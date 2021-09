Å vørr bonde kan kjennes som å springe på en sandstrand med gummistøvler på

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Å vørr bonde kan av og tel kjennes som å springe på ei løs, tørr sandstrand med gummistøvler på.

I starten kjennes det lett og greit ut. Litt kronglete er det, det er en grunn tel at fjøsstøvler med ståltå itte bli brukt i OL. Men du har friske, sterke ben og ingen gnagsår. Bak deg halser det riktig nok et kobbel med konkurrenter du må slå; gjeldsslavedrivere og kreditorer.

Men dæm hell du greit på avstand. Etter kvart skjønner du at du må øke takta lite grann, konkurrentan er hakk i hæl. Fortsatt går det egentlig veldig fint.

Som du spring fortar, slenges det sand oppi støvlan. Sanda kjæm litt og litt, nåen større og nåen mindre slumper.

Dæm minste står dyr, jord og maskiner og slikt for. Mer eller mindre dagligdagse ting som ei jurbetennelse, en dødfødsel eller et spenetråkk. Flatt traktordekk, lekk hydraulikkslange, tette grøfter og tette takrenner.

Det kjennes fortsatt greit ut å springe. Litt sand har aldri skada nåen! Frisk og sterk i bena enda.

På sidelinja står det en i dress og sei du må springe enda litt fortar, for da ska det gå så mye likar. Han er visst frå en storgard som hete Løvebakken?

Men jo fortar du spring jo mer sand kastes oppi støvelen, som no begynner å kjennes tunge ut. Og enda er itte mållinja i sikte.

Går litt tråar no. En dunge med sand kom oppi da du fikk pålegg om å rehabilitere fjøset, som itte va helt etter siste oppdaterte standard og krav.

Verre bli det når dæm litt større sanddusjan finn vegen neri støvelen. Økte dieselpriser, økte gjødselpriser, økte byggevarepriser. Et traktorhavari.

Somme tjener penger her, men det er itte han som spring.

Heiagjengen du trudde ropte oppmuntringer, hører du no at kjæm med beskyldninger om latskap, griskhet, dyreplageri, rovdyrhat og naturskjending. Møkklukt på en inneklemt fridag i mai da gitt!

Støvlan er tung no, og enda er det plass åt mye sand.

Gnagsåret har meldt seg, etter at Innovasjon Norge sa du måtte satse hardere førr å vørr med i løpet.

Kobbelet med konkurrenter bak deg har begynt å ta innpå. Du kan høre pisken slå.

Snart ser du målstreken der en arbeidsom, men trivelig og overkommelig kvardag med tid tel familie og venner venter, og du øyner håpet om litt kvile. Kanskje tel og med ei lita ferie for en gangs skyld?

Men når du nærmer deg ser du det står to velkledde representanter frå bank og kemner og sei her er det på tide med restskatt og innbetaling av et tårn av renter og avdrag, samt innkorting i driftskreditt. Mer sand i støvlan. Og ser du nærmar etter står det itte mål på banneret attmed streken i sanda, men (RE) START.

Her ligg det flere par med støvler fulle i sand, men uten eier oppi. Løpet vart førr drygt. Men har en bestemt seg så har en bestemt seg. Med støvlan nesten breddfull, fløttes en fot foran den andre.

En tå representantan ved starten sa for øvrig at du sku sjå positivt på tomme støvler, for da bli det mer plass åt deg! Men du tenkjer at kannibalisme itte er nåe førr deg.

Det begynner å virke litt meningsløst, for om du spring fortar kastes mer sand oppi støvlan. Og stoppe du helt opp, når konkurrentan att deg, og du taper alt.

Men så får du høre lyder bak deg. Stamping, mye likt den lyden du sjøl lager for kvart skritt.

Svett, stødd på ei utbrukt møkkskrape og med støvlan like full i sand kjæm en kollega. Kollegaen din møter blikket ditt, trekk på smilebåndet og rister lett på huet og anerkjenner galskapen i tempoet som kreves.

Det viser seg snart at det er fler i løypa som dåkk. Alle med forskjellig grad tå fulle støvler og forskjellige gnagsår, men lell i såmmå løp, såmmå bås og i såmmå båt.

Plutselig kjennes støvlan litt lettar ut å bårrå. Føten bli kvekar og meningsløsheta mindre.

Gnagsåret itte fullt så vondt og løpet litt lettar å gå.

Itte virker dæm halsende konkurrentan bak så faretruende heller. Det er godt å kjenne at det er nåen rundt deg som kjenner på det såmmå som deg, og vet ke du snakke om. Det er godt å itte vørr alene.

Ut i frå ingenting, dukker storbonden frå Løvebakken opp att. Han sei at hvis dåkk bære bli med han og sett n som sjef på storgarden ska det bli lettar å gjennomføre løpet. Like lett som for alle andre tel og med! Men når løpet ska bli like lett for bonden som for resten, det har n visst itte svaret på …

Du og kollegaen med møkkskrapa er enig om at dåkk har dåre tvil tel det storbøndan frå den garden sei, dæm har te alle tider og i alle utgaver og fargedrakter sagt mye og gjort lite. Dåkk derimot, har sagt lite og gjort mye.

Men om nåen faktisk lånte et øre tel dæm som sei lite og gjør mye, og va villig te å forstå.

Kanskje løpet da vart litt lettar, tempoet litt lågar og støvlan fler, med litt mindre sand i?