Far min, kårkallen, har som regel rett i sine «spådommar». Eller; det likar han i alle fall å tru sjølv. Å sjå inn i glaskula er likevel ei usikker øving. Då 74 av dei skarpaste hjernane på verdsutstillinga i Chicago i 1893 skulle gjette på korleis verda ville sjå ut hundre år fram i tid, var det lite som trefte med den verda me kjenner i dag. Dei 74 var samde om at dei sjølv ikkje ville vere ein del av verda dei beskreiv, og det fekk dei jo rett i alle.

At mi framferd og mine val påverkar miljøet, skal eg likevel ha bra mykje fantasi for ikkje å forstå. Hørselvernet med DAB dempar ikkje støyen frå alle dei som ropar Varsko om klimaendringar. Som bonde kan eg slett ikkje køyre frå ansvaret mitt med traktor, og det hjelper lite å søke ly bakom rundballehaugen mot vinden som kjem i stadig krassare kast.

Men kan eg som småbrukar på ein forblåst liten holme i vesle Norge gjere noko for å berge kloden? Kanskje eg må begynne med meg sjølv? Eg er heldig, eg har to bein å stå på. Som bonde bidrar eg til å fø befolkninga. Som lærar bidrar eg til å gjere befolkninga betre i stand til å klare seg sjølv. Om det ein beinet haltar, klarer eg likevel å fote meg på eit vis.

Kan hende er slik «fleirsysleri», som Aasmund Nordstoga kallar det, ein undervurdert og kanskje nedvurdert medisin for å halde det norske jordbruket og bygdene levande? Det er bra for bonden sjølv og eit gode for samfunnet at bonden nyttar evnene sine også utanfor garden.

For tida er det bondebeinet mitt som haltar mest. Foten har lenge stått i klem mellom kravet om lønnsam drift og omsynet til miljøet og avgrensa ressursar. Nemnde Nordstoga har valt ei løysning som kanskje er framtidsretta: Bygge nytt, men lite. Altfor mange yrkesbrør ser ut til å jage etter mottoet: Jo større, jo betre! Det vere seg traktor, fjøsbygningar og produksjonsmål. Kan hende er det eit resultat av rådgiving og politiske føringar. Men kan hende er det også noko i oss sjølv som me må tora å sjå i auga og ta eit oppgjer. Om me skal berge oss sjølv. Og kloden.

Det går som kjent an å barbere seg utan at du treng å kappe hovudet av deg av den grunn. Kva med å kutte volumet og heller fokusere meir på kvalitet og omdømme slik ein annan mangesyslar, Erik Røed, tydeleg gjer i sitt grisehald. Må ein plent slutte med gris, slik mange vel å gjere i desse dagar for å hindre overproduksjon. Forbruket av kjøtt kjem berre til å gå meir ned, ein treng ikkje glaskule for å sjå den trenden. Er det då berre dei aller største produsentane som skal ha livets rett?

«Før eller seinare må me snu og gå bakover!» Det er kårkallen igjen. Kan me nytte gårsdagens løysingar på morgondagens problem? Dersom dagens traktor ikkje er berekraftig, skal me då erstatte med hest og kjerre?

Kvalen var trua av utrydding. Menneske har jakta kval på Grønland, i Norge og andre stader i århundrer. Ein viktig grunn for at kvalen blei hardt beskatta var kvalolja. Denne blei brukt til å få lys i heimane. Då fossil olje blei funnen under havbotnen, og denne viste seg å vere både billigare og meir effektiv, blei kvalolja erstatta. Og kvalen blei redda.

Slik går det nok med den fossile olja også. Det hadde neppe fungert å bede dei tidlegare generasjonane sløkke lyset i heimane sine, eller gjort kvalolja så dyr at berre dei rikaste hadde råd til å lyse opp tilværet sitt. Like lite nyttar det å be bonden slutte å køyre dieseltraktor eller pakke siloforet inn i plast. Me må først ha alternativ som i alle fall er nesten like billige og helst endå meir effektive. Var det det ikkje også ein ide at fleire bønder som veit kor skoen trykker, og syslar meir med løysingar for å avlaste trykket?

Imens kan me jo alle saman dempe lyset i dei romma me ikkje nyttar, både biletleg og konkret. Det blir ikkje mindre jul om ikkje også pipa på huset er dekka med julelys. Me har sikkert alle godt av å redusere litt på kjøttfatet vårt og i alle fall ete opp det me legg på tallerken og det me har kjøleskåpet. Så blir det nok juleribbe, pinnekjøtt og kanskje kvit jul om 100 år også. God jul!