I et langtidsperspektiv får jorda et lavere innhold av organisk materiale og behovet for kunstgjødsel økes. Næringsstoffene i kunstgjødselet vaskes dessuten lett ut av jorda ved kraftig nedbør, og igjen må gjødsling trappes opp. Denne onde sirkelen fører til slutt til et utarma jordsmonn.

Det siste halvåret har vi møtt nye utfordringer. Jordbrukspraksisen verden over er avhengig av kunstgjødsel, og med en ekstrem prisøkning, slik vi ser i dag, truer det verdens matsikkerhet.

Kort fortalt fører dyrere gass til dyrere kunstgjødsel som igjen fører til dyrere mat. I det globale Nord vil vi merke at matprisene stiger, men tilgangen på mat forblir nokså lik. I det globale Sør derimot kan dette ha katastrofale konsekvenser for småskalabønder som ikke lenger har råd til kunstgjødsel, og dermed ikke får produsere mat, som vil resultere i økt sult.

De høye kunstgjødsel-prisene er en konsekvens av det matsystemet vi har i dag - et menneskeskapt system som har forsøkt å ta kontroll over naturen. Store selskap tjener seg rike på at norske bønder så vidt klarer seg og at sulten øker i det globale Sør.

Her er det åpenbart noe som ikke stemmer. Heldigvis kan menneskeskapte systemer endres.

Den dyre kunstgjødselen kan forklares med økte råvare- og naturgasspriser. De kjemiske stoffene som trengs for å produsere kunstgjødsel er knappe ressurser og nå skjer det uunngåelige – det begynner å gå tomt.

I mange år har agronomer og landbrukseksperter snakket om hva vi skal gjøre dersom det går tomt for naturgassene, og hva som vil skje med vår kunstgjødsel-avhengige jord? Enda mer alvorlig – hva vil skje med matproduksjonen vår?

Den langsiktige løsninga ligger i naturen. En jordbrukspraksis som spiller på lag med naturen i stedet for å ta kontroll over den, også kjent som agroøkologi, er veien ut av problemene vi har skapt for oss selv.

Under FNs mattoppmøte ble agroøkologi presentert som en av de viktigste løsningene på dagens matutfordringer. Det ble til og med dannet en egen koalisjon for agroøkologi som flere land skal jobbe videre med.

Under klimaforhandlingene i Glasgow i november var agroøkologi et av gjennomslagene under jordbruksforhandlingene. For første gang står begrepet agroøkologi i en UNFCCC-tekst. Dette er stort fordi det anerkjenner at agroøkologi er en viktig løsning i klimakampen.

Også land i det globale Sør ønsket å få agroøkologi på agendaen, hvilket viser at de som selv er mest utsatt for klimaendringene også ser på agroøkologi som en løsning.

2021 var virkelig agroøkologiens år. Stadig flere tar i bruk agroøkologiske prinsipper som karbonlagring i jord gjennom regenerativ praksis, som beviser at en omstilling i landbruket er mulig. Nå håper jeg, og Spire for øvrig, at 2022 kan bli et år for endring i stor skala. Agroøkologi har kommet ned på papiret - nå må det settes ut i praksis.

Dette er ikke en “over natta” løsning som kommer til å fikse alle utfordringene bønder står overfor i dag. Men vi må starte prosessen med å satse på langsiktige løsninger slik at vi unngår lignende, eller verre, situasjoner i fremtiden.

Ja, det er en omstilling som krever tid og penger, men vi kan ikke fortsette dagens landbrukspraksis. Da vil vi ende opp med utarma jord verden over og matmangel på en enorm skala. Jeg lurer, hvor langt skal vi la det gå før vi endrer systemet?