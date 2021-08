Ære være dem som fortsatt orker å produsere mat i Norge

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Å produsere mat, er visst noe av det verste du kan drive med. Du er både en miljøversting og en stor byrde for samfunnet, virker det som.

I mine 40 år som bonde, plaget det meg ikke nevneverdig at en god del mennesker i samfunnet stadig hadde en eller annen negativ kritikk til det å produsere mat. Men nå, fem år etter at jeg solgte gården, har jeg fundert en del over hvordan samfunnet ser på de som produserer mat og hvordan forholda ikke legges til rette for at dette skal gå så greit som mulig.

Jeg er optimist av natur og positivt innstilt, ellers hadde jeg ikke holdt på til jeg ble pensjonist.

Bærekraftig utvikling er et forslitt uttrykk som blir brukt om nær sagt alt. Fra økologisk småskalamat, via IKEA-møbler og plastprodukter til reklame for flyreiser. Uttrykket kommer blant annet fram i Brundtlandskommisjonens rapport fra 1987: «Vår felles framtid» og er definert som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Eller omtrent det samme som det gamle slagordet om det å eie og forvalte et gårdsbruk: «Du skal overdra gården til neste generasjon i minst like god eller bedre stand enn da du selv overtok». Altså: bruk det du har, men ikke ødelegg mulighetene for de som kommer etter.

Ved at bærekraft brukes om alt og av alle, har det fullstendig mistet sin opprinnelige betydning. Det er mange som mener at norsk landbruk ikke er bærekraftig. Hvorfor det?

Her sliter den norske bonden ifølge mange «miljø- og naturvernere». Omtrent alt bonden driver med er miljøfiendtlig: klimagassutslipp fra kyr som puster og promper, nydyrking av jord – spesielt myr, eksos fra traktorer, uvettig bruk av «kunstgjødsel» og sprøytemidler, hogst av skog, ødelegging av verdifulle biotoper og naturmangfold. Lista er lang.

For å ta kua først, eller for den sak skyld også sau og geit – altså drøvtyggere. Ingen andre klarer å nyttiggjøre seg gras og ville vekster og omdanne det til menneskemat. Bortsett fra jaktbart vilt da, men det er jo også fy-fy i de rette kretser.

Verdens befolkning øker med 1–2 prosent i året. Det betyr at verdens matproduksjon må økes tilsvarende for at det skal være nok mat til alle. Dette kan enten gjøres ved å øke avlingen på det dyrka arealet vi allerede har eller øke arealet.

På de fleste bruk i Norge med muligheter for utvidelse av arealet, vil det enten være skogsmark av god bonitet eller udyrka myr som egner seg til nydyrking. Nå er det innført et generelt forbud mot nydyrking av myr – så lett skal det ikke være.

Hvis alt areal skulle vært drevet økologisk uten bruk av handelsgjødsel og plantevernmidler, vil det trengs cirka 30 prosent større areal for å produsere samme mengde mat.

Jeg kjenner ingen husdyrbrukere/beitebrukere som vil utrydde alle rovdyra våre. Det handler om å holde bestandene på et nivå som gjør det mulig å benytte seg av utmarksressursene. Dette gjelder ikke i dag. Nå er det blitt helt håpløst å slippe dyr på utmarksbeite i samme omfang som tidligere. Mange har gitt opp og husdyra har forsvunnet for godt.

De som har beitedyr på innmark opplever stadig at bjørn og ulv tar husdyr som beiter rett ved fjøsveggen, dette fordi fjellet og skogen er tømt for mat, og rovdyra må jo ha mat de også.

Annonse

"Hvis alt areal skulle vært drevet økologisk uten bruk av handelsgjødsel og plantevernmidler, vil det trengs cirka 30 prosent større areal for å produsere samme mengde mat." Større areal

Rødt kjøtt skal visst være direkte livsfarlig å spise ifølge de som påstår at de har greie på det. Rødt kjøtt kommer fra de fleste dyr med fire bein. Spesielt farlig er kjøtt fra storfe, sau og geit. Finnes det noe mer bærekraftig enn lammekjøtt som er produsert på utmarksbeite – uten bruk av kraftfôr? Det må vel være så nære naturen og det opprinnelige som mulig?

Grisen har også fire bein, men der stiller det seg litt annerledes. Den går vanligvis ikke ute og beiter, men går i fjøset og spiser stort sett kraftfôr som inneholder en god del importerte råvarer. Den største bestanddelen i kraftfôret til både ku og gris er allikevel norsk. Grisen spiser omtrent 100 prosent kraftfôr, mens kua ligger på 40 prosent.

Og så har vi hvitt kjøtt da, det sunneste kjøttet som skal finnes. Det kommer fra dyr med to bein, som kylling og kalkun. Det aller meste av kyllingproduksjonen i Norge foregår i store haller med innsett av 50-60.000 kyllinger av gangen. Den mest brukte rasen er hybriden Ross 308 – som slaktes ved 29–35 dagers alder.

Også har vi den såkalt saktevoksende hybriden – Hubbard JA787- slaktealder cirka 46 dager. De som driver med økologisk kylling slakter ved cirka 72 dagers alder. De økologiske blir dobbelt så gamle som de fleste andre og har i tillegg større inneareal per dyr og får gå ute i store luftegårder.

Bortsett fra de økologiske, så spiser slaktekyllingene 100 prosent kraftfôr. I kraftfôr til kylling er en større andel av råvarene importert enn det er i kraftfôret til de med fire bein.

Selvfølgelig er det farlig å spise rødt kjøtt i store mengder, det er det med alt en spiser for mye av. Om vi skal velge «sunt» hvitt kjøtt basert på mye importerte råvarer eller omgås «farlig» rødt kjøtt, som er basert på en større andel norske ressurser får hver og en ta stilling til selv.

Eller vi kan gjøre som enkelte – bli vegetarianer eller veganer. Da blir det også problemer ved at et ensidig plantebasert kosthold på langt nær dekker alt som kroppen trenger, så da må du spise diverse kosttilskudd – ofte kunstige.

Et allsidig og variert kosthold gir kroppen det den trenger av livsviktige næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Uansett hva du putter i munnen, så må det være med måte!

Å drive matproduksjon har ikke blitt enklere de siste 40 åra. Papirveldet i det offentlige byråkratiet har økt voldsomt, samtidig som digitale løsninger har kommet i tillegg.

Et paradoks i forholdet til det offentlige er at det du tidligere ble oppfordra til å gjøre og fikk tilskudd til, må du nå søke om tillatelse til å gjøre. Og hvis du ikke søker og får det godkjent før du starter arbeidet, så er det ingen tilgivelse å få – nå er det bøter og straff som gjelder.

Så til ettertanke:

*Tenk nøye gjennom hva bærekraftig betyr før du bruker uttrykket neste gang

*Alt som produseres i Norge, både mat og annet, skaper norske arbeidsplasser i flere ledd

*Verdsett bondens arbeid og vær glad for at noen gidder å holde på med matproduksjon